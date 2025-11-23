Hinchas del América de Cali se van en contra de la barra Barón Rojo Sur tras finalizar propuesta en contra de los directivos

La barra del América de Cali ha sido de las de peor asistencia - crédito Barón Rojo Sur

Después de haber mantenido una ausencia notoria en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, la barra popular Barón Rojo Sur comunicó que regresará para alentar al América de Cali desde la próxima jornada, marcando el fin de la protesta que sostenían contra la dirigencia del club. La organización de hinchas difundió un comunicado en el que informó los avances conseguidos tras múltiples diálogos con la institución.

Según el mensaje divulgado por la barra, la reconciliación se logró una vez que ambas partes acordaron instalar “mesas de trabajo y espacios de verificación” para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos tanto por el club como por la propia hinchada organizada. “Estos mecanismos se mantendrán abiertos para garantizar que todas las partes cumplan y que este proceso avance de manera seria y responsable”, señaló la comunicación de Barón Rojo Sur.

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por parte de la hinchada Escarlata, que en redes sociales acusaron a la barra brava de “vendidos”, pues aseguran que a la fecha no se han anunciado cambios dirigenciales significativos en el esquema del América de Cali.

“Son acuerdos clasificados que no se pueden contar” dijo uno de los líderes de Baron Rojo Sur, barras de oriental, barras de Norte y Disturbio Rojo. Y apenas “terminó” la rdp la escondieron. NO ACLAREN QUE O$CURECE” @EAmeriicano

“Los acuerdo que no se pueden contar, le ofrecieron lo de siempre a los cinco gatitos, que entren ellos solos, la hinchada que de verdad queremos que esto cambie no puede dejarse convencer de estos arrodillados, cambian o no cambiamos, América no puede seguir siendo la Cenicienta” @moralesnemo

SE VENDIERON! Y lo que más rabia da es que tienen una canción tirándole a los putos de Nacional que vendieron el sentimiento! Perdieron el poco respeto que les tenía la real hinchada de América, desde que perdieron los trapos perdieron todo!" @solofamo

“Si los llamaron a reunión era porque la directiva estaba contra las cuerdas, pero decidieron negociar, mas putos no pueden ser y se auto proclamaban la mas “temida”, mas tarde se auto consuelan opinando algo en contra de Nacional finalizando con laisa o panadero, vaya hptas!" @kilyAndrade

La protesta de la barra se inició a principios de este semestre de la Liga Colombiana 2025, movimiento en el que también participaron otros sectores de la afición, inconformes por los bajos resultados deportivos y el manejo del club, especialmente por la falta de “ambición deportiva”.

En su anuncio, el grupo de hinchas reiteró el sentido y la transparencia de su reclamo: “Realizamos una protesta con el fin de exigir ajustes administrativos y deportivos que consideramos necesarios para el bienestar del club”.

El regreso está programado para el duelo ante Junior de Barranquilla, correspondiente a la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga, este domingo a partir de las 20:00. La barra aclara en su pronunciamiento: “Volveremos a nuestra tribuna, como siempre, a alentar a los jugadores y a respaldar a la institución, porque el equipo nos necesita unidos en este momento”.

Tras una jornada inicial adversa, el América de Cali se prepara para recibir en el estadio Pascual Guerrero al Junior de Barranquilla, equipo que llega motivado luego de haber superado al Independiente Medellín en el primer partido del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-2.

El encuentro se disputará el domingo 23 de noviembre a las 8:00 p. m., y estará disponible para los aficionados tanto por el canal de Win Sports como a través de la plataforma de Win Play.

La tabla del cuadrangular A muestra un panorama ajustado tras los primeros duelos: Atlético Nacional y Junior encabezan la clasificación con 3 puntos cada uno y diferencia de gol de +1, mientras que Independiente Medellín y América cierran sin unidades y con diferencia de gol de -1. Esta situación obliga al conjunto rojo de Cali a buscar una reacción inmediata para no quedar rezagado en su aspiración de alcanzar la final del campeonato.