Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico

El delantero vallecaucano fue la gran figura de Independiente Santa Fe en la victoria 3-0 frente a Fortaleza en la fecha dos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor

Hugo Rodallega mantiene vivas las ilusiones del bicampeonato Cardenal- crédito Vizzorimage

En la tarde del sábado 22 de noviembre de 2025, Hugo Rodallega volvió a escribir su nombre con letras grandes en el fútbol colombiano. Con 40 años, el delantero de Independiente Santa Fe firmó un triplete en la victoria 3-0 sobre Fortaleza, en la fecha dos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Dos de los goles del atacante fueron de penal, el primero ejecutado con frialdad; el segundo después de ganarse la falta; el tercero fue una joya, un remate impresionante desde más de 40 metros que dejó al arquero sin reacción.

Esa actuación resonó con fuerza no solo por su impacto inmediato en el juego, también por el eco del pasado: Rodallega no marcaba un hat-trick en Colombia desde hace veinte años, cuando todavía era un joven delantero emergente.

Hugo Rodallega, celebrando su tercer gol con Santa Fe ante Fortaleza, el segundo de penal - crédito Colprensa

Según reseñó José Martín Ripoll Guzmán, la última tripleta del vallecaucano en el balompié local se registró el 6 de abril de 2005, vistiendo la camiseta del Deportes Quindío en un partido memorable contra Millonarios, que terminó igualado 3-3.

Aquella noche en Armenia, Rodallega ya mostraba destellos de lo que llegaría a ser. Hugo marcó en el minuto 16, luego al 36 desde el punto penal, y cerró su actuación con un gol al 85.

Era la primera gran exhibición del delantero como goleador profesional, en un Quindío que lo había apostado para construir su delantera del futuro.

Después de esa campaña, su talento lo llevó a Hugo al Deportivo Cali, donde explotó plenamente: en el Torneo Finalización 2005 fue goleador del campeonato. Aquel fue el punto de partida para la larga carrera del artillero en México, Europa, Turquía y Brasil, que lo consagró como uno de los delanteros colombianos más destacados de su generación.

Deportes Quindío tuvo a Hugo Rodallega en su nómina en los comienzos en su carrera- crédito @DatosRipoll/X

Ahora, dos décadas después, el delantero demostró que su instinto de gol no se ha apagado. Esa vigencia quedó de manifiesto el sábado 22 de noviembre, en El Campín: Rodallega no solo anotó tres veces, sino que lideró una remontada emotiva; su tiro lejano y sus ejecuciones de penal recordaron su pasado explosivo.

Pero más allá de la nostalgia, el triplete del artillero tiene un valor deportivo incuestionable. Santa Fe suma tres puntos vitales en una fase decisiva, y Rodallega se posiciona nuevamente como pieza clave para aspirar a la final. Además, con el rendimiento del atacante Cardenal, se abre la puerta para pelear por el Botín de Oro del torneo.

En sus declaraciones tras el partido, el atacante reveló una anécdota curiosa: pensó cederle un penal a su compañero arquero, Mosquera Marmolejo, porque en entrenamientos habían hablado de que, si el equipo ganaba con comodidad, le daría la oportunidad. Pero el gol dependía demasiado de el artillero, y fió su confianza a su propio remate.

Hugo Rodallega desde sus inicios fue una de las grandes promesas del gol en Colombia - crédito Colprensa

Qué juegos le quedan a Santa Fe en el cuadrangular

Tras la victoria 3-0 sobre Fortaleza en la fecha 2 del cuadrangular semifinal, a Santa Fe le quedan los siguientes partidos para completar su calendario en el Grupo B:

  • En la fecha 3, Santa Fe recibirá al Deportes Tolima en El Campín, un duelo clave para consolidar su liderato o escalar posiciones.
  • Luego, en la fecha 4, el cuadro Cardenal viajará al estadio Manuel Murillo Toro para enfrentar nuevamente a Tolima, esta vez como visitante.
  • Finalmente, en la fecha 6, Santa Fe cerrará su participación en los cuadrangulares recibiendo al Atlético Bucaramanga en casa, buscando sumar los puntos que le permitan avanzar a la final.

Es importante mencionar además que en el otro juego del cuadrangular, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga igualaron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. A pesar de buscarlo durante todo el partido, el conjunto Vinotinto y Oro no pudo anotar el tan anhelado tanto para sumar la segunda victoria en el grupo y posicionarse en el liderato.

