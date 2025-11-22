Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay: tres partidos en simultáneo para definir a los finalistas

Llaneros fue campeón del primer semestre en la segunda división, que le permitió clasificar a la final por el ascenso - crédito Colprensa

El fútbol colombiano entra en su recta final, y el 23 de noviembre de 2025, se vivirá una definición de infarto en ambos cuadrangulares para el partido decisivo del segundo semestre en el Torneo BetPlay.

El único partido que no definirá nada en la segunda división del balompié nacional, será el encuentro entre Boca Juniors de Cali y el Real Cartagena, programado para el 24 de noviembre de 2025 en el Pascual Guerrero de Cali.

Los horarios de los partidos definitivos

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó cómo se jugará la última fecha del Torneo BetPlay-crédito Dimayor

Por esta razón, la División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó el 21 de noviembre de 2025, los horarios de la fecha de 6 de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay.

En el grupo A, habrá tres equipos que lucharán por el cupo a la gran final de ascenso en el segundo semestre de 2025: Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba.

En uno de los duelos directos que se vivirá en el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares de Córdoba recibirá a Atlético Huila a partir de las 3:30 p. m., en donde es importante recordar que el cuadro Opita llega siendo el líder del cuadrangular A.

Por los lados de Jaguares, tiene la obligación de ganar su partido, y esperar que el Cúcuta Deportivo (que jugará como local ante en el General Santader), empate o pierda ante el Internacional de Palmira, en el partido que comenzará a la misma hora del duelo entre “Felinos” y “Opitas”.

Ya en el lado del cuadrangular B, el único partido que definirá el destino será el duelo entre Patriotas de Boyacá y Real Cundinamarca, programado para el 23 de noviembre de 2025, a las 3:30 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja.

El cuadro “Lancero” necesita sumar los tres puntos y ante su gente para clasificar a la gran final, mientras que Real Cundinamarca, que llega a la última fecha como líder, le bastará con un empate, ya que le saca una victoria a los boyacenses en estos momentos en la tabla de posiciones.

Es importante recordar que las aspiraciones del cuadro dirigido por Andrés Cárdenas revivieron gracias al triunfo por 1-0, el 20 de noviembre de 2025 ante Real Cartagena en el estadio Jaime Morón.

El gol de Brayan Fernández, al minuto 17, sirvió para que los boyacenses llegaran a la última fecha del Torneo BetPlay con claras aspiraciones de meterse a la final.

Así están las tablas de posiciones de los cuadrangulares

Huila quiere cambiar de sede a Yumbo para 2026-crédito Óscar Bernal/Colprensa

Grupo A

Huila: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Cúcuta Deportivo: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Jaguares de Córdoba: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Inter Palmira: 0 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Grupo B

Real Cundinamarca: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Patriotas: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Real Cartagena: 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Boca Juniors de Cali: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Cómo se definen los ascensos a la Liga BetPlay en 2026

Con el empate 2-2 de Jaguares ante Cúcuta, el segundo ascenso ya no se definirá en una gran final anual - crédito Dimayor

El panorama de los ascensos a la Liga BetPlay 2026 comienza a perfilarse con claridad a medida que el Torneo BetPlay Dimayor 2025-II avanza hacia su desenlace. La definición de los dos cupos para la Primera División del fútbol colombiano no depende únicamente de los campeones de cada semestre, que involucra un entramado de reglas que incluyen la reclasificación, la denominada ‘Gran Final’ y la instancia de repechaje.

El primer semestre del año ya entregó un campeón: Jaguares se impuso con contundencia sobre Patriotas y aseguró su presencia en la Gran Final, a la espera de conocer a su rival, que surgirá del segundo semestre. En este momento, los ocho mejores equipos de la segunda mitad del torneo han sido definidos y se preparan para disputar los cuadrangulares, etapa decisiva para determinar al siguiente aspirante al ascenso.

La reglamentación establecida por Dimayor contempla que la ‘Gran Final’ enfrenta en una serie de ida y vuelta a los campeones de cada semestre. El ganador de este enfrentamiento obtiene el primer cupo directo a la Liga BetPlay.

No obstante, existe la posibilidad de que un equipo ascienda sin necesidad de disputar esa final: si un mismo club logra consagrarse campeón tanto en el Apertura como en el Finalización, el ascenso es automático y la Gran Final queda anulada. En ese escenario, Jaguares podría asegurar su regreso a la máxima categoría de manera directa si repite el título en el Finalización.

La tabla de reclasificación también juega un papel determinante en el proceso. Dimayor ha precisado que, si el equipo que pierde la Gran Final ocupa el primer lugar en la reclasificación, ese club también obtendrá el ascenso sin necesidad de disputar el repechaje.

“Si el club que pierde la Gran Final del Torneo BetPlay DIMAYOR 2024, es el mismo club que ocupa la primera (1ª) posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo BetPlay Dimayor 2024, ascenderá a la Primera División para el año 2025. En este caso no se disputará el Repechaje Torneo BetPlay DIMAYOR 2024”.

Actualmente, Jaguares lidera la reclasificación con 88 puntos, seguido por Patriotas con 79 y Cúcuta con 70, lo que incrementa notablemente sus posibilidades de ascenso.

En caso de que no se produzca un ascenso automático, la última alternativa para alcanzar la Liga BetPlay es el repechaje.

Dimayor ha detallado que, si un club asciende automáticamente y la Gran Final no se disputa, el repechaje se jugará en partidos de ida y vuelta entre los dos equipos mejor ubicados en la reclasificación, excluyendo al club que ya haya ascendido. Por el contrario, si la Gran Final se lleva a cabo y no hay ascenso automático, el perdedor de esa serie enfrentará en repechaje, también a doble partido, al equipo que ocupe el primer puesto en la reclasificación.

Si Jaguares conquista el Finalización, la Gran Final quedaría descartada y el repechaje se convertiría en el mecanismo decisivo para definir al segundo equipo ascendido.