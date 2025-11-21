Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, fue blanco de una sanción de la Dimayor - crédito Independiente Santa Fe

Santa Fe comenzó los cuadrangulares con el pie izquierdo, luego de perder la primera jornada del grupo B ante el Atlético Bucaramanga por 1-0 en el estadio Américo Montanini, que deja al equipo rojo en las últimas posiciones y apostando todo a lo que haga en condición de local.

Además, el cuadro Cardenal sufrió la sanción para el presidente Eduardo Méndez, debido a una situación que se presentó en el compromiso de la fecha 19 frente al Deportivo Cali, en el estadio El Campín y que fue captado por los jueces de ese encuentro, que quedó 1-0 para el Albirrojo.

De esta manera, los rojos remarán contra la corriente en las próximas jornadas de los cuadrangulares, con la segunda fecha el sábado 22 de noviembre en el Coloso de la 57, donde recibirá a Fortaleza Ceif para buscar sus primeros tres puntos y meterse en la pelea por una nueva final del campeonato.

Sanción para Eduardo Méndez

La campaña de los bogotanos no ha sido la mejor, pues desde que el técnico Jorge Bava, sufrió mucha irregularidad en sus resultados, fue eliminado de la Copa Colombia y por poco queda afuera de la Liga BetPlay, de no ser porque ganó el último encuentro frente a Alianza por 1-0.

La Dimayor informó que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, fue sancionado con una multa de 35.587.500 millones de pesos, “por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 19ª fecha de la Liga BetPlay”.

Según el informe arbitral y del comisario de campo, el dirigente bajó al campo de juego del estadio El Campín, se colocó a un costado del banquillo y alcanzó a celebrar la anotación de Santiago Mosquera, pero también se involucró en una pelea al final del encuentro.

“En el minuto 90+7 durante la confrontación colectiva, se identificó que el presidente Eduardo Méndez del equipo Santa Fe ingresa al terreno de juego. Cabe aclarar que el señor anteriormente mencionado ingresa a separar a sus jugadores”, señaló el juez central.

El comisario de campo también explicó que “Méndez, se acercó a la zona de los bancos técnicos. Al anotar el gol Independiente Santa Fe, el presidente se acercó al banco técnico del club local para celebrar. Posteriormente, en el minuto 90+7, hubo un enfrentamiento entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos. El presidente del club local ingresó al terreno de juego para separar”.

“Bucaramanga no solo jugó con 10, sino contra el árbitro”

Andrés Marocco, periodista de Espn, lanzó duras declaraciones contra el árbitro Steven Camargo, debido a la expulsión y otras decisiones: “Bucaramanga no solo jugó con 10, sino que además, jugó contra el árbitro. Qué cosa tan salvaje, este señor, unas ganas de arrinconar al equipo La roja fue roja, pero fue una arrinconada permanente”.

“Parecía que las amarillas no fueran sino para el Bucaramanga. Tal vez había una discusión si Mosquera Marmolejo tocó a Pons, pero no lo tocó en la jugada que salió del área, Luciano piensa más en la falta, si él se concentra más, hubiera sido gol”, añadió el comunicador, durante la emisión del programa F90 el miércoles 19 de noviembre, poco después del encuentro.

Marocco finalizó al decir que “Santa Fe solo tuvo una medio oportunidad, un cabezazo de Olivera, de resto realmente en ofensiva muy poco. Eso habla muy del aparato defensivo del Bucaramanga y habla muy mal de lo poco que llegó Santa Fe. Bucaramanga, con uno menos, tuvo para hacer dos goles más”