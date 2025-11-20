Deportes

Reapareció Achraf Hakimi tras la dura lesión que sufrió por una fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

El jugador marroquí del Paris Saint-Germain asistió a la gala en un carrito auxiliar, para agradecer el apoyo, luego de la lesión que lo apartó de las canchas

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando Luis Díaz le entró de forma temeraria al defensor marroquí en partido válido por la Champions League - crédito Europa Press

La imagen de Achraf Hakimi desplazándose en un carrito auxiliar y recibiendo un galardón mientras cojeaba marcó la ceremonia en la que fue distinguido como mejor jugador africano tras una temporada sobresaliente con el Paris Saint-Germain.

El futbolista marroquí, que recientemente sufrió una lesión provocada por una falta cometida por Luis Díaz, el 4 de noviembre de 2025, en el estadio Parque de los Príncipes, reapareció en público para recoger el premio, evidenciando las secuelas físicas del incidente.

Así se vio al futbolista marroquí en la gala de los mejores futbolistas, en donde se llevó el premio mayor por su gran actuación con el París Saint Germain - crédito @ESPNAfrica / X

El reconocimiento a Hakimi llega en un momento en el que su estado físico es motivo de atención.

La lesión, consecuencia directa de la acción de Díaz, no solo lo apartó temporalmente de la actividad competitiva, también lo condicionó su presencia en la gala de premiación.

A pesar de las dificultades, el lateral derecho del PSG se presentó en la ceremonia, donde fue trasladado en un carrito auxiliar y subió al escenario con dificultad, apoyándose en una pierna.

En las imágenes que publicó el portal deportivo de Espn África, se ve como el defensor marroquí tiene que apoyarse con una mini-bicicleta para poder moverse dentro de los espectadores, prensa, familiares y escoltas que lo acompañaron a entrar al centro de eventos Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) en la ciudad de Rabat (Marruecos).

Achraf Hakimi es reconocido como el mejor jugador africano de la temporada 2025

Cojeando, con apoyo de una muleta, el defensor marroquí tuvo que subir a recibir el premio por Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Patrice Motsepe (presidente de la CAF)- crédito @elchiringuitotv / X

La distinción como mejor futbolista africano de la temporada representa un hito en la carrera de Achraf Hakimi, siendo una pieza clave en el esquema del club parisino, tras la conquista de la Uefa Champions League, el 31 de mayo de 2025, tras golear al Inter de Milán en el estadio Allianz Arena, de Múnich por 5-0.

La gala de los CAF Awards 2025 en Rabat se transformó en una noche histórica para Marruecos, que vio a sus representantes dominar los principales galardones del fútbol africano. En una ceremonia que reunió a figuras destacadas del continente y del extranjero, Achraf Hakimi y Ghizlane Chebbak se alzaron como los mejores futbolistas del año, consolidando el avance del país en la élite del deporte.

El lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, fue distinguido como Jugador Africano del Año tras una temporada en la que conquistó la UEFA Champions League, la Supercopa de la UEFA, la Ligue 1 francesa, la Copa de Francia y alcanzó la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Además, contribuyó a la clasificación de Marruecos para el Mundial de la FIFA 2026. Hakimi se convirtió en el primer defensor en recibir este reconocimiento desde Bwanga Tshimen en 1973 y el primer marroquí en lograrlo desde Mustapha Hadji en 1998, según informó CAF Online.

Su desempeño durante el año fue ampliamente valorado por la crítica y por los organizadores del premio, quienes destacaron su regularidad y su impacto tanto en la liga francesa como en competiciones internacionales.

El episodio de la lesión, que tuvo como protagonista a Luis Díaz, generó repercusiones en el entorno futbolístico. La falta cometida por el jugador colombiano derivó en su expulsión y dejó a Hakimi fuera de los terrenos de juego durante un periodo que aún no ha concluido. La imagen del marroquí recibiendo el trofeo en esas condiciones fue interpretada como un testimonio de su determinación y de la gravedad del golpe recibido.

A pesar de la adversidad, Hakimi agradeció el reconocimiento y manifestó su deseo de regresar pronto a la actividad plena. La escena de su premiación, con el futbolista visiblemente afectado, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y subrayó la dimensión de su logro deportivo en un contexto marcado por la recuperación física.

En adición a lo que ocurrió en la gala de los premios CAF 2025, también hay que decir que el protagonismo marroquí se extendió a otras categorías. Yassine Bounou fue elegido Mejor Portero Africano del Año tras ser incluido en el once ideal de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Por su parte, Othmane Maamma recibió el premio al Mejor Jugador Joven Africano tras su papel decisivo en el título mundial sub-20 de Marruecos, mientras que Doha El Madani retuvo el galardón a la Mejor Jugadora Joven Africana gracias a su desempeño con el AS FAR y su condición de máxima goleadora en la Copa Africana de Naciones de Futsal Femenina, donde Marruecos se coronó campeón.

La lista completa de ganadores, según CAF Online, incluyó a:

  • Achraf Hakimi (Mejor Jugador Masculino)
  • Ghizlane Chebbak (Mejor Jugadora Femenina)
  • Yassine Bounou (Mejor Portero Masculino)
  • Chiamaka Nnadozie (Mejor Portera Femenina)
  • Fiston Mayele (Mejor Jugador Interclubes Masculino)
  • Othmane Maamma (Mejor Jugador Joven Masculino)
  • Doha El Madani (Mejor Jugadora Joven Femenina)
  • Bubista (Mejor Entrenador Masculino)
  • Selección sub-20 de Marruecos (Mejor Selección Masculina)
  • Nigeria (Mejor Selección Femenina)
  • Pyramids de Egipto (Mejor Club Masculino)
  • Omar Abdulkadir (Mejor Árbitro Masculino)
  • Liban Abdoulrazack (Mejor Asistente Masculino)
  • Shamirah Nabadda (Mejor Árbitra Femenina)
  • Tabara Mbodji (Mejor Asistente Femenina)
  • Clement Mzize (Mejor Gol del Año)

