Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna

Los azules volvieron a buscar al volante que no pudieron comprar en junio de 2025, y los manizaleños negocian una opción para que el jugador se vaya por una buena cantidad de dinero

Mateo García es uno de
Mateo García es uno de los fichajes que Millonarios desea para la temporada 2026, pero pagando un alto precio a Once Caldas

Millonarios sigue en proceso de concretar fichajes antes de que termine 2025, con el objetivo de contar con la plantilla casi completa para la temporada 2026 y pelear por un título, como el de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, además de que espera clasificar a la Copa Sudamericana.

Una de las prioridades del cuadro Azul es Mateo García, volante de Once Caldas, que no lo quiere dejar salir tan fácil, pues tiene contrato vigente con el club y la única manera para darle vía a una desvinculación es por venta, algo que los embajadores estarían dispuestos a negociar.

Sin embargo, todo parece indicar que los albos quieren una fortuna por el mediocampista, pues aportó mucho en la temporada 2025 y para llegar a cuartos de final en la Copa Sudamericana, así que las conversaciones con los bogotanos continúan para llegar a un acuerdo.

“Once Caldas respondió a la oferta de Millonarios”

Desde junio de 2025 se presentó el primer acercamiento de los azules por el mediocampista, dadas sus condiciones y que es hincha del club, pero con la dificultad en ese momento que el Blanco Blanco rechazó cualquier oferta, manteniéndolo para el segundo semestre.

La nueva respuesta de Once Caldas es que pediría más dinero a Millonarios por Mateo García, luego de que el Ballet Azul enviara una oferta cercana al medio millón de dólares por sus derechos deportivos, que lo convertiría en una de las inversiones de mayor importancia para 2026.

Mateo García es una de
Mateo García es una de las figuras del Once Caldas, que solo lo dejaría partir por un alto precio de venta

El periodista Felipe Sierra señaló que, al parecer, los manizaleños sí estarían dispuestos a vender a su mejor volante en 2025, pero pidiendo una cifra mayor a los bogotanos y que se acercaría al millón de dólares, así que espera la respuesta para saber si siguen las negociaciones.

“Once Caldas respondió a la oferta de Millonarios (450.000 dólares x 50%) por Mateo García (27) con una contraoferta, abierto a la venta, pero solicitando más dinero para que adquieran, al menos, el 80%. Ahora el balón está del lado del equipo Embajador“, dijo Sierra.

Millonarios ahora tendría que colocar
Millonarios ahora tendría que colocar más dinero para quedarse con Mateo García, de Once Caldas

Cabe recordar que García reforzaría una zona delicada para la nómina azul, que es la primera línea de volantes, debido a que sufrió toda clase de problemas como la lesión de Juan Carlos Pereira, el bajo nivel de Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Sebastián del Castillo y Stiven Vega.

¿Millonarios busca a James Rodríguez?

James Rodríguez finalizará su vínculo con el Club León el 31 de diciembre de 2025, desde ese momento quedará como agente libre en el mercado de fichajes y planea continuar su carrera en un club que le brinde minutos camino al mundial de 2026.

El interés de Millonarios por incorporar a James Rodríguez surgió a través de un intermediario respaldado por un patrocinador, según reveló el periodista Julián Capera, que explicó que el club bogotano consultó por el jugador con la intención de concretar una operación similar a la de Falcao.

Apareció una nueva versión sobre
Apareció una nueva versión sobre los supuestos acercamientos de James Rodríguez con Millonarios

En paralelo, el comunicador Melquisedec Torres, de Caracol Radio, informó en su cuenta de X que “el negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno”, y posteriormente añadió que “la negociación continúa en Europa, dicen mis fuentes, hay una posibilidad muy real, han tocado puertas de un patrocinador para que asuma parte o todos los salarios de James. Y sobre la mesa tienen también dos propuestas: el Valencia de España y uno de Estados Unidos”.

No obstante, otros periodistas y medios partidarios desmintieron la existencia de negociaciones avanzadas, asegurando que “no hay nada y que todo es humo”. El acercamiento de Millonarios existió, pero la prioridad de James es continuar su carrera en el exterior para llegar en óptimas condiciones al mundial.

