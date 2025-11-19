Deportes

Reinaldo Rueda va de fracaso en fracaso, ha eliminado a tres selecciones de los últimos dos mundiales

El estratega colombiano ha sido viral tras romper en llanto en la rueda de prensa luego de que Honduras igualó sin goles ante Costa Rica y quedó fuera de la cita orbital

Guardar
El colombiano rompió en llanto tras la eliminación de Honduras - crédito ESPN

Cuando en Colombia se habla de Reinaldo Rueda Rivera se menciona su proceso formativo, que logró que la selección cafetera jugara las semifinales de un mundial sub-20 en 2003.

De la misma forma, se mencionan sus logros a nivel de clubes, principalmente el título de la Copa Libertadores de 2016, en la que derrotó con Atlético Nacional a Independiente del Valle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A nivel de selecciones, Reinaldo Rueda también fue el estratega que comandó una de las mejores selecciones de Honduras en la historia, que logró llegar a la Copa del Mundo de 2010, en la que sumó un empate frente a Suiza y le hizo frente a España, que a la postre se quedó con el título en Sudáfrica. Esto mismo lo hizo con Ecuador, que clasificó bajo su dirección técnica a Brasil 2014.

Sin embargo, en los últimos años la tendencia positiva que había tenido su carrera se ha desvanecido por tres proyectos negativos, en los que el nacido en Cali, Valle del Cauca, ha fracasado a nivel de resultados.

Reinaldo Rueda ha liderado a tres selecciones que se quedaron sin mundial

Reinaldo Rueda ha dirigido a
Reinaldo Rueda ha dirigido a Chile, Colombia y Honduras en los últimos ocho años - crédito RedesSociales/Conmebol/Concacaf

Después de dejar Atlético Nacional (en donde ganó seis títulos), Reinaldo Rueda fue presentado como nuevo entrenador de Flamengo en Brasil, en donde no obtuvo los mejores resultados y fue retirado del cargo antes de terminar 2017.

Meses más tarde, el estratega fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Chile, en donde tenía el objetivo de clasificar al mundial de Rusia 2018.

En medio del proceso, tras 27 compromisos, en los que sumó el 43% de los puntos posibles, Reinaldo Rueda recibió el respaldo de la Federación de Fútbol de Chile (Anfp), al mismo tiempo, recibió un llamado de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para tomar al equipo nacional tras el despido de Carlos Queiroz.

En Chile el balance de Reinaldo Rueda fue negativo, puesto que dejó al equipo nacional con nulas chances de clasificar a la Copa del Mundo para asumir la dirección técnica de Colombia, que estaba varios puestos por encima.

Rueda ha protagonizado una de
Rueda ha protagonizado una de las escenas más virales de la última fecha de las eliminatorias de Concacaf - crédito Redes Sociales

En Colombia fracasó: solo logró el 46% de los puntos

Durante su segundo ciclo con la selección mayor de Colombia, Reinaldo Rueda dirigió 22 partidos, 14 a nivel de eliminatorias y el resto en la Copa América de Brasil 2021, en la que logró llegar hasta las semifinales de la competición.

En el proceso para llegar a Qatar 2022, Colombia no logró sumar los puntos necesarios y ocupó el sexto lugar con 23 puntos, terminando con la tendencia positiva que clasificó a la Tricolor a los dos mundiales anteriores.

En Honduras califican de fracaso
En Honduras califican de fracaso la eliminación del mundial de 2026 - crédito Reuters

Debido a que Honduras no clasificó a los mundiales de 2014, 2018 y 2022, la federación centroamericana buscó a Reinaldo Rueda para encabezar el proyecto que tenía como objetivo volver a la copa del mundo, en la que tendría facilidad por el formato.

Sin Estados Unidos, México y Canadá, por ser anfitriones de la cita orbital, Honduras estuvo en el grupo C de las eliminatorias mundialistas de Centroamérica, en el que compartió zonal con Haití, Costa Rica y Nicaragua.

En la última fecha, Honduras necesitaba ganarle a Costa Rica o empatar y depender de que los segundos de los otros grupos no sumaran más puntos, lo que finalmente se registró. Tras la igualdad sin goles en San José, los dirigidos por Reinaldo Rueda quedaron afuera del mundial por un gol, puesto que las zonas de repechaje fueron ocupadas por Jamaica y Suriname, esta última, avanzó por tener más goles a favor.

En la rueda de prensa, Reinaldo Rueda no pudo contener el llanto y protagonizó una de las escenas que le ha dado la vuelta al mundo luego de que terminaron las eliminatorias, puesto que marcó su tercer fracaso en menos de ocho años.

Temas Relacionados

Reinaldo RuedaHondurasEliminaciónConcacafMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

Abriendo el grupo B, los dirigidos por Alfredo Arias quieren demostrar que son candidatos al título contra el mejor equipo de la reclasificación y que posee el “punto invisible”

EN VIVO Junior de Barranquilla

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: los Leopardos reciben a los rojos

Los dirigidos por Leonel Álvarez cierran la primera jornada del grupo B frente a los actuales campeones del fútbol colombiano, en un duelo de favoritos en la pelea por la final

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

“El Rey de Copas” y los “Diablos Rojos” se volverán a ver las caras en menos de una semana, tras las semifinales de Copa Colombia

Nacional vs. América: hora y

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026 de la selección que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

El entrenador vallecaucano no pudo lograr el triunfo en San José (capital de Costa Rica), y quedó por fuera de la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá

Así reaccionó la prensa hondureña

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”

La selección nacional logró imponerse en el marcador tras un discutido penalti que cambió el rumbo del partido; pero el análisis de Vélez advierte sobre falencias en el funcionamiento colectivo del equipo

Carlos Antonio Vélez criticó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Volaron con explosivos la vía

Volaron con explosivos la vía Medellín-Costa Atlántica: autoridades restringieron el paso por el enorme cráter

Esto se sabía de ‘Iván Mordisco’ antes de reaparecer para amenazar al Gobierno: le envió una carta a Petro y fue dado por muerto

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala un congresista había sido víctima de un atentado

Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

ENTRETENIMIENTO

Top de películas imprescindibles para

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Alejandro Riaño de por qué no la invita a su programa: “Como se llame esa cosa”

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta con papel central en serie de Netflix: “Estoy muy feliz”

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso y mañana estoy preso”

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: los Leopardos reciben a los rojos

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026 de la selección que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”