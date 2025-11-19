Reinaldo Rueda va de fracaso en fracaso, ha eliminado a tres selecciones de los últimos dos mundiales

El colombiano rompió en llanto tras la eliminación de Honduras - crédito ESPN

Cuando en Colombia se habla de Reinaldo Rueda Rivera se menciona su proceso formativo, que logró que la selección cafetera jugara las semifinales de un mundial sub-20 en 2003.

De la misma forma, se mencionan sus logros a nivel de clubes, principalmente el título de la Copa Libertadores de 2016, en la que derrotó con Atlético Nacional a Independiente del Valle.

A nivel de selecciones, Reinaldo Rueda también fue el estratega que comandó una de las mejores selecciones de Honduras en la historia, que logró llegar a la Copa del Mundo de 2010, en la que sumó un empate frente a Suiza y le hizo frente a España, que a la postre se quedó con el título en Sudáfrica. Esto mismo lo hizo con Ecuador, que clasificó bajo su dirección técnica a Brasil 2014.

Sin embargo, en los últimos años la tendencia positiva que había tenido su carrera se ha desvanecido por tres proyectos negativos, en los que el nacido en Cali, Valle del Cauca, ha fracasado a nivel de resultados.

Reinaldo Rueda ha liderado a tres selecciones que se quedaron sin mundial

Reinaldo Rueda ha dirigido a Chile, Colombia y Honduras en los últimos ocho años - crédito RedesSociales/Conmebol/Concacaf

Después de dejar Atlético Nacional (en donde ganó seis títulos), Reinaldo Rueda fue presentado como nuevo entrenador de Flamengo en Brasil, en donde no obtuvo los mejores resultados y fue retirado del cargo antes de terminar 2017.

Meses más tarde, el estratega fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Chile, en donde tenía el objetivo de clasificar al mundial de Rusia 2018.

En medio del proceso, tras 27 compromisos, en los que sumó el 43% de los puntos posibles, Reinaldo Rueda recibió el respaldo de la Federación de Fútbol de Chile (Anfp), al mismo tiempo, recibió un llamado de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para tomar al equipo nacional tras el despido de Carlos Queiroz.

En Chile el balance de Reinaldo Rueda fue negativo, puesto que dejó al equipo nacional con nulas chances de clasificar a la Copa del Mundo para asumir la dirección técnica de Colombia, que estaba varios puestos por encima.

Rueda ha protagonizado una de las escenas más virales de la última fecha de las eliminatorias de Concacaf - crédito Redes Sociales

En Colombia fracasó: solo logró el 46% de los puntos

Durante su segundo ciclo con la selección mayor de Colombia, Reinaldo Rueda dirigió 22 partidos, 14 a nivel de eliminatorias y el resto en la Copa América de Brasil 2021, en la que logró llegar hasta las semifinales de la competición.

En el proceso para llegar a Qatar 2022, Colombia no logró sumar los puntos necesarios y ocupó el sexto lugar con 23 puntos, terminando con la tendencia positiva que clasificó a la Tricolor a los dos mundiales anteriores.

En Honduras califican de fracaso la eliminación del mundial de 2026 - crédito Reuters

Debido a que Honduras no clasificó a los mundiales de 2014, 2018 y 2022, la federación centroamericana buscó a Reinaldo Rueda para encabezar el proyecto que tenía como objetivo volver a la copa del mundo, en la que tendría facilidad por el formato.

Sin Estados Unidos, México y Canadá, por ser anfitriones de la cita orbital, Honduras estuvo en el grupo C de las eliminatorias mundialistas de Centroamérica, en el que compartió zonal con Haití, Costa Rica y Nicaragua.

En la última fecha, Honduras necesitaba ganarle a Costa Rica o empatar y depender de que los segundos de los otros grupos no sumaran más puntos, lo que finalmente se registró. Tras la igualdad sin goles en San José, los dirigidos por Reinaldo Rueda quedaron afuera del mundial por un gol, puesto que las zonas de repechaje fueron ocupadas por Jamaica y Suriname, esta última, avanzó por tener más goles a favor.

En la rueda de prensa, Reinaldo Rueda no pudo contener el llanto y protagonizó una de las escenas que le ha dado la vuelta al mundo luego de que terminaron las eliminatorias, puesto que marcó su tercer fracaso en menos de ocho años.