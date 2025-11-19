El Deportivo Pereira tiene un nuevo propietario: esto dijo el presidente del club

Deportivo Pereira tiene nuevo propietario - crédito Sebastián Henao/Colprensa

La propiedad del Deportivo Pereira F.C. S.A. ha experimentado un cambio significativo, según anunció el presidente Álvaro de Jesús López Bedoya. El club, que cuenta con una amplia base de seguidores, pasará a manos de una nueva empresa, cuya identidad será revelada próximamente.

En un comunicado dirigido a los medios de comunicación, la hinchada y el público en general, López Bedoya confirmó que el equipo ya dispone de un nuevo propietario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presentación formal de la empresa, que asumirá el control del club “matecaña” está programada para el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a. m., momento en el que se realizará una rueda de prensa ante los medios.

El anuncio marca una etapa de transición para el club, que ahora espera la presentación pública de la nueva empresa propietaria, un hecho que podría influir en la gestión y proyección deportiva de la institución.

Deportivo Pereira, comunicado oficial sobre cambio de su propietario - crédito Deportivo Pereira

La crisis financiera que atraviesa el Deportivo Pereira ha desencadenado una serie de movimientos en el mercado futbolístico colombiano, donde distintos grupos de inversionistas han mostrado interés en adquirir el club.

En este contexto, el nombre de Orlando Berrío, exfutbolista y campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, ha cobrado notoriedad como posible líder de una de las propuestas para hacerse con el control de la institución risaraldense.

El club, uno de los históricos del Eje Cafetero, enfrenta una situación económica crítica caracterizada por el incumplimiento en el pago de salarios, una disminución significativa en la inversión y la urgente necesidad de replantear su modelo de negocio. Esta coyuntura ha llevado a los actuales propietarios a buscar alternativas para la venta del equipo, mientras la incertidumbre se apodera de la afición y de los actores del fútbol nacional.

Orlando Berrío había manifestado su interés de adquirir al equipo risaraldense- crédito Conmebol

En medio de los rumores y versiones cruzadas, el periodista Alejandro Cardona aseguró que, hasta el momento, “no ha habido ni un diálogo entre el presidente del Deportivo Pereira y el grupo de inversionistas de Orlando Berrío”; en contraste, señaló que las negociaciones que “van por buen camino” involucran a otro grupo empresarial.

Esta declaración pone en duda la inminencia de un acuerdo con el grupo encabezado por Berrío, pese a la visibilidad mediática que ha adquirido su nombre en las últimas semanas.

La propuesta liderada por Berrío y sus socios, presentada a comienzos de noviembre de 2025, se fundamenta en un modelo de gestión integral que articula tres ejes: excelencia deportiva, innovación empresarial y proyección social.

Según los promotores del proyecto, el objetivo es “proyectar al Deportivo Pereira como un referente de gestión deportiva moderna, sostenibilidad económica y transformación social”. La visión planteada va más allá de lo estrictamente futbolístico, pues busca conectar el deporte con la educación, la innovación y el desarrollo humano, con la intención de posicionar al club como un modelo de impacto social y emocional en Colombia.

El periodista Alejandro Cardona aseguró que no ha habido diálogos entre el presidente del Pereira y el grupo de inversionistas de Orlando Berrío- crédito @alejokardo/X

José Miguel Jaramillo, encargado del frente empresarial y comercial de la iniciativa, expresó: “Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”.

Por su parte, Berrío, quien ha vestido las camisetas de equipos como Real Cartagena, Patriotas, Millonarios, Nacional, Águilas Doradas y Flamengo, además de haber sido convocado a la selección Colombia, subrayó su deseo de aportar su experiencia y mentalidad ganadora al club. “He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con dos equipos históricos como Atlético Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos y con un proyecto que trascienda el campo de juego”, afirmó el exjugador.