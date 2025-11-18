Deportes

Wilmar Roldán se perdería los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor: esta es la razón

El juez central antioqueño, considerado por muchos como el mejor árbitro en el territorio nacional, habría sufrido una fuerte lesión en sus rodillas

El árbitro antioqueño se destaca
El árbitro antioqueño se destaca por su experiencia en el arbitraje del fútbol colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La ausencia de Wilmar Roldán, considerado el árbitro central más destacado de Colombia, marcará el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor.

La noticia, confirmada en la tarde del martes 18 de noviembre de 2025 por el periodista Eduardo Luis López en La FM, indica que Roldán sufrió una lesión en la rodilla tras un choque con un futbolista durante el partido entre Cúcuta y Jaguares, correspondiente a la fecha 3 de los cuadrangulares del ascenso, el 11 de noviembre.

Esta situación dejaría al árbitro fuera de la fase decisiva del campeonato, lo que ha generado inquietud sobre las garantías arbitrales en una etapa clave del torneo.

Según explicó Eduardo Luis, el alcance exacto de la lesión de Roldán aún no se ha precisado, pero las versiones coinciden en que le impedirá dirigir al menos en la primera jornada de los cuadrangulares semifinales, que comienzan el martes 18 de noviembre de 2025.

Wilmar Roldán se habría lesionado
Wilmar Roldán se habría lesionado una de sus rodillas - crédito Colprensa

De hecho, la comisión arbitral no lo incluyó a Roldán en la lista de designaciones para esta fecha, lo que refuerza la gravedad de su baja en un momento en el que los equipos participantes exigen máxima imparcialidad y experiencia en el arbitraje.

El impacto de la lesión de Roldán se extiende más allá de su ausencia inmediata. Por su origen antioqueño, el árbitro solo podía ser considerado para el cuadrangular B, ya que en el grupo A compiten Nacional y Medellín.

El analista arbitral José Borda detalló a través de sus redes sociales: “Wilmar Roldan además de solo poder dirigir en el cuadrangular B, NO podrá pitar en el otro cuadrangular puesto que se lesionó de la rodilla. Para estar en la final dependerá de su evolución y de los equipos que clasifiquen. “A preparar más Roldanes” (sic)”.

José Borda confirmó la lesión
José Borda confirmó la lesión de Wilmar Roldán- crédito @Borda_analista/X

Así, la posibilidad de que Roldán reaparezca en la final dependerá tanto de su recuperación como de los equipos que avancen a esa instancia.

En cuanto a las designaciones arbitrales para la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, la comisión arbitral asignó a Carlos Betancur para el partido Fortaleza vs. Tolima, a Luis Delgado para Bucaramanga vs. Santa Fe, a Andrés Rojas para Junior vs. Medellín y a Carlos Ortega para Nacional vs. América.

Mientras la Liga BetPlay avanza en su fase más decisiva, la situación de Wilmar Roldán permanece en el centro de la atención, con la expectativa puesta en su recuperación y en la posibilidad de que logre alcanzar su objetivo profesional más ambicioso antes de despedirse del arbitraje.

Fortaleza Ceif debuta en los
Fortaleza Ceif debuta en los cuadrangulares de la Liga BetPlay frente al Deportes Tolima en el estadio de Techo - crédito Colprensa

Así será el fixture de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor

En los cuadrangulares semifinales participarán 8 equipos, distribuidos en dos grupos de cuatro: el Grupo A estará conformado por Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior y América de Cali; mientras que el Grupo B lo integran Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Independiente Santa Fe.

La fase constará de seis fechas, con partidos de ida y vuelta entre los equipos de cada grupo. En la primera jornada, se enfrentarán: Atlético Nacional vs. América de Cali y Junior vs. Medellín en el Grupo A; mientras que en el Grupo B jugarán Bucaramanga vs. Santa Fe y Fortaleza vs. Tolima.

Para la segunda fecha, los emparejamientos serán América de Cali de local ante Junior, y Medellín recibiendo a Nacional en el Grupo A. En el Grupo B, Santa Fe jugará contra Fortaleza, y Deportes Tolima ante Bucaramanga.

A lo largo de las seis jornadas, cada equipo alternará entre localía y visita siguiendo el calendario definido por la Dimayor. Es importante mencionar además que aún falta por jugarse la final de la Copa BetPlay entre Medellín y Nacional.

