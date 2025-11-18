Deportes

Estos serían los siete refuerzos de Millonarios para la temporada 2026: los busca antes de que finalice 2025

El equipo del técnico Hernán Torres ya tiene listo el plan para armar la plantilla de la próxima campaña, tanto en los fichajes como en las fechas para iniciar la pretemporada

Millonarios seguirá en prácticas para
Millonarios seguirá en prácticas para el final de 2025, pese a que no clasificó a cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Millonarios dejó atrás el trago amargo de no jugar los cuadrangulares de la Liga BetPlay, siendo la primera vez desde 2020 que no hace parte de las semifinales y todo se debe al bajo nivel de la plantilla en el segundo semestre de 2025, cambio de entrenador y críticas a la dirigencia por los refuerzos.

Es por eso que los azules ya saben los fichajes que necesita para 2026, año en el que tiene la obligación de salir campeón de la Liga BetPlay, Copa Colombia y llegar a la Copa Sudamericana 2026 para ser protagonista, a la espera de que la reclasificación sea el camino al certamen internacional.

Por otro lado, el conjunto Embajador dio a conocer el plan para la pretemporada, que a diferencia de otras escuadras, arrancará antes de tiempo y el periodo de vacaciones corto, pues el objetivo del cuerpo técnico es que la plantilla esté lo mejor preparada para la pelea del título.

Los refuerzos que Millonarios buscaría

El equipo azul trata de resolver el principal problema de 2025 y fue la elección de refuerzos, eligiendo primero a Carlos Darwin Quintero y espera continuar con ese empuje con más jugadores de primer nivel, para eso le apunta a asegurar a algunos fichajes lo más pronto posible.

Según el periodista Guillermo Arango, de la emisora La FM, Millonarios buscaría siete refuerzos para 2026, además de Quintero, con el que terminaría de armar la plantilla con hombres reconocidos y que aporten lo suficiente para ganar la Liga BetPlay, que es el principal objetivo de la institución.

Millonarios madrugó en el mercado
Millonarios madrugó en el mercado de fichajes, tiene su primera contratación y le apunta a más hombres antes de que termine 2025 - crédito Colprensa

Dichas contrataciones son en posiciones en las que los azules sufrieron mucho a lo largo de 2025, empezando por la zona defensiva por las lesiones de Andrés Llinas y las pocas variantes en la lateral izquierda, con Danovis Banguero que terminó siendo determinante por esa banda.

Millonarios buscaría un defensor central, un lateral izquierdo, dos volantes de primera línea, dos extremos y un delantero, este último para ser suplente de Leonardo Castro porque, al parecer, al técnico Hernán Torres no le convenció Santiago Giordana ni Luis Marimón.

Carlos Darwin Quintero fue el
Carlos Darwin Quintero fue el primer refuerzo de Millonarios para 2026, con un contrato a un año - crédito Millonarios FC

Con respecto al extremo, hay versiones encontradas sobre la opción de Harold Santiago Mosquera, de Santa Fe, porque Javier Hernández, de Blu Radio, aseguró que tendría preacuerdo, mientras que Alexis Rodríguez, de Win Sports, descartó cualquier acercamiento.

Pretemporada azul

Aunque casi todos los clubes del fútbol colombiano iniciarán su preparación para la temporada 2026 en enero, los azules no quieren perder tiempo en lo que queda del actual año y adelantarán los trabajos para alistar la plantilla de la próxima campaña, pues la obligación es salir campeón.

A finales de noviembre arrancará la pretemporada 2026 de Millonarios, que desde el sábado 15 de noviembre empezó su periodo de descanso para toda la plantilla profesional, aprovechará todo diciembre para las prácticas y solo interrumpirá en los días de fiesta de Navidad y Año Nuevo.

Hernán Torres quiere aprovechar el
Hernán Torres quiere aprovechar el tiempo que queda de 2025 para preparar la plantilla hacia el próximo año - crédito Macgiver Barón / Colprensa

“Millonarios informa que el Equipo Profesional Masculino salió el pasado fin de semana a un tiempo de vacaciones de fin de año y volverá a integrarse a final de este mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada”, mencionó la institución en un comunicado.

De esta manera, los azules practicarán mientras sus rivales disputan los cuadrangulares de la Liga BetPlay, sumado a que el técnico Hernán Torres por fin contará con el tiempo necesario para aplicar su idea de juego en sus dirigidos, ya que a lo largo de los 13 juegos dirigidos en el segundo semestre le costó demasiado para obtener resultados y salió eliminado de Liga y Copa Colombia.

