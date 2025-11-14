Fuerte pelea en el Colombia vs. Francia, al final del partido en el Mundial Sub-17 de Qatar: “Todo fue creciendo”

La selección Colombia tiene como meta superar el cuarto puesto conseguido en la Copa Mundial del 2009 - crédito FCF

La tensión desbordó los límites del juego al término del enfrentamiento entre las selecciones Sub-17 de Colombia y Francia en el Mundial de Qatar, cuando una serie de provocaciones y reacciones encendieron una trifulca que eclipsó el resultado deportivo.

El 2 a 0 a favor de los franceses, que les aseguró el paso a octavos de final, quedó relegado ante los incidentes que se desataron después del pitazo final, según reportó el periodista Juan Camilo Vargas a Gol Caracol, el 14 de noviembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Santiago Londoño es el centro delantero titular y una de las figuras de la selección Colombia dirigida por Fredy Hurtado - crédito FCF

El origen del altercado, de acuerdo con el relato de Vargas, se remonta a una jugada en la que Christ Batola, el número diez de Francia, cayó al suelo.

Varios jugadores colombianos protestaron ante el árbitro Filip Dujic, por la acción.

Según Vargas, “todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ’10′ de Francia (Christ Batola) en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic). A los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales. Por ahí comenzó todo”.

La actitud de Batola, quien se rió y continuó burlándose tras el segundo gol francés, fue el detonante que encendió los ánimos en el campo.

La situación escaló rápidamente. Según detalló Vargas, Santiago Londoño buscó a Batola y lo empujó, lo que provocó que varios jugadores colombianos cruzaran el campo para confrontar al futbolista francés. El periodista añadió:

“Santiago Londoño se fue a buscar a Batola, lo empuja, varios de los jugadores de Colombia corrieron hasta la otra cancha a buscar al jugador francés, todo fue creciendo. Se metieron los auxiliares, y en lo que se alcanzó a observar desde afuera, Deyvy Quiñones se peleó con un miembro de Francia, cayeron al suelo”, según su testimonio al Gol Caracol.

La intervención de los auxiliares no logró contener la disputa, que incluyó empujones, puños, patadas e insultos, mientras los aficionados observaban con asombro el desarrollo de los acontecimientos.

En medio del caos, Deyvy Quiñones terminó en el suelo tras enfrentarse con un integrante del equipo francés, según lo observado por Vargas.

El árbitro expulsó a Londoño tras sus protestas airadas contra el cuerpo arbitral, lo que agravó aún más el ambiente en los minutos finales del partido.

El encuentro, que ya se había tornado tenso, concluyó con los ánimos caldeados y sin que hasta el momento se haya emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos que empañaron el espectáculo, según informó Gol Caracol.

El análisis arbitral del Colombia vs. Francia

Este fue el momento cuando el exárbitro anailizó lo ocurrido con respecto al arbitraje del canadiense Dujic - crédito @Borda_analista / X

Por otra parte, después de finalizado el partido, el exárbitro y analista de jueces centrales, José Borda, detalló lo que fue el accionar del canadiense Filip Dujic, y lo que ocurrió al final del partido.

“ELIMINADA COLOMBIA: Con poco juego y protestas airadas contra el árbitro canadiense Dujic los jugadores de Colombia perdieron contra Francia (2-0) y quedaron eliminados del Mundial Sub-17 de la FIFA, para completar fue expulsado Santiago Londoño. Como siempre ¡Gracias Guerreros!“, dijo.

Así quedaron los primeros partidos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025

(@Argentina)

14 de noviembre de 2025

Zambia 1-3 Malí

Estadio: Cancha 8 del Aspire Zone de Doha

Árbitro: Yoscan Herrera

Goles: Ndjicoura Bomba al minuto 51, Seydou Dembélé al 85 y Lamine Keita al 90+2 para Malí, Mapalo Simute al 63 para Zambia

Portugal 2-1 Bélgica

Estadio: Cancha 3 del Aspire Zone de Doha

Árbitro: Marian Barbu

Goles: Doblete de Anisio Cabral al minuto 38 y 45+1 para Portugal, autogol de Romario Cunha al 45+5 para Bélgica

Suiza 3-1 Egipto

Estadio: Cancha 5 del Aspire Zone de Doha

Árbitro: Fabián López

Goles: Nevio Scherrer al minuto 16, Ethan Bruchez al 39 y Jill Stiel al 58 para Suiza, Anas Roshdy al 90+1 para Egipto

Argentina 2-2 México

Estadio: Cancha 2 del Aspire Zone de Doha

Árbitro: Andrea Colombo

Goles: Ramiro Tulial al minuto 9 y Fernando Closter al 87 para Argentina, doblete de Luis Gamboa al 46 y 58 para México. Pasó México desde los tiros del punto penal por 5-4

Irlanda 2-1 Canadá

Estadio: Cancha 4 del Aspire Zone de Doha

Árbitro: Jelly Chavani

Goles:

Estados Unidos vs. Marruecos

Estadio: Cancha 7 del Aspire Zone de Doha

Hora: 10:45 a. m.

Árbitro: Roberto Pérez

Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Brasil vs. Paraguay

Estadio: Cancha 9 del Aspire Zone de Doha

Hora: 10:45 a. m.

Árbitro: Jasper Vergoote

Transmisión de TV: Dsports y Dgo