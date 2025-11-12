Millonarios prepara fichaje de lujo en la Liga BetPlay: gastaría una fortuna por una figura

Millonarios madrugó en el mercado de fichajes y busca por todos los medios los refuerzos que necesita para 2026 - crédito Colprensa

A falta de jugar su último partido en la Liga BetPlay 2025, Millonarios ya piensa en lo que será la temporada 2026, cuando el club está obligado a conseguir el título del campeonato y a la espera de clasificar a la Copa Sudamericana, vía reclasificación, para armar una plantilla competitiva.

Es por eso que los azules estarían detrás de una de las figuras del fútbol colombiano, el cual deslumbró a los aficionados con su nivel en el mediocampo y que es un viejo deseo de la dirigencia, con el que incluso se metieron la mano al bolsillo para pagar una fortuna por su compra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber si el otro club aceptará la oferta de los embajadores, que están a la espera no solo de ese fichaje en el mercado, sino de cerrar a Carlos Darwin Quintero para la temporada 2026, que sería el primer refuerzo en una plantilla en la que aún se debe definir las bajas.

Millonarios busca un fichaje de peso

Los azules llevan un tiempo madrugándole al mercado de fichajes, debido a la presión de los aficionados para armar una plantilla mejor que la de 2025, pues uno de los factores para la temprana eliminación en el Torneo Finalización fue la mala elección de jugadores como contrataciones.

Se conoció que Millonarios nuevamente iría por Mateo García, volante de Once Caldas y que es una obsesión para la dirigencia y los hinchas, debido a su rendimiento en la temporada con los manizaleños y que el mismo jugador reveló en algún momento que es aficionado del Ballet Azul.

Mateo García es una de las figuras del Once Caldas, que en junio rechazó una oferta de Millonarios - crédito AFP

García se ha convertido en pieza determinante del Blanco Blanco, con 49 partidos a lo largo del año, en los que solo una vez fue suplente, marcó un gol y dos asistencias en Liga BetPlay, Copa Colombia y la Copa Sudamericana, en esta última, llegó hasta los cuartos de final.

La información fue entregada por el periodista Felipe Sierra, al mencionar que "Millonarios envió una oferta hoy a Once Caldas para comprar el 50% de Mateo García. El mediocampista es prioridad para el conjunto ‘embajador’. El ‘blanco blanco’ responderá con una contraoferta en los próximos días“.

Millonarios volvería a pujar por Mateo García, que tiene contrato vigente con Once Caldas - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que los azules intentaron el fichaje del volante a mediados de 2025, siendo una de las noticias más movidas en ese momento, pero al final se cayó la negociación por las altas pretensiones de los manizaleños para darle salida y al final se quedó con ese club.

Quintero, a un paso

De otra parte, los aficionados por fin tendrían una alegría con la que sería la primera contratación de la temporada 2026, con mucha expectativa por la edad y lo que aportaría a la plantilla, pues el nuevo enfoque del cuerpo técnico es traer futbolistas de recorrido y muy destacados.

Ese es el caso de Carlos Darwin Quintero, que se desvinculó del Deportivo Pereira y ahora estaría a un paso de firmar con Millonarios, el cual incluso se lo habría ganado a Santa Fe durante las negociaciones, según el periodista Carlos Antonio Vélez, pero quedan detalles por arreglarse.

Carlos Darwin Quintero sería el primer refuerzo de Millonarios para la temporada 2026 - crédito Colprensa

A falta de confirmación, el contrato de Quintero sería por un año, hasta diciembre de 2026, con posibilidad de ampliarlo una temporada más, afirmó Felipe Sierra en redes sociales, lo que garantizaría que se una a David Mackalister Silva como los nuevos ejes en esa zona de la cancha.

Por otro lado, queda por saber el cupo de extranjeros, pues la tercera posibilidad de fichaje, además de Carlos Darwin y Mateo García, es Facundo Boné, del Deportivo Pasto, pero depende de que Santiago Giordana y Bruno Sávio acepten la opción de salir de la institución para liberar cupo de extranjero.