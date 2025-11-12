Deportes

Millonarios prepara fichaje de lujo en la Liga BetPlay: gastaría una fortuna por una figura

El cuadro azul, que por ahora solo tendría asegurado un jugador, buscaría un hombre que previamente perdió en el mercado local, pero que no dejó de ser un objetivo para la dirigencia

Guardar
Millonarios madrugó en el mercado
Millonarios madrugó en el mercado de fichajes y busca por todos los medios los refuerzos que necesita para 2026 - crédito Colprensa

A falta de jugar su último partido en la Liga BetPlay 2025, Millonarios ya piensa en lo que será la temporada 2026, cuando el club está obligado a conseguir el título del campeonato y a la espera de clasificar a la Copa Sudamericana, vía reclasificación, para armar una plantilla competitiva.

Es por eso que los azules estarían detrás de una de las figuras del fútbol colombiano, el cual deslumbró a los aficionados con su nivel en el mediocampo y que es un viejo deseo de la dirigencia, con el que incluso se metieron la mano al bolsillo para pagar una fortuna por su compra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber si el otro club aceptará la oferta de los embajadores, que están a la espera no solo de ese fichaje en el mercado, sino de cerrar a Carlos Darwin Quintero para la temporada 2026, que sería el primer refuerzo en una plantilla en la que aún se debe definir las bajas.

Millonarios busca un fichaje de peso

Los azules llevan un tiempo madrugándole al mercado de fichajes, debido a la presión de los aficionados para armar una plantilla mejor que la de 2025, pues uno de los factores para la temprana eliminación en el Torneo Finalización fue la mala elección de jugadores como contrataciones.

Se conoció que Millonarios nuevamente iría por Mateo García, volante de Once Caldas y que es una obsesión para la dirigencia y los hinchas, debido a su rendimiento en la temporada con los manizaleños y que el mismo jugador reveló en algún momento que es aficionado del Ballet Azul.

Mateo García es una de
Mateo García es una de las figuras del Once Caldas, que en junio rechazó una oferta de Millonarios - crédito AFP

García se ha convertido en pieza determinante del Blanco Blanco, con 49 partidos a lo largo del año, en los que solo una vez fue suplente, marcó un gol y dos asistencias en Liga BetPlay, Copa Colombia y la Copa Sudamericana, en esta última, llegó hasta los cuartos de final.

La información fue entregada por el periodista Felipe Sierra, al mencionar que "Millonarios envió una oferta hoy a Once Caldas para comprar el 50% de Mateo García. El mediocampista es prioridad para el conjunto ‘embajador’. El ‘blanco blanco’ responderá con una contraoferta en los próximos días“.

Millonarios volvería a pujar por
Millonarios volvería a pujar por Mateo García, que tiene contrato vigente con Once Caldas - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que los azules intentaron el fichaje del volante a mediados de 2025, siendo una de las noticias más movidas en ese momento, pero al final se cayó la negociación por las altas pretensiones de los manizaleños para darle salida y al final se quedó con ese club.

Quintero, a un paso

De otra parte, los aficionados por fin tendrían una alegría con la que sería la primera contratación de la temporada 2026, con mucha expectativa por la edad y lo que aportaría a la plantilla, pues el nuevo enfoque del cuerpo técnico es traer futbolistas de recorrido y muy destacados.

Ese es el caso de Carlos Darwin Quintero, que se desvinculó del Deportivo Pereira y ahora estaría a un paso de firmar con Millonarios, el cual incluso se lo habría ganado a Santa Fe durante las negociaciones, según el periodista Carlos Antonio Vélez, pero quedan detalles por arreglarse.

Carlos Darwin Quintero sería el
Carlos Darwin Quintero sería el primer refuerzo de Millonarios para la temporada 2026 - crédito Colprensa

A falta de confirmación, el contrato de Quintero sería por un año, hasta diciembre de 2026, con posibilidad de ampliarlo una temporada más, afirmó Felipe Sierra en redes sociales, lo que garantizaría que se una a David Mackalister Silva como los nuevos ejes en esa zona de la cancha.

Por otro lado, queda por saber el cupo de extranjeros, pues la tercera posibilidad de fichaje, además de Carlos Darwin y Mateo García, es Facundo Boné, del Deportivo Pasto, pero depende de que Santiago Giordana y Bruno Sávio acepten la opción de salir de la institución para liberar cupo de extranjero.

Temas Relacionados

MillonariosMateo GarcíaMateo García MillonariosOnce CaldasMateo García Once CaldasMercado de fichajes fútbol colombianoMercado de fichajes Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Goleador de Independiente Medellín podría perderse la recta final de la Liga BetPlay Dimayor

La baja del máximo referente ofensivo del cuadro antioqueño obliga al cuerpo técnico de Alejandro Restrepo a buscar variantes tácticas en la fase crucial del torneo colombiano

Goleador de Independiente Medellín podría

Lucas Rodríguez reafirmó su postura sobre la teoría de los futbolistas colombianos: “Cuando sean campeones, me van a buscar”

El creador de contenido argentino indicó que en unos años los cafeteros volverán a mencionarlo cuando la Tricolor gane un torneo importante

Lucas Rodríguez reafirmó su postura

Qué es la Copa Potrero, el torneo argentino del ‘Kun’ Agüero en el que jugarán figuras como Giovanni Moreno

Entre el 14 y el 23 de noviembre se disputará el campeonato que entregará 350.000 dólares en premios

Qué es la Copa Potrero,

Cruz Azul confirmó fuerte noticia por lesión de Kevin Mier: preocupación en la selección Colombia por el tiempo de recuperación

El portero sufrió una dura falta en la Liga MX e inicialmente se perderá lo que queda de la temporada 2025, pero la situación parece ser más grave de lo esperado y ahora peligra el mundial

Cruz Azul confirmó fuerte noticia

Carlos Antonio Vélez salió en defensa de Santa Fe tras acusaciones del presidente de Alianza F.C: “Ensuciar a otros”

El periodista caldense no fue ajeno a los señalamientos de Carlos Orlando Ferreira, que pidió garantías a la Dimayor de cara al duelo frente al cuadro capitalino en el estadio El Campín

Carlos Antonio Vélez salió en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Frankenstein se convierte en la

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Un drama juvenil llega a la lista de películas en Prime Video Colombia que no te puedes perder hoy

Cami, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que se ha sentido rechazada después del corte de pelo en el ‘reality’

‘La casa de los famosos Colombia 3’: así avanzan las votaciones del tercer grupo de aspirantes a un cupo en el ‘reality’

Deportes

Lucas Rodríguez reafirmó su postura

Lucas Rodríguez reafirmó su postura sobre la teoría de los futbolistas colombianos: “Cuando sean campeones, me van a buscar”

Qué es la Copa Potrero, el torneo argentino del ‘Kun’ Agüero en el que jugarán figuras como Giovanni Moreno

Cruz Azul confirmó fuerte noticia por lesión de Kevin Mier: preocupación en la selección Colombia por el tiempo de recuperación

Carlos Antonio Vélez salió en defensa de Santa Fe tras acusaciones del presidente de Alianza F.C: “Ensuciar a otros”

Cuándo será el partido de Colombia vs. Francia en el Mundial Sub-17: hay fecha y hora para el duelo de dieciseisavos de final