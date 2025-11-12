Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

La Liga BetPlay tendrá un nuevo equipo para la temporada 2026, además de los dos ascendidos de la segunda división - crédito Colprensa

La jornada 20 de la Liga BetPlay será la despedida de 12 equipos en la temporada 2025, algunos de ellos avanzaron a cuadrangulares en el primer semestre y otros nunca estuvieron cerca de las semifinales, así como otros se dedicaron a la pelea por no descender en la tabla de promedios.

También será el último partido de un club reconocido en el fútbol colombiano, fue campeón en dos ocasiones y le dará paso a una nueva institución, por decisión de sus dueños, aportando a una visión moderna del manejo de clubes profesionales.

Sin embargo, el nacimiento de aquella escuadra estará marcada porque deberá salvar la categoría en 2026, pues arrancará la tabla de promedios muy comprometido, en la que peleará duramente ante los dos recién ascendidos, uno es Jaguares, y otros conjuntos en la misma situación penosa, tal es el caso de Boyacá Chicó.

Adiós a un equipo de la Liga BetPlay

Un hecho que se volvió costumbre en el fútbol colombiano, pero que causa polémica entre los aficionados, es el cambio de sede, nombre y escudo de algunos clubes, principalmente por temas económicos, que es común en la segunda división porque los empresarios que cuentan con la ficha profesional de la Dimayor, manejan la institución a su antojo.

Ese es el caso de La Equidad, que el 12 de noviembre jugará su último partido en la Liga BetPlay, ya que desaparecerá tal como se le ha conocido desde el 1 de diciembre de 1982, año de su fundación, debido a que sus nuevos dueños tienen planes para cambiar su imagen.

El grupo inversor Tylis-Porter, en el que se encuentra el actor Ryan Reynolds, iniciará un proceso en el que primero modificará el nombre, pues el club ya no hace parte de la aseguradora Equidad, el escudo y posiblemente los colores, dejando a un lado el verde esmeralda que siempre reconoció a los bogotanos.

Por esa razón, La Equidad invitó a sus aficionados a acompañarlo al último encuentro frente al Deportivo Pereira, en el estadio de Techo a las 4:00 p. m., y esperando que se llene el escenario que es su casa desde 2008, cuando jugó su segunda temporada en la primera división.

Los Aseguradores se despedirán del fútbol colombiano con un título de la Primera B en 2006 y la Copa Colombia 2008, su máximo logro en la historia, además de tres finales de Liga BetPlay en 2007, 2010 y 2011, así como siete clasificaciones a la Copa Sudamericana, con su mejor presentación en 2019 por llegar a cuartos de final.

Despedida de pobre y alerta de descenso

Siendo su último año en el fútbol colombiano, los bogotanos realizaron una de sus peores campañas en toda su historia en la primera división, que ni siquiera se compara a su primera campaña en la “A” en 2007, cuando fue finalista en el segundo semestre contra Atlético Nacional.

La Equidad concretará su peor temporada en la máxima categoría, en la que actualmente suma un total de 21 puntos en la tabla de reclasificación, siendo penúltimo por encima de Boyacá Chicó, al que solo le saca una unidad y superando el anti-récord de 42 puntos en 2014, 2016 y 2019.

Sumado a eso, el verde bogotano terminará el segundo semestre de 2025 en el último puesto, pues actualmente tiene 11 puntos y, por más que gane en la fecha 20, no le alcanzará para salir del sótano de la tabla porque el decimonoveno, que es Chicó, cuenta con 16 unidades.

Para completar, La Equidad estará comprometido en la tabla de promedios de 2026, con un puntaje de 0,99, en la posición 17 y muy cerca de los últimos dos lugares del descenso, por lo que la nueva institución tendrá una “mala herencia”.