Estos serán los canales que transmitirán los ocho partidos de la Fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025 que definen los clasificados a los cuadrangulares

Once Caldas es el equipo que más difícil tiene su clasificación a los cuadrangulares - crédito Colprensa/Lina Gasca

La próxima jornada del fútbol colombiano, correspondiente a la fecha 20 del campeonato, es una jornada especial, pues ocho partidos se jugarán de manera simultánea para definir los equipos clasificados a semifinales y los dos cabezas de grupo en los cuadrangulares que obtendrán la ventaja deportiva.

La fecha iniciará el miércoles 12 de noviembre con dos partidos. Para quienes sigan el encuentro entre Equidad y Deportivo Pereira, el partido podrá verse de manera habitual por la señal de Win + Fútbol y Win Play desde las 4:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A las 8:00 p. m comenzará el choque entre Chicó y Millonarios, se emitirá también en Win + Fútbol, accediendo a través de los mismos números de canal referenciados para Claro y Movistar. Además, Winplay ofrecerá el compromiso en transmisión adicional.

Programación de la Fecha 20 de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

La jornada que define la fase todos contra todos empezará a las 7:00 p. m. del jueves 13 de octubre. El partido entre Llaneros y Envigado se disputará en el mismo horario de cierre de la fecha, con acceso en Claro por medio del canal 1157 en HD y 157 en SD, y a través de Movistar en el canal 304.

El enfrentamiento entre Santa Fe y Alianza estará disponible en Red+ HD el canal asignado es el 1007, en DirecTV se puede sintonizar por 1635 HD o 635 SD, y en DGO estará accesible para suscriptores. En Movistar, la señal específica será 702, y en Tigo estará la opción en el 238. Emcali activará la señal 147 para este duelo. Además, el partido estará en la multipantalla de Win, en Winplay y será transmitido por YouTube.

América de Cali es uno de los equipos que no ha definido su clasificación a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

La transmisión del encuentro Medellín vs. América será exclusivo por Win + Fútbol, además de estar disponible como parte de Win Play. Quienes utilicen Claro podrán ver el partido en 1522 HD y 522 SD; en DirecTV, será el 1634 HD y 634 SD. Para los usuarios de Movistar, Win + Fútbol ofrecerá la señal en 210 HD, mientras que la opción en SD será la 497. Los clientes de Tigo podrán sintonizar a través del 239.

En cuanto al duelo entre Pasto y Bucaramanga, Claro emitirá el partido por Claro Radiola —canal 1152 HD y 152 SD—, al tiempo que DirecTV abrirá para la ocasión el canal 1638 HD y 638 SD, con acceso asegurado en la plataforma DGO, mientras que Movistar optará por el 801 y Tigo por el 449. Además, se puede consultar la transmisión en Win Play y por YouTube.

El juego entre Águilas Doradas y Tolima se asignará a Claro Sports en el canal 1502. DirecTV dispondrá del 1637 HD y 637 SD, DGO transmitirá también este partido, mientras que Movistar centrará la transmisión en el canal 303 y Tigo en el 499.

En los 200 partidos con Atlético Nacional, Edwin Cardona ha marcado 48 goles y ha dado 20 asistencias - crédito Atlético Nacional

Respecto al esperado Junior vs. Atlético Nacional, que puede definir una de las cabezas de serie, Red+ Noticias será la señal base en el canal 1001. DirecTV mandará la señal del partido por el 1636 HD y 636 SD, DGO también incluye este clásico moderno, Movistar ofrecerá el partido en 810 y Tigo en el 2.

El partido entre Unión Magdalena vs. Fortaleza estará disponible en HD en el canal 1010, con DirecTV asignando el 1640 HD y 640 SD. Quienes recurran a Movistar hallarán la señal en 611.

Finalmente, el compromiso entre Cali y Once Caldas contará con cobertura en Claro sin límites, disponible en el canal 1143 HD y 143 SD; los usuarios de DirecTV accederán por el 1639 HD o el 639 SD, y en Movistar el partido se verá a través del canal 802.