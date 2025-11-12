Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

James Rodríguez jugó un año en el Club León con un balance positivo en el rendimiento personal - crédito Club León

James Rodríguez dispondrá de un mes para definir el destino de su carrera, ya que en enero deberá contar con un nuevo club.

Esta situación genera cierta inquietud en Néstor Lorenzo, quien teme que el mediocampista pueda llegar a la Copa del Mundo 2026 sin suficiente ritmo competitivo, aunque confía en que su desempeño en México le permitirá recibir propuestas atractivas.

En su paso por León, el colombiano de 34 años disputó 34 encuentros, anotó cinco goles y entregó nueve asistencias, la última de ellas especialmente destacada.

El propio Ignacio Ambriz, director técnico del club durante estos meses, valoró la calidad y el compromiso mostrados en el trabajo diario.

Según Ambriz, antes del último partido “le pedí que lo disfrutara, que aunque no era la despedida que él esperaba, buscara otro tipo de partido. El cariño del público se vio reflejado cuando salió, él también lo agradeció y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’”.

El presidente de León, Jesús Martínez, expresó su deseo de que sigan llegando futbolistas de la talla de James a la Liga Mexicana, aunque consideró que, tras un año complejo en lo deportivo e institucional, el club no planea contratar próximamente otra figura de ese nivel hasta que la situación mejore. “Ojalá vengan más jugadores como James”, comentó.

Martínez explicó que la salida de James se dio de común acuerdo tras una conversación directa.

“Tanto él como nosotros decidimos terminar en los mejores términos. Siempre agradecido de que haya querido vestir la playera de León y él nos agradeció que lo buscáramos en un momento difícil. Le deseo todo el éxito, es un crack y le irá muy bien donde esté”.

Jesús Martínez Patiño mandó un mensaje tras reportes de una orden de aprehensión en su contra (X/ @Tuzos)

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, padre del presidente del Club León, también se refirió al paso de James Rodríguez por la Fiera.

“Entonces, pues James, la verdad, agradecerle mucho que estuvo acá y estamos, este, contentos de que él también estuvo muy, muy feliz de estar acá en México y desearle lo mejor de lo mejor”.

Aunque por ahora no existen ofertas oficiales y el futbolista permanece enfocado en los últimos compromisos con la Selección Colombia antes de la Copa Mundo 2026, todo indica que James Rodríguez podría continuar su carrera en la MLS.

James Rodríguez apunta hacia la MLS tras su paso por México

James Rodríguez ya concentra con la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia en la fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

James Rodríguez habría manifestado su intención de dar el salto a la MLS y establecerse en el estado de Florida: “James entre una de sus charlas dijo que va a jugar en la MLS y que se radicaría en la Florida”, reveló Sebastián Heredia. Este escenario abre especialmente la puerta al Orlando City, aunque también se menciona —con menos probabilidades— al Inter Miami, donde la reciente renovación de Lionel Messi dificultaría la llegada del ’10′.

Si el traspaso al Orlando City se concreta, James Rodríguez compartiría plantilla con tres futbolistas colombianos, entre los que destacan Luis Fernando Muriel, su excompañero desde la recordada campaña del Mundial Sub-20 de 2011, y Eduard Atuesta, mediocampista con recorrido internacional. El equipo también cuenta con Nicolás Rodríguez, transferido recientemente desde Fortaleza CEIF.

El cuadro de la MLS concluyó la temporada en el noveno lugar de la Conferencia Este, alcanzando la ronda de Wild Card antes de ser eliminado por el Chicago Fire con un marcador de 3-1. Este punto final en la campaña deja espacio para que el club busque refuerzos, situación que podría facilitar el arribo de James.

James Rodríguez no renovará su contrato con León y volverá a ser agente libre en enero de 2026, a cinco meses del mundial de la FIFA - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

De cara al Mundial de 2026, James Rodríguez busca sumar minutos y continuidad tras su participación en Brasil 2014 —donde fue el máximo goleador con seis tantos— y el paso complicado por Rusia 2018, marcado por una lesión que limitó su rendimiento.

La situación deportiva del jugador es seguida de cerca por el seleccionador argentino Néstor Lorenzo, quien resaltó a Gol Caracol: “El presente es bueno y para el futuro sí queremos que compita, como lo viene haciendo porque estuvo bien”. El entrenador añadió: “Hay muchos clubes interesados en él y veremos a dónde va”, confirmando que la decisión sobre el nuevo destino del mediocampista colombiano es inminente.