Deportes

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

El volante colombiano completó 34 partidos jugados en los que marcó cinco goles, dio nueve asistencias y completó su cuarta expulsión en su carrera profesional

Guardar
James Rodríguez jugó un año
James Rodríguez jugó un año en el Club León con un balance positivo en el rendimiento personal - crédito Club León

James Rodríguez dispondrá de un mes para definir el destino de su carrera, ya que en enero deberá contar con un nuevo club.

Esta situación genera cierta inquietud en Néstor Lorenzo, quien teme que el mediocampista pueda llegar a la Copa del Mundo 2026 sin suficiente ritmo competitivo, aunque confía en que su desempeño en México le permitirá recibir propuestas atractivas.

En su paso por León, el colombiano de 34 años disputó 34 encuentros, anotó cinco goles y entregó nueve asistencias, la última de ellas especialmente destacada.

El propio Ignacio Ambriz, director técnico del club durante estos meses, valoró la calidad y el compromiso mostrados en el trabajo diario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Ambriz, antes del último partido “le pedí que lo disfrutara, que aunque no era la despedida que él esperaba, buscara otro tipo de partido. El cariño del público se vio reflejado cuando salió, él también lo agradeció y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’”.

El presidente de León, Jesús Martínez, expresó su deseo de que sigan llegando futbolistas de la talla de James a la Liga Mexicana, aunque consideró que, tras un año complejo en lo deportivo e institucional, el club no planea contratar próximamente otra figura de ese nivel hasta que la situación mejore. “Ojalá vengan más jugadores como James”, comentó.

Martínez explicó que la salida de James se dio de común acuerdo tras una conversación directa.

“Tanto él como nosotros decidimos terminar en los mejores términos. Siempre agradecido de que haya querido vestir la playera de León y él nos agradeció que lo buscáramos en un momento difícil. Le deseo todo el éxito, es un crack y le irá muy bien donde esté”.

Jesús Martínez Patiño mandó un
Jesús Martínez Patiño mandó un mensaje tras reportes de una orden de aprehensión en su contra (X/ @Tuzos)

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, padre del presidente del Club León, también se refirió al paso de James Rodríguez por la Fiera.

“Entonces, pues James, la verdad, agradecerle mucho que estuvo acá y estamos, este, contentos de que él también estuvo muy, muy feliz de estar acá en México y desearle lo mejor de lo mejor”.

Aunque por ahora no existen ofertas oficiales y el futbolista permanece enfocado en los últimos compromisos con la Selección Colombia antes de la Copa Mundo 2026, todo indica que James Rodríguez podría continuar su carrera en la MLS.

James Rodríguez apunta hacia la MLS tras su paso por México

James Rodríguez ya concentra con
James Rodríguez ya concentra con la selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia en la fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

James Rodríguez habría manifestado su intención de dar el salto a la MLS y establecerse en el estado de Florida: “James entre una de sus charlas dijo que va a jugar en la MLS y que se radicaría en la Florida”, reveló Sebastián Heredia. Este escenario abre especialmente la puerta al Orlando City, aunque también se menciona —con menos probabilidades— al Inter Miami, donde la reciente renovación de Lionel Messi dificultaría la llegada del ’10′.

Si el traspaso al Orlando City se concreta, James Rodríguez compartiría plantilla con tres futbolistas colombianos, entre los que destacan Luis Fernando Muriel, su excompañero desde la recordada campaña del Mundial Sub-20 de 2011, y Eduard Atuesta, mediocampista con recorrido internacional. El equipo también cuenta con Nicolás Rodríguez, transferido recientemente desde Fortaleza CEIF.

El cuadro de la MLS concluyó la temporada en el noveno lugar de la Conferencia Este, alcanzando la ronda de Wild Card antes de ser eliminado por el Chicago Fire con un marcador de 3-1. Este punto final en la campaña deja espacio para que el club busque refuerzos, situación que podría facilitar el arribo de James.

James Rodríguez no renovará su
James Rodríguez no renovará su contrato con León y volverá a ser agente libre en enero de 2026, a cinco meses del mundial de la FIFA - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

De cara al Mundial de 2026, James Rodríguez busca sumar minutos y continuidad tras su participación en Brasil 2014 —donde fue el máximo goleador con seis tantos— y el paso complicado por Rusia 2018, marcado por una lesión que limitó su rendimiento.

La situación deportiva del jugador es seguida de cerca por el seleccionador argentino Néstor Lorenzo, quien resaltó a Gol Caracol: “El presente es bueno y para el futuro sí queremos que compita, como lo viene haciendo porque estuvo bien”. El entrenador añadió: “Hay muchos clubes interesados en él y veremos a dónde va”, confirmando que la decisión sobre el nuevo destino del mediocampista colombiano es inminente.

Temas Relacionados

Club LeónJames RodríguezLiga MXJesús MartínezContrato de James RodríguezColombia-Deportes

Más Noticias

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

La fecha 20 de la Liga no se salvó de las polémicas, y el cuadro “ajedrezado” fue el principal protagonista en medio del cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Los jugadores de un club se habrían negado a practicar porque les deberían un mes de sueldo, lo que afectaría seriamente la pelea por el llamado “punto invisible” para los cuadrangulares

Nuevo escándalo en el fútbol

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Clubes como América de Cali, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Alianza F.C. compiten por acceder al selecto grupo de clasificados

Dirigente del FPC alertó sobre

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

De cara a sumar minutos para el mundial, el capitán de la Tricolor finalizará su vínculo con León y negociará como agente libre en un conjunto que ya cuenta con otro cafetero

Este sería el nuevo equipo

Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’

El delantero estuvo con los azules entre 2024 y 2025, no renovó su contrato y ahora integrará una nómina con varias estrellas del deporte

Falcao García volverá a jugar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo se despidió de

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa son virales en redes sociales: “Irreconocible”

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

Deportes

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’