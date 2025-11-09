Kevin Mier salió lesionado en su último partido con Cruz Azul: así fue la patada al jugador colombiano

Kevin Mier con claros muestras de dolor tras la patada de Adalberto Carrasquilla en el partido de Cruz Azul vs. Pumas - crédito Henry Romero/REUTERS

Aunque Cruz Azul ya aseguraba su pase directo a la ronda de cuartos de final en la Liga MX, la noticia del golpe sufrido por su guardameta titular ha alterado la tranquilidad del vestuario: Kevin Mier debió abandonar el campo tras recibir una fuerte entrada cerca del final del primer tiempo en el partido frente a Pumas Unam.

El incidente se produjo cuando Adalberto Carrasquilla, en su intento por presionar desde el frente, entró con fuerza en el área celeste. Su barrida, descrita como temeraria por el comportamiento de los tachones, terminó impactando de lleno la espinilla del arquero colombiano.

Tras el choque, Mier quedó tendido en el césped, generando una reacción inmediata tanto de sus compañeros como de los rivales, que se enfrascaron en reclamos y protestas por la naturaleza de la jugada.

El árbitro central, Fernando Hernández, optó de inicio por mostrar únicamente tarjeta amarilla a Carrasquilla. Posteriormente, el VAR intervino al considerar que la acción tenía la gravedad suficiente para una sanción mayor. Sin embargo, Hernández sostuvo su decisión pese a la presión del entorno, lo que intensificó la inconformidad en el equipo celeste.

Ante la imposibilidad de continuar, Kevin Mier fue sustituido por Andrés Gudiño antes del descanso. La gravedad exacta de la lesión permanece pendiente de evaluación médica; sin embargo, dentro de lo negativo, el calendario da un respiro a la institución, ya que el acceso directo de Cruz Azul a los cuartos de final representa, según la programación, unos dieciocho días sin compromiso oficial. Esto abre una ventana para la posible recuperación del arquero, quien recientemente fue señalado por la FIFA como uno de los más destacados del mundo.

Imágenes obtenidas por TV Azteca en México evidenciaron las serias muestras de dolor del portero colombiano, que abandonó el estadio en un carro de asistencia médica, sin poder apoyar el pie derecho. El guardameta no había sido convocado a la selección Colombia para que se concentrara en las instancias finales de la Liga MX.

Adalberto Carrasquilla y Efraín Juárez hablaron sobre la situación médica de Kevin Mier

El partido, que culminó con triunfo 3-2 de Pumas sobre Cruz Azul, no solo fue escenario de polémica arbitral, sino también de gestos de deportividad posteriores. Finalizado el encuentro, Carrasquilla emitió declaraciones para el canal Tudn en las que expresó preocupación por el estado de Mier y ofreció disculpas públicas:

“Quiero pedirle una disculpa a Kevin, mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro toma una decisión porque sabe que no iba con mala intención, al final me queda pegando. A pesar de la jugada, quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de Selección y no fue mi intención. Me voy muy triste porque no sé qué tiene y quería disculparme frente a él”, afirmó el futbolista panameño.

En la misma línea, Efraín Juárez, técnico de Pumas, defendió la actuación de su dirigido, creando distancia respecto a cualquier intención antideportiva. “No he visto la jugada, justo cuando pasa la jugada estoy hablando con mi cuerpo técnico... Mi equipo ha mostrado lucha en todas las circunstancias, pero nunca mala leche”, argumentó Juárez acerca del accionar de Carrasquilla.

La polémica, sin embargo, promete escalar fuera de la cancha. De acuerdo con trascendidos, Cruz Azul contempla solicitar a la Liga MX que Carrasquilla sea inhabilitado por el tiempo que Mier permanezca fuera de las competencias. Al respecto, el entrenador de Pumas fue tajante y minimizó la posibilidad: “Es fútbol, que se dejen de joder”, declaró, exponiendo su postura frente al debate sobre sanciones adicionales por la falta.