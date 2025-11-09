Atlético Nacional le diría adiós a una de sus figuras para 2026: no le renovaría el contrato

Atlético Nacional ya miraría las primeras salidas de la plantilla, de cara a la temporada 2026 - crédito Colprensa

Atlético Nacional se encuentra en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en la que en ambas se encuentra en semifinales y es férreo candidato para quedarse con la final y ambos títulos, que lo volverían a meter en la Copa Libertadores 2026, en la que fue eliminado en octavos en la edición 2025.

Para la próxima temporada, los verdes le apuntan a la salida de un jugador que es clave desde 2024, una figura que le ayudó mucho en momentos complicados y celebró tres títulos desde entonces, pero que ya no tendría más espacio en la plantilla que actualmente dirige el técnico Diego Arias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que un jugador al que aún no le confirman si sigue con el club es Alfredo Arias, que en diciembre de 2025 termina su cesión y deberá volver a Santos para 2026, a menos que los Verdolagas negocien la compra de una parte de los derechos deportivos del delantero.

Baja en Nacional para 2026

El cuadro de Diego Arias, pese a mantenerse en la pelea, todo parece indicar que el timonel continuará al mando para el próximo año por sus buenas cifras en el segundo semestre, pues desde que tomó el cargo en septiembre mejoró las cosas en la nómina y lo tiene peleando en Liga y Copa.

Uno de los jugadores que no seguiría en Nacional es Joan Castro, lateral derecho que diría adiós porque se termina el préstamo en diciembre de 2025, volviendo a La Equidad, que es dueño de sus derechos deportivos, y allí definir lo que pasará con su futuro.

Después de dos años en el equipo, Joan Castro saldría de Atlético Nacional y regresaría a La Equidad - crédito @PSierraR/X

Periodista como Felipe Sierra informaron que los Verdolagas no harán uso de la opción de compra por el defensor, pese a que fue clave para reemplazar a Andrés Román cuando se le necesitó y consiguió la Liga BetPlay y Copa Colombia 2024, además de la Superliga de 2025 frente al Bucaramanga.

Por otro lado, Alexis Rodríguez aseguró que Joan Castro es visto por dos clubes de la Liga BetPlay, que lo tendrían en la carpeta de opciones para la temporada 2026, pero primero deberán negociar con La Equidad para definir una venta o un nuevo préstamo por el lateral.

Joan Castro salió campeón de la Liga BetPlay, Copa Colombia y Superliga con Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

En lo que va de 2025, Castro marcó tres goles y una asistencia en 34 partidos, de los cuales, en 19 fue titular y jugando no solo como lateral derecho, pues en una ocasión fue usado como defensor central en la caída 2-0 contra Bucaramanga en Santander, el 28 de marzo por la Liga BetPlay.

Peleando en tres frentes

Los Verdolagas han mejorado enormemente su rendimiento desde el despido del técnico Javier Gandolfi en septiembre, semanas después de la eliminación en la Copa Libertadores, y de la mano de Diego Arias consiguió que el club entrara en la pelea por los dos títulos de diciembre.

Para empezar, en la Liga BetPlay lucha por entrar a los cuadrangulares como líder en la tabla de posiciones, una batalla en la que no la tiene fácil porque son varios los clubes que le apuntan a lo mismo, pues siendo primero o segundo se otorga ventaja deportiva en la segunda ronda.

Atlético Nacional quiere ser campeón en diciembre y llegar a la Copa Libertadores 2026 - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

De otro lado, Nacional está en semifinales de Copa Colombia y a un paso de la final, luego de golear por 4-1 a América de Cali en Medellín por la ida, así que tendrá una enorme ventaja en el estadio Pascual Guerrero y a la espera de su rival por el título, que saldrá de Medellín o Envigado.

Finalmente, otra tarea de los verdes está en la tabla de la reclasificación, pues los dos clubes que acaben primero irán a la Copa Libertadores 2026, que es el objetivo de la junta directiva por la trascendencia del certamen.