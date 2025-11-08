Deportes

Luis Díaz marcó un golazo con el Bayern Múnich y así reaccionó la prensa en Alemania: “Salió muy motivado”

Los “Gigantes de Baviera” sufrieron en Berlín, aunque contó con el gran protagonismo del delantero de la selección Colombia para salvar el invicto

Bayern Múnich sigue su buen momento en el fútbol europeo, tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Uno de los principales protagonistas para que la campaña de Vincent Kompany, a pocos partidos de que se complete la mitad de la temporada, es gracias a Luis Díaz, que llegó a su sexto gol en la primera división del fútbol alemán, y la anotación 17 en lo que va de temporada.

En este contexto, la prensa alemana reaccionó al gol “casi imposible” que marcó “Lucho” al minuto 37, y que significó el empate parcial en el An der Alten Försterei, de Berlín.

Uno de los que constantemente hace el seguimiento del rendimiento de los “Gigantes de Baviera” como el diario Bild, habló sobre el gol de Luis Díaz como algo mágico que logró el colombiano:

“La magia de Díaz: el Bayern empata con una increíble jugada individual. Díaz se desliza en el área del Unión, evitando que el balón salga, deja atrás a Haberer con un giro inteligente y dispara al ángulo más lejano desde un ángulo casi imposible (minuto 38 y sexto gol en la Bundesliga). ¡Absolutamente increíble!"

Otro de los que habló sobre el rendimiento de Luis Díaz fue el diario T-Online, destacándolo como uno de los “héroes trágicos de París”, haciendo referencia a lo que vivió en el partido de Champions League ante el PSG, el 4 de noviembre de 2025, cuando hizo doblete, pero fue expulsado por el italiano Maurizio Mariani, tras una dura entrada al marroquí Achraf Hakimi:

“El héroe trágico de París salió muy motivado tras su expulsión. Evitó que el balón saliera del campo con una entrada a ras de suelo y, desde un ángulo casi imposible, disparó bajo el larguero para el 1-1. ¡Un golazo! Desaprovechó una ocasión para el 2-1 poco antes del descanso. Después, desapareció“.

Finalmente, el diario TZ, detalló el partido de Díaz, mencionando que fue un gol digno acorde a su temporada, aunque reseñó que tuvo una opción clara que pudo resaltar mas su labor en el ataque del Bayern:

“Discutió con el árbitro al inicio del partido porque reclamaba un penalti. Su frustración con el desarrollo del juego en la primera parte era evidente, pero su reacción fue fenomenal: atajó un balón que parecía fuera de juego y, desde un ángulo cerrado por la izquierda, lo clavó en la escuadra. Un gol digno de gol del mes (37′). Sin embargo, desaprovechó una ocasión de oro para el 2-1 siete minutos después, cuando se quedó mano a mano con Rönnow. No obstante, fue el jugador más importante del Bayern hasta que el Union abrió el marcador“.

Así va la fecha 10 de la Bundesliga

7 de noviembre de 2025

Werder Bremen 2-1 Wolfsburgo

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Goles: Mattias Svanberg al minuto 28 para Wolfsburgo, Jens Stage al minuto 83 y Samuel Mbangula al 90+4
  • Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus (Premium)

8 de noviembre de 2025

Bayer Leverkusen 6-0 Heidenheim

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Goles: Doblete de Patrik Schick al minuto 2 y 22 de partido, Jonas Hofmann al minuto 22 de partido, Ernest Poku al minuto 27, doblete Ibrahim Maza al minuto 45+1 y 53

Hamburgo 1-1 Borussia Dortmund

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Goles: Carney Chukwuemeka al minuto 64 para Borussia Dortmund, y Ransford Konigsdorffer al 90+7 para Hamburgo

Hoffenheim 3-1 RB Leipzig

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Árbitro: Patrick Ittrich
  • Goles: Albian Hajdari al minuto 20, Tim Lemperle al 38 y Grisha Promel al 79 para Hoffenheim, Yan Diomandé al minuto 9 para Leipzig

Borussia Mönchengladbach 3-1 Colonia

  • Estadio:  Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Goles: Phillip Sander al minuto 45+2, Kevin Diks de tiro penal al 61 y Haris Tabakovic al 64 para Borussia Mönchengladbach, y Luca Waldschmidt al 90+2 para Colonia

9 de noviembre de 2025

Friburgo vs. St. Pauli

  • Estadio: Europa-Park de Friburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Augsburgo

  • Estadio: MHPArena de Stuttgart
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

