Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares

El delantero de 40 años indicó que sigue siendo hincha de América de Cali, pero ya no sueña con jugar con el club vallecaucano

El delantero de 40 años
El delantero de 40 años afirmó que le da risa ver los rumores que se generan en torno al equipo - crédito SantaFe/Colprensa

A falta de dos fechas para que termine la fase regular de la Liga Betplay, hay seis equipos clasificados a los cuadrangulares, mientras que otros cuatro clubes tendrán que disputar los dos cupos restantes.

Se trata de América de Cali, Águilas Doradas, Alianza FC e Independiente Santa Fe, que tendrán que sumar para superar el umbral de los 30 puntos y estar en la ronda semifinal del torneo.

Debido a que se trata del actual campeón del fútbol colombiano, ha sorprendido que Santa Fe siga sin clasificarse, por lo que en diálogo con Zona Libre de Humo, el capitán del Cardenal, Hugo Rodallega, abordó ese y otros temas.

En primer lugar, el delantero de 40 años bromeó sobre la presunta llegada de César Farías a la dirección técnica de Santa Fe.

“Si uno tiene una red social hay que usarla. Yo al ver que hablaban, decían y aseguraban las cosas sin decir nada, a mí me da risa. Los que toman decisiones son otras, pero ya hay muchos que aseguran. No sé si vieron, salieron trinos de que yo iba para Millonarios, eso me da risa”.

Rodallega indicó que aún no
Rodallega indicó que aún no saben cuál será el entrenador de Santa Fe en 2026 - crédito @PSierraR/X

El atacante habló sobre su futuro cercano, indicando que aún tiene “cuerda para rato” y que es seguro que seguirá en Santa Fe para jugar la Copa Libertadores en 2026. “Yo aporto, goles, asistencias, ayudo al equipo, entonces toca seguir”.

Sobre las dos fechas restantes, en las que Santa Fe debe ganar ambos partidos para clasificar, Rodallega indicó que confía en que lograrán el objetivo.

Estamos convencidos de que sí, vamos a pelear por esos seis puntos. Para mí se mete Santa Fe y América, se quedan Águilas y Alianza. Los dos partidos, si no le ganamos a Cali quedamos sin opción, los dos son importantes. Es la respuesta típica del jugador porque es la realidad, cosas que pueden pasar”.

También se refirió a la irregularidad que ha tenido el plantel Cardenal durante el segundo semestre del año, indicando que les afectó considerablemente la salida del uruguayo Jorge Bava de la dirección técnica.

“Te voy a ser sincero, por más que mantuvimos el grupo, obviamente el tema de la salida del entrenador de manera sorpresiva nos bajó un poco, eso cuesta. Teníamos una identidad y un trabajo armado”.

Jorge Bava renunció a Santa
Jorge Bava renunció a Santa Fe en la mitad del torneo para aceptar una oferta del fútbol paraguayo - crédito Colprensa

Hugo Rodallega recordó su fanatismo por el América de Cali, pero lejos de intentar dejar una puerta abierta para el futuro, indicó que el sueño de jugar para la Mechita quedó en el pasado.

Mi corazón está con Santa Fe, ya lo que fue, fue. Yo voy a seguir siendo hincha, pero mi corazón pertenece a Santa Fe. Yo siempre quise, pero nunca se pudo, hay que echarle tierrita”.

De la misma forma, reafirmó que su objetivo es terminar su carrera en Santa Fe y que lo único que podría cambiar ello es poder jugar un último partido con Deportes Quindío, club en el que debutó.

“Ya me los he encontrado varias veces. Ellos saben mi realidad y lo difícil que es salir de acá de Santa Fe. Yo los respeto y cuando hago goles no los celebro, Se habla de todo”.

Hugo Rodallega reafirmó que no
Hugo Rodallega reafirmó que no tiene planeado salir de Santa Fe - crédito Vizzorimage

Antes de terminar la entrevista, Rodallega indicó que sigue amando su profesión, y aunque tiene 40 años, sueña con seguir ligado al deporte hasta que no tenga motivación para seguir entrenando.

“Hay cansancios, a veces pega fuerte, pero yo soy un tipo que intento mantenerme positivo, ser ejemplo. Yo significo muchas cosas y tengo que llegar siempre bien”.

Cabe recordar que Santa Fe tendrá que disputar las dos fechas restantes en condición de local, la primera será el domingo 9 de noviembre ante Deportivo Cali, mientras que el último compromiso será el jueves 13 de noviembre contra Alianza FC.

