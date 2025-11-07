Carlos Darwin Quintero estaría cerca de llegar a Millonarios, y se alejaría de Santa Fe: “Acordó las condiciones”

El futuro de Carlos Darwin Quintero en el fútbol colombiano parece quedar definido tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas.
El delantero de 38 años, que recientemente finalizó su vínculo con Deportivo Pereira, habría optado por sumarse a Millonarios para la próxima temporada, descartando así la posibilidad de vestir la camiseta de Independiente Santa Fe, pese a los rumores que lo vinculaban con el club bogotano.
La decisión de Quintero pone fin a una etapa de incertidumbre en torno a su destino deportivo.
Aunque en los últimos días se había hablado de un acuerdo verbal con Santa Fe, el propio jugador negó haber concretado esa negociación y, según información difundida por el especialista en fichajes Mariano Olsen, el atacante logró cerrar las condiciones contractuales con el conjunto Embajador, según la información que entregó el 7 de noviembre de 2025 a través de su cuenta de X.
Esta determinación resulta llamativa, ya que el equipo ‘cardenal’ disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un atractivo que no fue suficiente para inclinar la balanza a su favor.
“CONFIRMADO CARLOS DARWIN QUINTERO (38) jugará en Millonarios. El delantero acordó las condiciones contractuales para sumarse al equipo embajador", dijo.
Así se jugará la fecha 20
El 7 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano definió cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay.
Dentro de los partidos que definirán un clasificado, se destacan dos en específico: el encuentro entre Santa Fe y Alianza FC de Valledupar en El Campín, y el duelo de rojos entre Medellín y América de Cali.
12 de noviembre de 2025
La Equidad vs. Deportivo Pereira
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
13 de noviembre de 2025
Santa Fe vs. Alianza FC
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Llaneros vs. Envigado
- Estadio: Bello Horizonte Rey - Pelé
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Medellín vs. América de Cali
- Estadio: Atanasio Girardot
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: La Libertad de Pasto
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
- Estadio: Alberto Grisales de Rionegro
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Junior vs. Atlético Nacional
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF
- Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta
- Hora: 7:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports
Por otra parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano dejó pendientes para definir los encuentros entre Boyacá Chicó y Millonarios, como también el duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas.
Así va la tabla de posiciones del fútbol colombiano:
- Atlético Nacional: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
- Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
- Independiente Medellín: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
- Fortaleza CEIF: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- Deportes Tolima: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
- Junior: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
- Águilas Doradas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- América de Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
- Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Llaneros: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
- Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Millonarios: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
- Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
- Deportivo Pereira: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
- Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Envigado: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
- Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
- La Equidad: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)