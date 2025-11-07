Carlos Darwin Quintero estaría cerca de llegar a Millonarios, y se alejaría de Santa Fe: “Acordó las condiciones”

El atacante de 38 años estaría en el radar del cuadro Embajador - crédito Juan Sebastián Hernández / Colprensa

El futuro de Carlos Darwin Quintero en el fútbol colombiano parece quedar definido tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas.

El delantero de 38 años, que recientemente finalizó su vínculo con Deportivo Pereira, habría optado por sumarse a Millonarios para la próxima temporada, descartando así la posibilidad de vestir la camiseta de Independiente Santa Fe, pese a los rumores que lo vinculaban con el club bogotano.

En medio de la crisis institucional, el cuadro "Matecaña" perdería a una de sus grandes fichas - crédito @olsendeportes / X

La decisión de Quintero pone fin a una etapa de incertidumbre en torno a su destino deportivo.

Aunque en los últimos días se había hablado de un acuerdo verbal con Santa Fe, el propio jugador negó haber concretado esa negociación y, según información difundida por el especialista en fichajes Mariano Olsen, el atacante logró cerrar las condiciones contractuales con el conjunto Embajador, según la información que entregó el 7 de noviembre de 2025 a través de su cuenta de X.

Esta determinación resulta llamativa, ya que el equipo ‘cardenal’ disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un atractivo que no fue suficiente para inclinar la balanza a su favor.

“CONFIRMADO CARLOS DARWIN QUINTERO (38) jugará en Millonarios. El delantero acordó las condiciones contractuales para sumarse al equipo embajador", dijo.

Así se jugará la fecha 20

Se definieron los horarios para el partido definitivo que dará a conocer los clasificados a las finales del fútbol colombiano - crédito Dimayor

El 7 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano definió cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay.

Dentro de los partidos que definirán un clasificado, se destacan dos en específico: el encuentro entre Santa Fe y Alianza FC de Valledupar en El Campín, y el duelo de rojos entre Medellín y América de Cali.

12 de noviembre de 2025

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

13 de noviembre de 2025

Santa Fe vs. Alianza FC

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Llaneros vs. Envigado

Estadio: Bello Horizonte Rey - Pelé

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: La Libertad de Pasto

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Estadio: Alberto Grisales de Rionegro

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Junior vs. Atlético Nacional

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: Win Sports

Por otra parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano dejó pendientes para definir los encuentros entre Boyacá Chicó y Millonarios, como también el duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas.

Así va la tabla de posiciones del fútbol colombiano:

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Atlético Nacional: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Independiente Medellín: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Fortaleza CEIF: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Deportes Tolima: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Junior: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Águilas Doradas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Millonarios: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Deportivo Pereira: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Envigado: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12) La Equidad: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)