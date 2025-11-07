Deportes

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

El volante antioqueño participó de una rueda de prensa protocolaria antes del duelo, uno de los más esperados en el mundo, y se refirió al papel del equipo de Marcelo Gallardo

Juan Fernando Quintero jugó la
Juan Fernando Quintero jugó la final de la Copa América 2024- crédito Imago

El superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, programado para el domingo 9 de noviembre de 2025, concentra la atención del fútbol sudamericano y mundial.

En la previa de este esperado encuentro, Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero compartieron sus impresiones en una rueda de prensa, donde la expectativa por el partido y el recuerdo de su último enfrentamiento en la final de la Copa América 2024 marcaron el tono de la conversación.

Durante la comparecencia, tanto Paredes como Quintero expresaron su entusiasmo por disputar un nuevo superclásico, destacando la importancia de este duelo para ambos equipos y para la afición.

La presencia de dos figuras de peso en el fútbol argentino y colombiano añadió un matiz especial a la previa, con los jugadores mostrando respeto mutuo y disposición para afrontar el desafío que representa este clásico.

El antecedente inmediato entre ambos futbolistas remite a la final de la Copa América 2024, donde Quintero protagonizó una jugada memorable al realizar un “sombrero” sobre Paredes.

Leandro Paredes posó con Juan
Leandro Paredes posó con Juan Fernando Quintero en la previa del Superclásico- crédito @pmonumental/X

Este episodio fue recordado por los periodistas presentes, quienes aprovecharon la ocasión para consultar al mediocampista de Boca Juniors sobre si existía alguna rencilla pendiente con el jugador de River Plate a raíz de aquella acción.

Ante la pregunta, Paredes dejó claro que no alberga resentimientos por lo ocurrido en la final continental. “No me guardo nada, lo que quedó en ese partido quedó”, afirmó el campeón del mundo, destacando su profesionalismo y el respeto que siente por su colega.

El mediocampista de Boca Juniors también valoró la oportunidad de volver a medirse con Quintero, resaltando la calidad del rival y la motivación que implica enfrentarlo en un escenario de máxima rivalidad.

Para Paredes, la posibilidad de compartir la cancha con futbolistas de la talla de Quintero representa un estímulo adicional.

“Es un partido, no solo muy importante por ser un clásico, sino por lo que lleva poder ganar. Nos clasifica a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos. Nosotros pensamos solamente en nosotros. Lo que pase del otro lado es problema de ellos”, añadió el volante argentino.

Leandro Paredes es ídolo de
Leandro Paredes es ídolo de Boca Juniors- crédito @BocaJrsOficial/X

Qué dijo Juan Fernando Quintero en la previa del Superclásico

Por su parte, Quintero enfatizó en que “es el momento para dar un golpe en la mesa. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad”.

“En los momentos duros se ve el apoyo real”, sentenció el centrocampista antioqueño.

Quintero le marcó a Boca en 2018

Y es que Juan Fernando Quintero dejó una huella imborrable en el enfrentamiento entre River Plate y Boca Juniors, el clásico más emblemático del fútbol argentino.

El aporte más recordado del antioqueño se produjo en la final de la Copa Conmebol Libertadores 2018 cuando ya en tiempo extra anotó el gol que puso 2-1 a River frente a Boca; ese tanto selló prácticamente la victoria de River en Madrid.

Más allá de ese momento cumbre, Quintero también tuvo incidencias significativas en otros clásicos: se le recuerda como un jugador que apareció para generar desequilibrio, entrar desde el banco y cambiar el partido con su zurda brillante.

Juan Fernando Quintero disputó 64
Juan Fernando Quintero disputó 64 minutos y gestó un gol en la victoria 2-0 de River Plate contra Talleres de Córdoba - crédito River Plate

Cuándo será el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

El duelo entre Boca Juniors y River Plate está programado para el domingo 9 de noviembre de 2025, en la jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El partido se disputará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, casa de Boca Juniors, sobre las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

