Presidente de Boyacá Chicó denunció el estado del terreno de juego antes del partido ante América: “Muy triste”

El aplazamiento del partido debido al uso del estadio La Independencia para una serie de conciertos, dejó secuelas que preocuparon a Nicolás Pimentel previo al encuentro por la fecha 18

El estadio La Independencia de
El estadio La Independencia de Tunja será el escenario con mayor altura a nivel del mar en la Liga Betplay 2024 con 2.822 metros - crédito Gobernación de Boyacá

El remate de la fase todos contra todos de la Liga Betplay 2025-II se vio coindicionado por una serie de situaciones que tienen en vilo el campeonato. Por un lado, la situación de impagos del Deportivo Pereira a sus jugadores y a su sector administrativo que los tiene en la mira del Ministerio de Trabajo. Por otro, el aplazamiento obligado del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali por la fecha 18, que obligó a correr una semana del calendario de partidos.

El juego, a disputarse en el estadio La Independencia de Tunja, no pudo realizarse el 30 de octubre, como estaba planeado, debido a que la Alcaldía local recibió allí una serie de conciertos que formaron parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina. Estos conciertos incluyeron la presencia de Marco Antonio Solis, Los Amigos Invisibles, Silvestre Dangond, Doctor Krápula, Morat, Nasa Histoires y Velo de Oza, entre otros.

Marco Antonio Solis fue uno
Marco Antonio Solis fue uno de los artistas que se presentó en el estadio La Independencia de Tunja, como parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina celebrado en la capital boyacense - crédito @NCTNOTICIAS/X

En un primer momento, se intentó que el partido se disputara en el estadio El Campín de Bogotá, pero las autoridades distritales rechazaron la solicitud, pese a las protestas de Boyacá Chicó. Ante esto, la Dimayor resolvió aplazar una semana las fechas 19 y 20 en las que se definirán los ocho clasificados —con el objetivo de que todos los equipos llegaran a las dos últimas jornadas del torneo con el mismo número de encuentros disputados—, permitiendo así que el partido pendiente se celebre este jueves 6 de noviembre.

Pero lejos de terminar la polémica por el uso del estadio para un evento que no sea de carácter deportivo, esta se reavivó con las recientes declaraciones del presidente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, que manifestó su descontento tras constatar el estado de la grama para la realización del encuentro ante América de Cali.

“Esta mañana que recibimos la cancha, vimos que está en unas condiciones muy feas”, declaró el directivo en diálogo con Antena 2.

El directivo lamentó el deterioro del gramado y sostuvo que “no es una cancha para jugar fútbol profesional”, subrayando la importancia de la calidad del césped para el desarrollo del espectáculo deportivo. Añadió: “Lo más importante es la grama, es donde se muestra el producto, donde debería jugarse un buen partido de fútbol”. Además, expresó su frustración ante la situación: “No solo me deja preocupado, sino muy triste”, y reconoció la necesidad de cumplir con el calendario, aunque advirtió que las condiciones actuales no garantizan un espectáculo de calidad.

Poco después de las declaraciones de Pimentel, se difundieron imágenes del estado del césped del estadio La Independencia, que confirmaron las preocupaciones del directivo, pues se evidencian pozos en varios puntos del campo y la afectación a la grama por la falta de luz recibida durante los días que estuvo instalada la tarima para la realización de los conciertos.

Se difundieron imágenes del estado
Se difundieron imágenes del estado de la grama luego de los conciertos del Festival Internacional de la Cultura Campesina. previos al partido entre Boyacá Chicó y América de Cali - crédito @quique.son/Facebook

“Habitualmente no está bien, pero luego de los conciertos allí, están peor”, expresó el periodista Quique Son de RCN Radio, a través de sus cuentas oficiales, al compartir las imágenes.

Cabe recordar que, debido a las reiteradas reprogramaciones de partidos durante los últimos años por conciertos o actividades similares que afectan el calendario de la Liga BetPlay, la Dimayor emitió un comunicado en el que expresó su inquietud por lo que describió como “decisiones adoptadas recientemente por diferentes administraciones departamentales y municipales, las cuales —sin ser concertadas con los clubes locales ni con esta entidad— han generado afectaciones directas a la programación establecida de nuestras competencias oficiales”.

En el plano deportivo, Chicó afronta el partido sin posibilidades matemáticas de acceder a los cuadrangulares semifinales. Por su parte, América de Cali, ubicado en la undécima posición con 23 puntos, necesita una victoria para mantener la esperanza de clasificar.

