Independiente Santa Fe tendría nuevo técnico: ya habría acuerdo con viejo conocido del fútbol colombiano

El cuadro Cardenal habría finalizado la búsqueda de un nuevo entrenador de cara a la temporada de 2026, en la que afrontará la Copa Libertadores de América

Santa Fe busca clasificarse a
Santa Fe busca clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El perfil internacional de César Farías lo posiciona como la principal apuesta de Independiente Santa Fe para asumir la dirección técnica del equipo Cardenal de cara a la temporada 2026.

Según explicó el periodista Felipe Sierra, Farías, de origen venezolano, alcanzó un acuerdo para integrarse al club bogotano y firmará contrato tras recientes experiencias en Águilas Doradas, América de Cali y Junior FC.

“Exclusiva: César Farías (52) llegó a un acuerdo con #SantaFe para convertirse en el nuevo entrenador del ‘cardenal’… El venezolano firmará con el equipo de la capital luego de su paso por #ÁguilasDoradas, #América y #Junior“, puntualizó el comunicador.

Mientras la directiva Cardenal evalúa el nombramiento de Farías, la dirección técnica de Santa Fe continúa a cargo de Francisco López como interino. El desempeño del equipo capitalino bajo gestión del bogotano ha sido discreto, registrando únicamente dos victorias, tres empates y tres derrotas, motivo que ha acelerado la búsqueda de un nuevo líder en la banca.

César Farías sería el nuevo
César Farías sería el nuevo técnico de Santa Fe- crédito @PSierraR/X

Durante este periodo de incertidumbre, el club capitalino también consideró otras alternativas, revisando las trayectorias de entrenadores como Pablo Peirano, Pablo Repetto y Fabián Bustos. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron con ninguno de ellos.

La elección de Farías responde a la intención de la dirigencia de Santa Fe de incorporar un entrenador familiarizado con el entorno del fútbol colombiano y que, además, aporte experiencia internacional, valorando los desafíos que el club enfrentará en la próxima Copa Libertadores.

A pesar de no haber conseguido títulos en Colombia, el entrenador venezolano ha acumulado una efectividad del 53% durante sus recientes pasos por distintos clubes del país.

Farías tiene experiencia en el
Farías tiene experiencia en el fútbol colombiano- crédito @PSierraR/X

Actualmente, Farías no dirige a ningún equipo tras su salida de Junior FC en junio de 2025, donde no alcanzó los objetivos propuestos; en el último tiempo, también estuvo al frente de América de Cali en 2024 y de Águilas Doradas en 2023.

La hoja de vida del venezolano incluye experiencias en las selecciones sub-20 y absoluta de Venezuela y de Bolivia, así como funciones técnicas en clubes como Xolos de Tijuana, Cerro Porteño y The Strongest.

En cuanto al palmarés, la carrera de Farías registra dos ascensos a la primera división venezolana con Nueva Cádiz y Zulianos, un torneo apertura de Bolivia con The Strongest y una Serie A en Ecuador lograda con Aucas.

César Farías firmó con Junior
César Farías firmó con Junior a principios de septiembre, en reemplazo de Arturo Reyes y con la obligación de ganar la Liga BetPlay - crédito @JuniorClubSA / X

César Farías no ha podido triunfar en el fútbol colombiano

En América de Cali, Farías asumió el cargo en enero de 2024; su ciclo allí fue breve y complicado: dirigió 19 partidos oficiales, de los cuales ganó 6, empató 7 y perdió 6. Eso le dio un rendimiento aproximado del 43.8%.

Bajo mando del venezolano, el cuadro caleño no logró avanzar en las instancias decisivas que se exigían y la directiva decidió terminar el proceso en abril de 2024. Farías luego comentó que su experiencia allí estuvo marcada por una presión alta dentro del club, a lo que calificó de “hervidero”.

En el caso de Junior FC, Farías asumió el cargo en septiembre de 2024 y permaneció hasta junio de 2025. Durante esa gestión, el DT dirigió 46 partidos oficiales; su registro fue de 17 victorias, 14 empates y 15 derrotas, lo que arroja un rendimiento de 49.3%.

A pesar de lograr la clasificación en la fase del “todos contra todos”, el equipo barranquillero tuvo un desempeño muy pobre en el cuadrangular semifinal, lo que motivó la salida del entrenador.

Además, es importante mencionar que Farías tiene experiencia en las selecciones de Venezuela y de Bolivia, con las que incluso llegó a disputar las eliminatorias sudamericanas años atrás.

