Esta sería la fecha para la presentación de la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026

Camiseta amarilla y pantaloneta azul será el kit de local de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Adidas

La selección Colombia vestirá un nuevo uniforme para el mundial de 2026, el cual ya fue presentado y en los próximos días estrenará en el campo de juego, con el que se espera que los aficionados de la Tricolor se identifiquen y las ventas de la camiseta, junto con el resto de prendas, aumente en los próximos meses.

Queda pendiente por conocer la vestimenta visitante de la Tricolor, que ya tendría la fecha para que sea oficializada por la empresa encargada de fabricar los uniformes del combinado nacional y que también será usada en un encuentro amistoso previo a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, los hinchas de Colombia ya saben los precios para comprar la camiseta del equipo desde ahora, sea por web o en tiendas físicas, con la novedad de que se distinguirá en dos tipos, que son la versión de jugador o para los fanáticos, que se diferencian por el material.

¿Cuándo se presentará la camiseta suplente?

Durante el miércoles 5 de noviembre, la empresa Adidas dio a conocer las camisetas titulares de varios seleccionados en el mundo, en especial aquellos que ya tienen asegurado su cupo a la Copa del Mundo, en las que cada una se distinguió con un diseño especial.

En el caso de Colombia, solo falta por conocer el uniforme visitante, el cual se daría a mediados de marzo de 2026, que es la segunda fecha en la que la compañía alemana tendría pactado terminar de anunciar el resto de vestimentas de los conjuntos, tanto participantes del certamen de la FIFA, como los que están eliminados.

Se conocieron nuevos detalles de la que sería la camiseta suplente de Colombia para el mundial de 2026 - crédito Footy Headlines

La información fue dada a conocer por la plataforma Footy Headlines, especializada en temas de camisetas y que ha sido conocida por las filtraciones de equipamientos de seleccionados y clubes en el planeta, que también mostró una imagen de cómo se vería la casaca Tricolor.

Esa camiseta visitante de Colombia la estrenaría en uno de sus dos partidos amistosos entre el 23 y 31 de marzo de 2026, cuando sean los primeros encuentros del combinado nacional ese año, en el que además será ya conociendo sus primeros rivales en la fase de grupos del mundial.

La nueva camiseta suplente de la selección Colombia reemplazará al uniforme negro que venía usando desde la Copa América 2024 - crédito Ueslei Marcelino/REUTERS

Cabe recordar que, según las filtraciones y el portal web, “combina el ‘azul marino del equipo’ como color principal con un patrón en ‘Myspet’, un tono azul menta más oscuro. Para los logotipos, Adidas utiliza el llamativo amarillo de Colombia”, además de que usar el antiguo logotipo de la marca alemana, que es un trébol de tres hojas.

Estreno de la nueva camiseta

Con la presentación del uniforme titular del combinado de Néstor Lorenzo, los aficionados se encuentran emocionados de verla en acción, en el campo de juego y con las figuras del equipo, que se alistan para la convocatoria para los próximos duelos amistosos.

Es por eso que Colombia estrenará su camiseta titular en los partidos frente a Nueva Zelanda y Australia, del 15 y 18 de noviembre en Estados Unidos, al igual que el resto de seleccionados que tiene pactado algún encuentro, y con el que se espera que suban las ventas de dichas prendas.

Luis Díaz fue el encargado de presentar la camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Adidas

Aunque lo más probable es que el primer encuentro de ese uniforme nuevo sea ante los “All Whites”, ya que visten de blanco, queda por saber si se utilizará frente a los “Socceroos”, pues ellos también usan el color amarillo, por lo que será decisión de las federaciones y los organizadores la elección de las camisetas, para que no haya confusión entre los asistentes al encuentro y en las pantallas de televisión.