James Rodríguez recibió elogios de un excompañero en el AS Monaco: “La mejor zurda con la que jugué”

James Rodríguez llegó al AS Monaco para la temporada 2013/14 junto a Falcao García - crédito @jamesrodriguez/Instagram

En 2013, James Rodríguez ya era el portador de la ‘10′ en la selección Colombia. Aunque no tenía todavía el alto perfil del que gozaría apenas un año después con su presencia en el Mundial de Brasil 2014, el volante creativo ya era clave en el esquema de José Néstor Pekerman gracias a su visión de juego, su técnica, su capacidad para encontrar constantemente a Falcao García y dejarlo en posición de gol, y su capacidad de marcar diferencia en las jugadas a balón parado.

Una de las mejores demostraciones de todo lo anterior se vio en las eliminatorias rumbo a la que sería la primera participación de Colombia en una Copa del Mundo en 16 años. En el partido clave ante Chile en Barranquilla, y con una desventaja de 3-0 luego de 45 minutos, James jugó uno de sus mejores partidos con la Tricolor y propició los dos penaltis que le permitieron a Falcao empatar el juego y asegurar la clasificación.

Poco antes de ese trascendental encuentro, James Rodríguez llegó al AS Monaco de la Ligue 1 de Francia, procedente del Porto, en el que había coincidido con Falcao y Jackson Martínez. El ‘10′ arribó junto al propio Tigre al equipo del principado, entonces bajo la dirección de Claudio Ranieri y, a pesar de tener algunas diferencias con el italiano, fue líder de asistencias en la temporada 2013/14, surtiendo primero a Falcao, y luego a su reemplazante tras la grave lesión que sufrió y le privó de ir al Mundial 2014.

Berbatov afirmó que James tenía la mejor zurda que había visto en su carrera como futbolista profesional - REUTERS/David Klein

Ese reemplazo fue el búlgaro Dimitar Berbatov, con el que James formó una sociedad efectiva que se tradujo en ocho goles convertidos en 13 partidos para el ex Manchester United, de los cuales dos fueron asistencias de James. Esta combinación no duró mucho, pues tras el éxito del colombiano en el mundial, fue transferido al Real Madrid. Pero eso no impidió que Berbatov lo destacara como uno de los cinco mejores jugadores con los que coincidió en un campo de juego.

Así lo hizo saber durante su paso por el pódcast de Río Ferdinand, excompañero del búlgaro en el Manchester United. En una selección que tuvo cuatro jugadores de los Reds: Nemanja Vidic, Paul Scholes, Wayne Rooney y el propio Río, el colombiano fue el único elegido que no era de dicho club.

Durante su paso por el pódcast de Rio Ferdinand, el búlgaro eligió sus cinco jugadores para un partido de fútbol 5. El colombiano fue el único que no era del Manchester United que Berbatov eligió - crédito @RioMeets/X

“Jugué con él en Mónaco, su pie izquierdo, probablemente la mejor zurda con la que jugué, la forma en la que veía el fútbol es increíble. El tiempo que jugué con él, que fueron dos años (de hecho fueron apenas cinco meses), fue increíble. Lo puse porque en espacios reducidos su técnica era excelente”, comentó el exjugador de 44 años de edad

Cabe recordar que no es la primera vez que Berbatov se deshace en elogios para el colombiano, hoy en el León de México. En 2022, durante una aparición promocional para una casa de apuestas, el búlgaro recordó el talento del colombiano por los días en que jugaba en el fútbol de Qatar.

“Está jugando bien, marcando goles y dando asistencias. Jugué con él en el Mónaco y sé de primera mano lo bueno que puede ser con esa zurda. Tiene una gran visión de juego y me alegré mucho de verle en el Real Madrid y en el Bayern. Quiero verlo de nuevo en el fútbol europeo, porque le queda mucho fútbol”, manifestó.

En esa oportunidad, incluso mostró su expectativa de que enderezara el rumbo cuando era seriamente cuestionada su presencia hasta en las convocatorias de la selección Colombia. “Siempre va a ser un buen jugador y solo necesita encontrar el equipo adecuado para él, que juegue con un estilo que se adapte a un buen entrenador. En Catar el nivel no está a la altura del europeo, y se espera que destaque. Esperemos que gane en consistencia y confianza y que consiga volver a Europa”, indicó entonces.