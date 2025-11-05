Deportes

Habría un tercer equipo descendido en la Liga BetPlay: equipo en crisis acompañaría al Envigado y Unión Magdalena a la “B”

El presidente Carlos Mario Zuluaga reveló que existe la posibilidad de que otro conjunto pierda la categoría en 2026, a menos que resuelva sus problemas económicos

La Liga BetPlay tendría a un nuevo descendido para la temporada 2026, además de Envigado y Unión Magdalena - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está pasando por muchos problemas sobre el final de la temporada 2025, empezando por el calendario porque debió atrasar las fechas de las finales del campeonato y la Copa Colombia, por lo que los clubes jugarían hasta el 20 de diciembre, lo que afecta el periodo de descanso y la pretemporada.

Se le suma ahora el riesgo de que un tercer equipo descienda a la segunda división, debido a que sufre una dura crisis económica y está bajo la lupa del gobierno de Gustavo Petro, por lo que la Dimayor no tendría otra opción que bajarlo de categoría para el próximo año.

Cabe recordar que Unión Magdalena y Envigado eran los otros conjuntos que pasaron a la Primera B, debido a su promedio que no les dio para salvarse y pasaron al Torneo BetPlay, además de que en noviembre se discutirá entre las 36 escuadras la opción de cambiar el formato de descenso para 2027.

Un tercer descendido en el fútbol colombiano

En octubre de 2020, se dio la novedad de que el Cúcuta Deportivo, a falta de tres fechas para terminar el Todos contra Todos, desapareció por deudas salariales y en la temporada 2021 solo empezaron 19 equipos, pues los Motilones volvieron para 2022 en la segunda división.

Dicho caso sería el mismo del Deportivo Pereira, ya que la Dimayor lo mandaría a la segunda división si no cumple con los pagos atrasados a sus jugadores, según las declaraciones del presidente Carlos Mario Zuluaga, al mencionar que los Matecañas sufren en el tema económico.

Deportivo Pereira volvería a la
Deportivo Pereira volvería a la segunda división, de la que se fue en 2019- crédito Deportivo Pereira

“No solo es el Deportivo Pereira. Hay muchos clubes que están pasando por situaciones difíciles. Hay situaciones que la gente desconoce como contratos imposibles de pagar, administraciones que, que si reciben diez pesos, se gastan veinte, cosas por el estilo que pienso que hay que mejorar. En la próxima asamblea de noviembre va una solución que es el fair play financiero y espero que me lo aprueben”, dijo el directivo a Caracol Radio.

Es por eso que Zuluaga dejó claro que Deportivo Pereira se irá a la “B” si esta semana no se confirma el pago total de su deuda, la cual aparentemente ya quedaría saldada previo al compromiso del 7 de noviembre ante el Medellín: “Si no soluciona los problemas laborales que tiene, sí”.

Se ordenó el cierre de
Se ordenó el cierre de las actividades laborales en el "Grande Matecaña", por el incumplimiento de los salarios - crédito @MintrabajoCol / X

“Tengo fe de que lo solucione. Creo que hoy (5 de noviembre) se ha puesto a la orden del día y esperamos que pueda jugar el partido el fin de semana (...) La información que tengo es de que han cumplido y esperar lógicamente que el Ministerio de Trabajo lo autorice”, añadió.

“Tenemos que cumplir con el horario, rival y lugar”

Ante el riesgo de que Deportivo Pereira no se presente por la suspensión del Ministerio del Trabajo, debido a la falta de pagos, existe la posibilidad de que los últimos dos compromisos del club se definan por escritorio y con marcador de 3-0 para sus rivales, como dicta la norma de la Dimayor.

Federico Espada, director deportivo del Medellín, afirmó que el Poderoso se alista para el partido ante Pereira sin importar lo que pase, cumpliendo con la logística y calendario de la Liga BetPlay, pero a la espera de lo que puedan comunicarle las autoridades sobre los Matecañas.

Medellín ganaría su partido por
Medellín ganaría su partido por 3-0 ante Pereira, si los Matecañas no se presentan al juego - crédito Colprensa

“Nosotros mañana viajamos en la mañana, llegaremos antes del mediodía. Almorzaremos y entrenaremos en la tarde, entonces jugaremos el día viernes. Nosotros tenemos que cumplir con el horario, rival y lugar como lo comunicó Dimayor. Nosotros queremos jugar el partido (…) Para nosotros es importante cumplir el compromiso, respetando siempre al rival”, afirmó.

Espada añadió que, por el momento, desde la División Mayor no hay cambio de planes: “Nosotros con ellos hablamos todos los días. Estamos programando todo, haciendo la planificación en todo. Ayudaron a programar lo más rápido posible los cuatro partidos que nos faltaban”.

