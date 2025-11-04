Luis Díaz dejó récord insólito tras doblete y expulsión contra PSG en la Champions League

El colombiano recibió la tarjeta roja tras una polémica acción con el marroquí Hakimi- crédito Gonzalo Fuentes/ Reuters

Luis Díaz vivió una noche tan memorable como desconcertante en París al convertirse en el primer futbolista en la historia de la Champions League que anota dos goles y recibe una expulsión durante el primer tiempo de un partido.

El delantero colombiano, figura del Bayern, firmó un doblete en los 45 minutos iniciales frente al París Saint-Germain, pero su actuación quedó marcada por la tarjeta roja que lo obligó a abandonar el campo antes del descanso, estableciendo así un récord histórico en la máxima competición europea.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El registro alcanzado por Díaz resalta no solo por la dificultad de anotar dos tantos en la primera mitad de un encuentro de Champions League, sino también por la rareza de que un atacante reciba una expulsión en ese mismo lapso.

Y es que, tradicionalmente, los delanteros son los menos propensos a ver la tarjeta roja, lo que acentúa la singularidad de lo ocurrido en el estadio parisino con el futbolista colombiano.

El especialista en estadísticas conocido como MisterChip señaló que nunca antes un jugador había logrado un doblete y había sido expulsado en los primeros 45 minutos de un partido de este torneo.

“Luis Díaz es el PRIMER jugador con DOBLETE y EXPULSIÓN en el PRIMER tiempo en TODA la historia de la UEFA Champions League”; puntualizó el estadígrafo español.

MisterChip dio a conocer particular estadística de Luis Díaz tras duelo frente a PSG- crédito @2010MisterChip/X

La jugada que derivó en la expulsión del exJunior ha generado un intenso debate. El árbitro italiano Maurizio Mariani mostró la tarjeta roja tras una acción en la que el colombiano impactó al marroquí Achraf Hakimi, lateral del PSG.

Diversas opiniones coinciden en que se trató de una jugada propia del desarrollo del juego, sin que mediara una entrada violenta ni contacto con la planta del pie en una zona especialmente vulnerable del rival.

El choque se produjo cuando el muslo de Díaz golpeó levemente la pantorrilla de Hakimi, lo que, por cuestiones físicas, provocó que el tobillo del jugador local adoptara una posición incómoda contra el césped.

Aunque Hakimi abandonó el terreno de juego con gestos de dolor, no se observaron indicios de una lesión de gravedad, a la espera de un parte médico definitivo.

Así las cosas, la sanción impuesta a Díaz tendrá consecuencias inmediatas para el Bayern, que no podrá contar con su delantero en el próximo compromiso de la Champions League, donde el equipo alemán deberá defender su liderato en la visita al Arsenal.

Luis Díaz había anotado un doblete antes de su expulsión- crédito Gonzalo Fuentes/ Reuters

Esta ausencia representa un desafío adicional para el club bávaro, que deberá reorganizar su ataque en un partido clave de la fase de grupos.

Para el futbolista colombiano, la expulsión supone una nueva marca en su historial disciplinario, ya que se trata de la quinta tarjeta roja de su carrera profesional, aunque es la primera que recibe en una competición continental europea.

No obstante, es importante mencionar que el colombiano acumula 5 amarillas y 1 roja en 16 partidos con el Bayern Múnich, club en el que cumple mayores labores defensivas comparado con lo que hacía con el Liverpool.

Con este episodio, Díaz suma un nuevo capítulo a su trayectoria internacional, al recibir su primera expulsión en torneos continentales europeos, un hecho que añade un matiz inesperado a su carrera.

Luis Díaz no acostumbra a tener conductas violentas- crédito Rodrigo Valle/ Reuters

Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luego de lo que fue su participación en el duelo frente a PSG por la Champions League, el colombiano sería titular frente al Union Berlin en condición de visitante el sábado 8 de noviembre de 2025.

El duelo frente al equipo capitalino, uno de los más representativos del fútbol germano, está programado para disputarse desde las 9:30 a. m.