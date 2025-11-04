Luis Díaz apareció con doblete para el Bayern Múnich ante el PSG: el guajiro alcanzó histórico récord en la Champions

Luis Díaz sigue haciendo historia en el Bayern Múnich, con apenas cuatro meses en el club y sin necesitar mucho tiempo para adaptarse al fútbol alemán, que era la primera preocupación de la dirigencia y el cuerpo técnico, luego de la mala experiencia con James Rodríguez por el clima frío.

En esta ocasión, Lucho se reportó con dos nuevos goles en la Champions League, enfrentando a nada menos que el PSG, actual campeón del certamen y finalista del Mundial de Clubes, que es candidato a conseguir nuevamente el trofeo y en el estadio Parque de los Prínicipes.

Sumado a eso, Luis Díaz no solo marcó la anotación para los alemanes, sino que llegó a una marca que parecía lejana para los futbolistas colombianos en el torneo europeo, que pone al atacante como uno de los jugadores más trascendentales en la historia y con mucho camino para ser el mejor de todos.

Gol de Luis Díaz en la Champions

En el Parque de los Prínciples, se daba uno de los compromisos más interesantes de la jornada, en el que se medían dos de los candidatos al título en la Liga de Campeones, el actual ganador y un aspirante serio por la capacidad de su nómina y el gran momento que vive en Alemania.

Sobre los cuatro minutos, Michael Olise apareció camino al área por un pase filtrado, quedó de frente al portero Lucas Chevalier, disparó y el guardameta bloqueó el balón, allí apareció Luis Díaz para tomar el rebote y mandar el esférico al fondo de la red, para la alegría de los visitantes.

Luis Díaz celebrando su gol con el Bayern Múnich ante el PSG, en el inicio del partido - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

Bayern Múnich comenzó el partido con mucha intensidad, dejando de lado la presión de los aficionados en París y mostrando su poder ofensivo, en especial por los costados y la manera de romper cualquier defensa, tal como lo viene haciendo en la Bundesliga, en la que es líder con puntaje perfecto.

La segunda anotación llegó apenas a los 32 minutos, cuando Marquinhos tenía el esférico en su campo, Luis Díaz le robó el balón y fue a portería, en la que sacó el zapatazo al fondo de la red para dar la sorpresa en París, liderando la ofensiva de los alemanes.

De esta manera, Lucho llega a tres anotaciones en la Champions League con el Bayern en cuatro partidos, además de sumar 10 anotaciones en 16 compromisos a lo largo de la temporada, números impresionantes que ratifican la elección de los directivos en el mercado de fichajes.

Nuevo récord para Lucho

Previo al compromiso, el guajiro contaba con 12 anotaciones en la Liga de Campeones con tres equipos diferentes, que eran el Porto, Liverpool y Bayern Múnich, con este último solo llevaba un tanto en tres presentaciones y en París le llegó el momento de mostrar su talento.

Es así como Luis Díaz se convirtió en el colombiano con más anotaciones en la historia de la Champions, pues gracias a su doblete alcanzó los 14 tantos en la competición, escribiendo su nombre en los libros de historia a sus 29 años y con mucho camino por recorrer.

Jackson Martínez era el colombiano con más goles en la Champions League, hasta la aparición de Luis Díaz - crédito Infobae/ Jesús Avilés

Hasta hace poco, el récord le pertenecía al recordado Jackson Martínez, que se volvió goleador en el Porto y después en Atlético de Madrid con 13 tantos, mientras que el tercer es nada menos que Falcao García, que contaba con 12 anotaciones y fue semifinalista del torneo con el Mónaco.

Ahora el próximo objetivo de Lucho es superar lo hecho en Liverpool, con el que marcó seis tantos en la Champions y con el Bayern ya suma tres tantos, así que se encamina a ser un colombiano inolvidable para el conjunto Bávaro.