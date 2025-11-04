Deportes

Luis Díaz apareció con doblete para el Bayern Múnich ante el PSG: el guajiro alcanzó histórico récord en la Champions

El delantero del cuadro alemán volvió a ser figura del equipo en el certamen europeo, esta vez con una anotación con la que entró en las páginas doradas del certamen

Guardar

Luis Díaz sigue haciendo historia en el Bayern Múnich, con apenas cuatro meses en el club y sin necesitar mucho tiempo para adaptarse al fútbol alemán, que era la primera preocupación de la dirigencia y el cuerpo técnico, luego de la mala experiencia con James Rodríguez por el clima frío.

En esta ocasión, Lucho se reportó con dos nuevos goles en la Champions League, enfrentando a nada menos que el PSG, actual campeón del certamen y finalista del Mundial de Clubes, que es candidato a conseguir nuevamente el trofeo y en el estadio Parque de los Prínicipes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, Luis Díaz no solo marcó la anotación para los alemanes, sino que llegó a una marca que parecía lejana para los futbolistas colombianos en el torneo europeo, que pone al atacante como uno de los jugadores más trascendentales en la historia y con mucho camino para ser el mejor de todos.

Gol de Luis Díaz en la Champions

En el Parque de los Prínciples, se daba uno de los compromisos más interesantes de la jornada, en el que se medían dos de los candidatos al título en la Liga de Campeones, el actual ganador y un aspirante serio por la capacidad de su nómina y el gran momento que vive en Alemania.

Sobre los cuatro minutos, Michael Olise apareció camino al área por un pase filtrado, quedó de frente al portero Lucas Chevalier, disparó y el guardameta bloqueó el balón, allí apareció Luis Díaz para tomar el rebote y mandar el esférico al fondo de la red, para la alegría de los visitantes.

Luis Díaz celebrando su gol
Luis Díaz celebrando su gol con el Bayern Múnich ante el PSG, en el inicio del partido - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

Bayern Múnich comenzó el partido con mucha intensidad, dejando de lado la presión de los aficionados en París y mostrando su poder ofensivo, en especial por los costados y la manera de romper cualquier defensa, tal como lo viene haciendo en la Bundesliga, en la que es líder con puntaje perfecto.

La segunda anotación llegó apenas a los 32 minutos, cuando Marquinhos tenía el esférico en su campo, Luis Díaz le robó el balón y fue a portería, en la que sacó el zapatazo al fondo de la red para dar la sorpresa en París, liderando la ofensiva de los alemanes.

De esta manera, Lucho llega a tres anotaciones en la Champions League con el Bayern en cuatro partidos, además de sumar 10 anotaciones en 16 compromisos a lo largo de la temporada, números impresionantes que ratifican la elección de los directivos en el mercado de fichajes.

Nuevo récord para Lucho

Previo al compromiso, el guajiro contaba con 12 anotaciones en la Liga de Campeones con tres equipos diferentes, que eran el Porto, Liverpool y Bayern Múnich, con este último solo llevaba un tanto en tres presentaciones y en París le llegó el momento de mostrar su talento.

Es así como Luis Díaz se convirtió en el colombiano con más anotaciones en la historia de la Champions, pues gracias a su doblete alcanzó los 14 tantos en la competición, escribiendo su nombre en los libros de historia a sus 29 años y con mucho camino por recorrer.

Jackson Martínez era el colombiano
Jackson Martínez era el colombiano con más goles en la Champions League, hasta la aparición de Luis Díaz - crédito Infobae/ Jesús Avilés

Hasta hace poco, el récord le pertenecía al recordado Jackson Martínez, que se volvió goleador en el Porto y después en Atlético de Madrid con 13 tantos, mientras que el tercer es nada menos que Falcao García, que contaba con 12 anotaciones y fue semifinalista del torneo con el Mónaco.

Ahora el próximo objetivo de Lucho es superar lo hecho en Liverpool, con el que marcó seis tantos en la Champions y con el Bayern ya suma tres tantos, así que se encamina a ser un colombiano inolvidable para el conjunto Bávaro.

Temas Relacionados

Luis DíazPSG vs BayernLuis Díaz golLuis Díaz ChampionsChampions LeagueJackson MartínezColombia-DeportesColombia-ESPN

Más Noticias

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz marcó doblete y fue expulsado en París

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

PSG vs. Bayern Múnich EN

Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

La leyenda alemana analizó el desempeño del colombiano tras el triunfo ante Colonia, señalando la necesidad de mejorar su definición para no comprometer partidos clave en la Bundesliga y la Champions League

Histórico del Bayern Múnich y

Luis Díaz pasó de héroe a villano en el Bayern Múnich: así fue su expulsión ante el PSG en la Champions

El colombiano, que venía de marcar dos goles en el Parque de los Príncipes, vio la tarjeta roja antes de que terminara el primer tiempo y por una dura falta

Luis Díaz pasó de héroe

Junior arrebataría figura extranjera a uno de los grandes de la Liga BetPlay Dimayor: lleva más de 10 goles en el 2025

El cuadro barranquillero busca reforzar la delantera de cara a la próxima temporada y se fijaría en uno de los jugadores más destacados del semestre en el fútbol colombiano

Junior arrebataría figura extranjera a

Dimayor pidió ayuda a alcaldías y gobernaciones: podría peligrar el calendario de la Liga BetPlay

Los compromisos culturales de los estadios de fútbol han obligado a reprogramar partidos en el cierre de la fase todos contra todos del torneo de primera división en Colombia

Dimayor pidió ayuda a alcaldías
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército que

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul dividió opiniones en

Johanna Fadul dividió opiniones en redes sociales al tomar postura en el conflicto entre Israel y Palestina: “En mi cabeza, no cabe tanta maldad”

Raúl Ocampo recordó un doloroso episodio que vivió con Alejandra Villafañe antes de su muerte: “Fuimos eternos”

Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

Valentino Lázaro defendió la actitud de Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Ya no es un polito de colores”

Luly Bossa emociona al recordar a su hijo Ángelo con una imagen creada con inteligencia artificial: “Siempre me acompaña en el corazón”

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich EN

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz marcó doblete y fue expulsado en París

Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

Luis Díaz pasó de héroe a villano en el Bayern Múnich: así fue su expulsión ante el PSG en la Champions

Junior arrebataría figura extranjera a uno de los grandes de la Liga BetPlay Dimayor: lleva más de 10 goles en el 2025

Dimayor pidió ayuda a alcaldías y gobernaciones: podría peligrar el calendario de la Liga BetPlay