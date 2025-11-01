Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

La selección Colombia está en proceso de preparación para el mundial de 2026, con cuatro partidos amistosos en 2025 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia está cerca de dar a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, con los que cerrará la temporada 2025 y esperará al sorteo de la fase de grupos del mundial de 2026, en el que conocerá sus rivales en el certamen y así alistar la preparación del próximo año.

Sin embargo, una de las figuras de la Tricolor no será parte del grupo por decisión del técnico Néstor Lorenzo, que quiere usar estos duelos para mirar alternativas a la formación titular, jugadores de buen momento y aquellos que han esperado por mucho tiempo una oportunidad en el combinado nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que, después de las eliminatorias, la selección Colombia tendrá entre seis y ocho amistosos antes de la Copa del Mundo, a la que solo podrá llevar a 26 futbolistas, tres de ellos porteros, y es por eso que el cuerpo técnico arma esa lista de posibilidades para pelear por el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Baja de peso en Colombia

Una de las posiciones en las que hay dudas con respecto a quiénes irán al mundial de 2026 es la portería, pues más allá de que Camilo Vargas se perfila como el titular, por el momento, queda pendiente la elección de los dos suplentes en el arco y parece ser una tarea difícil para Lorenzo.

Según el programa El VBar Caracol, David Ospina no haría parte de la convocatoria de la selección Colombia para noviembre, lo que sería una ausencia importante porque es de los futbolistas con más partidos y reconocimiento en el combinado nacional en más de 15 años.

David Ospina le diría adiós a la selección Colombia por lo que queda de 2025, pues no sería convocado en noviembre - crédito Luisa González/REUTERS

Con 130 partidos en el combinado nacional, dos mundiales encima, una medalla de plata y de bronce en Copa América, el guardameta antioqueño ha sido clave para la Tricolor, incluso en los últimos meses como relevo de Camilo Vargas, Kevin Mier o de Álvaro Montero.

Al parecer, Ospina sería baja de Colombia para darle espacio a nuevos guardametas, pues el técnico Lorenzo miraría para el futuro con el recambio generacional, además de mirar alternativas en el arco en caso de necesitarlos, ya sea en estos amistosos o la Copa del Mundo.

David Ospina fue titular en la goleada de la selección Colombia sobre México por 4-0 en Texas - crédito FCF

Entre los nombres que se acercan a reemplazar al portero antioqueño, uno es Camilo Vargas, que volvería al equipo tras quedar fuera en octubre, así como la sorpresa de Jordan García, que viene de atajar con la selección Colombia sub-20 y en 2026 pasará a León de México.

Yerry Mina aún sigue en duda

Así como Ospina, otro jugador que se perdería la convocatoria de la selección Colombia es Yerry Mina, defensor central del Cagliari, aunque no sería por decisión técnica, sino por una lesión que lo sacó de las canchas desde el 19 de octubre, en el partido frente al Bologna por la Serie A.

“Desafortunadamente, cada semana tenemos que empezar a hablar sobre las bajas, pero es parte del juego y lo aceptamos. Radunovic, Pintus y Di Pardo siguen de baja, junto con Mina y Deiola”, afirmó el técnico Fabio Pisacane en rueda de prensa, el 26 de octubre.

Yerry Mina viene de una lesión con el Cagliari y no sabe cuándo será su regreso a las canchas - crédito Ciro De Luca/REUTERS

Sobre el defensor colombiano, el entrenador explicó que “Yerry sufrió una distensión en el isquiotibial: no queremos forzarlo y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación híbrida que no ayuda”, por lo que esperan a su evolución para que pueda regresar al 100%.

Por fortuna, Mina ya fue suplente en el duelo del Cagliari ante Sassuolo, en la novena jornada de la Serie A, sin sumar minutos y esperando que termine su recuperación por completo para pelear un puesto en la formación titular.