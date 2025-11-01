Deportes

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de ida de la Copa BetPlay

“Diablos Rojos” y “Verdolagas” quieren dar el primer golpe en el partido de ida del torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división

América y Atlético Nacional lucharán
América y Atlético Nacional lucharán por un cupo a la gran final - crédito Colprensa

El fin de semana del 1 al 3 de noviembre de 2025, se jugarán los partidos de ida por las semifinales de la Copa Colombia.

Dos viejos conocidos se volverán a ver en el “Coliseo de la 70″ en un mano a mano importante, en donde lucharán por los 180 minutos por un cupo en el torneo más importante de la primera y segunda división del fútbol colombiano.

Verdes y rojos se vuelven a ver las caras

Rojos y verdes se verán
Rojos y verdes se verán las caras de nuevo en la Copa Colombia-crédito El Colombiano/Colprensa

El partido se jugará el 2 de noviembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y de la aplicación de Win + Fútbol.

El árbitro del encuentro será Luis Matorel.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

América de Cali y Atlético
América de Cali y Atlético Nacional se medirán en un duelo clave por la octava fecha de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Atlético Nacional, de la mano de Diego Arias, viene de la mejor forma en el campeonato.

Con una seguidilla de nueve partidos sin conocer la derrota, derrotó en el estadio Bello-Horizonte Rey Pelé a Llaneros por 3-0, con goles de Jorman Campuzano de tiro penal al minuto 44, de Juan José Rengifo al 49 y de Facundo Batista de tiro penal al 69.

En lo que se refiere al último partido de Copa Colombia, el “Rey de Copas” derrotó sin problemas al Once Caldas, el 22 de octubre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Andrés Sarmiento al minuto 29 y anotación de Andrés Salazar al 88 de partido.

A continuación, así viene el verde en sus últimos cinco partidos:

  • 30 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros 0-3 Atlético Nacional
  • 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 5-2 Medellín
  • 22 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Once Caldas
  • 18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 2-2 Atlético Nacional
  • 14 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali

Por los lados del América de Cali, derrotó por 2-1 al Junior de Barranquilla, el 24 de octubre de 2025, y a diferencia de Atlético Nacional, vendrá con descanso al duelo en el Atanasio Girardot.

En el partido ante “Los Tiburones”, los “Diablos Rojos” con dos autogoles de Yimmi Chará al minuto 42 y de José Cuenú al 83, ganó un partido complicado en el estadio Francisco Rivera Escobar, y que con el gol de Brayan Castrillón al minuto 66, se complicaba para los dirigidos por David González.

En lo que se refiere al último juego por Copa Colombia, también jugó ante Junior, el 15 de octubre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero, y pese a que perdieron con anotación de José Enamorado al minuto 35, los vallecaucanos consiguieron la clasificación desde los tiros del punto penal, en una tanda que tuvo 18 cobros, y en donde Jesús Rivas falló su tiro para Junior, y Omar Bertel logró concretar la clasificación a las finales.

A continuación así viene América de Cali en sus últimos juegos:

  • 24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Junior
  • 18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-2 América de Cali
  • 15 de octubre de 2025- Copa BetPlay: América de Cali 0-1 Junior de Barranquilla
  • 11 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-2 La Equidad
  • 7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 América de Cali

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 24 de agosto de 2025, cuando en el estadio Pascual Guerrero, empataron a un gol con goles de Alfredo Morelos al minuto 18 para Atlético Nacional y de Luis Ramos al 29 para América de Cali.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Atlético Nacional
  • 9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 América de Cali
  • 15 de diciembre de 2024 - Copa BetPlay: América de Cali 0-0 Atlético Nacional
  • 12 de diciembre de 2024 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 3-1 América de Cali
  • 21 de julio de 2024 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 América de Cali

