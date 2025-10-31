Así fue como le validaron un polémico penal a Atlético Nacional ante Llaneros: estos son los audios del VAR

Pese a la goleada 3-0 sobre Llaneros, Atlético Nacional pasó de la alegría a la polémica por un penal a favor de Dairon Asprilla - crédito Llaneros

Atlético Nacional se consagró como líder de la Liga BetPlay en la fecha 18, luego de vencer a Llaneros por 3-0 en Villavicencio, llegar a 34 puntos y superar por diferencia de gol a Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, para aspirar ahora a quedarse con la ventaja deportiva en los cuadrangulares.

Sin embargo, el verde fue protagonista de una nueva polémica por un penal que causó debate, pues para un grupo de aficionados no hubo falta sobre Dairon Asprilla, pero el juez central del encuentro la pitó e incluso bajo revisión del VAR mantuvo su decisión en el campo de juego.

Es por eso que se publicaron los audios en los que se revela la conversación entre el árbitro y los encargados del video durante la revisión, mirando todos los ángulos y que vuelve a abrir la discusión sobre el nivel de los colegiados en el fútbol colombiano, pues en los últimos años se mantienen los mismos problemas pese a la tecnología.

“Le toca, pero no es una patada”

La Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del VAR del encuentro realizado en la noche del 30 de octubre de 2025, en la que Atlético Nacional goleó 3-0 a Llaneros, empezando con una anotación de penal de Jorman Campuzano, luego de que Eyder Restrepo bajara en el área a Dairon Asprilla.

Durante la verificación del video, el juez Carlos Ortega le dijo al árbitro central, Luis Matorel, que no se veía una acción que provocara una falta para los verdes, luego de mirar el hecho con todos los ángulos disponibles y mostrarlos al colegiado en la pantalla a nivel de cancha.

Esta fue la supuesta falta de Eyder Restrepo sobre Dairon Asprilla, que terminó en penal para Nacional ante Llaneros - crédito Captura de video Win Sports

“El delantero va a patear el balón y este le toca el pie, pero no es una patada”, se le entendió a Ortega en la grabación, “añadiendo que, ”no veo una patada como la narra, veo un toque sutil", por lo que llamó a Matorel para que mirara la acción en el VAR para que echara atrás su decisión inicial de penal.

Sin embargo, el juez central mantuvo su decisión al explicar que “observo que el jugador blanco patea al jugador verde de manera imprudente, ahí observo una patada. No toca la pelota, no mira la pelota”, pese a que en el VAR le señalaron incluso que “el jugador se está sobando el tobillo arriba y no a donde lo toca”.

Pese a la ayuda del VAR, el juez Luis Matorel ratificó el penal a favor de Nacional ante Llaneros - crédito Captura de video Win Sports

Al final, los árbitros en cabina le informaron que “nosotros acá determinamos que no hay infracción”, dejando la constancia de que Luis Matorel se equivocó no solo al pitar la falta, sino al ratificarla pese a que sus colegas le mostraban en el video que era todo lo contrario.

“Logramos ser muy intensos”

Pasando al compromiso, el técnico Diego Arias hizo un análisis sobre el triunfo de Nacional sobre Llaneros: “El partido en general fue muy bueno por parte nuestra. Desde el comienzo logramos ser muy intensos, sabíamos que Llaneros es un equipo que le gusta controlar el partido a través de muchos pases, sabíamos que era importante evitar que eso sucediera”.

Atlético Nacional superó a Llaneros por 3-0, con dos penales en el juego y una polémica por parte del juez central y el VAR - crédito Atlético Nacional

“Nosotros logramos controlar, llegaron situaciones peligrosas que generaron la expulsión, el penal y después todo el partido lo competimos de manera muy seria, intensa, con buenas combinaciones para generar las opciones de gol. Nos vamos muy contentos, porque fue un partido muy serio de parte nuestra y nos da la posibilidad de ser líderes”, añadió.

Sobre la rotación de nómina, Arias señaló que “lo más importante es que hoy tuvimos la posibilidad de jugar con muchos jugadores que se han formado en el club y tener la presentación que tuvimos hoy, con toda esa gente que nos acompañó, marca algo muy importante que hemos valorado nosotros y es la disposición para crecer, trabajar, esforzarse”.