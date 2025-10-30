Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

Millonarios no logró sumar títulos en 2025- crédito Vizzorimage

La noche del 29 de octubre de 2025 marcó un punto de inflexión para Millonarios. El equipo Embajador quedó fuera de la Liga BetPlay tras igualar sin goles frente a Once Caldas en el estadio El Campín de Bogotá, un resultado que selló su eliminación y dejó a la afición a la espera de cambios de cara a la próxima temporada.

En medio de la desilusión por la salida anticipada del torneo, surgió la noticia de que el mediocampista colombiano Larry Angulo podría convertirse en refuerzo del club bogotano para 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el empate ante Once Caldas no solo significó el adiós de Millonarios a la competencia, sino que también abrió la puerta a especulaciones sobre la reestructuración del plantel.

La posibilidad de sumar a Angulo, que ha desarrollado su carrera reciente en el fútbol internacional, se presenta como una alternativa para fortalecer el medio campo del equipo capitalino.

Según explicó el portal La Página Millonaria, medio de comunicación que cubre el cuadro dirigido por Hernán Torres, Larry Angulo fue ofrecido a Millonarios para la temporada 2026.

Larry Angulo habría sido ofrecido a Millonarios- crédito @LPEmbajadora/X

El futbolista, de nacionalidad colombiana, actualmente integra la plantilla del Hapoel Haifa, club de la liga israelí; su nombre aparece en la órbita del conjunto bogotano en un momento en el que la directiva evalúa opciones para renovar la plantilla y recuperar protagonismo en el torneo local.

En cuanto a su situación contractual, Angulo mantiene vínculo con el Hapoel Haifa hasta diciembre de 2025. Esta circunstancia permitiría que, una vez finalizado su contrato en Israel, el mediocampista pueda negociar su llegada a Millonarios como agente libre, lo que facilitaría una eventual incorporación para la campaña siguiente.

Con la mira puesta en el futuro, la posible llegada de Angulo representa una de las alternativas que el club estudia para reforzar su plantel, mientras el jugador se mantiene activo en el fútbol israelí y se acerca al término de su compromiso contractual.

El cuadro azul quedó por fuera de las finales de la Liga BetPlay, situación que no pasaba desde 2020 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Qué partidos le quedan a Millonarios en la Liga BetPlay Dimayor

Tras la eliminación frente a Once Caldas, Millonarios afronta sus dos últimos compromisos de la fase regular de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 con la intención de cerrar dignamente su participación en el torneo.

El primer duelo será ante Envigado F.C. el 3 de noviembre, en condición de visitante, un partido que servirá para probar alternativas y darle minutos a jugadores jóvenes luego del desgaste de la temporada.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Hernán Torres visitará a Boyacá Chicó F.C. el 9 de noviembre por la fecha 20, último encuentro del campeonato.

Aunque los embajadores ya no tienen opciones de avanzar, buscarán finalizar con una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla y dejar una mejor imagen ante su afición, en medio de un semestre que no cumplió con las expectativas deportivas del club.

Larry Angulo es jugador de un equipo israelí - crédito Hapoel Haifa FC

Esta es la trayectoria de Larry Angulo

El centrocampista colombiano se formó en las divisiones juveniles del América de Cali, donde debutó profesionalmente en 2017. Durante su estadía en el cuadro vallecaucano, Angulo alternó participaciones en torneos locales y logró captar la atención por su técnica y capacidad para recuperar balones en el medio campo.

Tras sus primeros años en América de Cali, Angulo tuvo la oportunidad de sumar minutos en otros clubes del fútbol colombiano. Fue cedido a diferentes equipos como Deportivo Pasto, Independiente Medellín y Jaguares de Córdoba. En estas instituciones consolidó su perfil de volante mixto, destacándose tanto en labores defensivas como en la generación de juego ofensivo, lo que le permitió acumular experiencia en distintas plazas del fútbol nacional.

A lo largo de su carrera, Larry Angulo ha mantenido regularidad en el fútbol colombiano y se ha perfilado como una pieza confiable en los planteles donde ha jugado. Su desarrollo evidencia solidez táctica, adaptabilidad a diversos sistemas de juego y una evolución en liderazgo dentro de la cancha.