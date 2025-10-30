Deportes

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

La eliminación del 16 veces campeón del fútbol colombiano provocó una ola de críticas tanto en su hinchada, como en el periodismo deportivo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Mejía Álvarez se volvió a
Mejía Álvarez se volvió a referir al máximo accionista de Millonarios - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 29 de octubre de 2025, con el empate sin goles entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín, se confirmó la eliminación de ambos equipos de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Las reacciones no se hicieron esperar: fanáticos que fueron al Coloso de la 57, la prensa deportiva, y hasta los mismos protagonistas, expresaron sus conceptos, y también descargaron la decepción por la eliminación del 16 veces campeón de Colombia.

El presentador de la cadena
El presentador de la cadena deportiva de ESPN explicó que fue merecida la eliminación de Millonarios - crédito @orduzrubio / X

En primer lugar, el periodista y presentador deportivo Carlos Orduz se expresó a través de su cuenta de X sobre la situación deportiva del club, explicando que fue merecida su eliminación por los manejos administrativos de la junta directiva.

“Equipos malos de Millonarios en los últimos años y este de 2025… Eliminado, sin pena ni gloria. Futbolistas de bajo nivel, nómina para pelear la B, un DT desactualizado y unos directivos conformistas y sin ganas de conseguir títulos… Merecida eliminación. Fracaso, papelón", dijo.

Mejía Álvarez, desde su retiro,
Mejía Álvarez, desde su retiro, siempre estuvo pendiente del fútbol nacional e internacional, y en esta ocasión, tras la eliminación de Millonarios, no dudó en criticar a Gustavo Serpa: máximo accionista del club - crédito @PajaritoDeIvan / X

A raíz del comentario de Orduz, Iván Mejía, el 29 de octubre de 2025 aprovechó para lanzar una fuerte indirecta (como es habitual), al máximo accionista del cuadro azul: Gustavo Serpa.

“Resumen clarísimo ORDUZ. Denle las gracias al petulante Serpa y a su mensajero Camacho. Lo que arranca mal... termina peor”.

Más criticas al proceso de Millonarios

Esta fue la fuerte crítica que sufrió el cuadro "Embajador" tras su eliminación de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay- crédito @ESPNColombia / X

La reciente eliminación de Millonarios en la fecha 18 de la Liga Betplay ha intensificado el debate sobre la gestión deportiva del club, especialmente tras la difusión de la expresión “equipo de outlet” para describir la política de fichajes y la calidad de la plantilla. Esta metáfora, que ha ganado fuerza en el entorno periodístico y entre la afición, resume el descontento generalizado que se vive en el entorno azul.

El periodista Nicolás Samper, del programa Espn F90, fue quien acuñó el término “equipo de outlet” luego de que el conjunto capitalino quedara fuera de la fase final, una situación que no se producía desde 2020, cuando el club disputó el repechaje de eliminados y un cupo para la Copa Sudamericana ante Deportivo Cali. Samper explicó que la frase alude a la tendencia de Millonarios a incorporar jugadores de bajo perfil o considerados de escasa calidad, comparando la política de fichajes con la adquisición de productos en rebajas.

“Yo dije que Hernán Torres no era el técnico ideal para este momento que vive Millonarios. Me parece que él hizo un sacrificio muy grande yendo a un equipo que no armó él, con una nómina mediocre, malos, una cantidad de rejuntados muy malos, y Hernán Torres simplemente estaba buscando un equipo de la B, por eso digo que no era el indicado. Seguramente seguirá, porque a las directivas del club les encanta hacer equipos de descuento, de esos que tienen el aviso ‘descuento al 40%’, es un equipo de outlet los Millonarios. Es un equipo de outlet. Todo lo que se pueda conseguir en baratas, lo trae, uno en los outlets a veces no consigue cosas buenas”, dijo Samper en Espn F90.

Tras la eliminación, el técnico Hernán Torres abordó dos cuestiones centrales: los refuerzos para la temporada 2026 y su continuidad al frente del equipo. Torres explicó que la junta directiva del “Ballet Azul” ya se encuentra trabajando en la gestión de nuevos fichajes.

“Los directivos están analizando el tema de refuerzos, se está realizando esa gestión y ya ellos, públicamente, darán a conocer qué jugador van a traer. Lógicamente, hay que tener una reunión con ellos, esperamos que vengan para completar la base que hay, no hay tiempo para más y queremos darle una alegría a la hinchada”, destacó el entrenador.

En cuanto a su permanencia en el banquillo, Torres manifestó su deseo de cumplir el contrato, aunque reconoció que la decisión final corresponde a la dirigencia.

Si vine acá es porque quiero seguir y quiero cumplir mi contrato. Se establecen muchas cosas, hay muchos comentarios. Millonarios es un equipo grande y necesita estar en los primeros lugares de la tabla. Yo quiero seguir y quiero estar; si hay otra decisión, me la harán saber, pero mi intención es hacer una gran campaña el próximo semestre”, agregó.

Este fue el momento cuando el capitán y director técnico del cuadro azul explican las situaciones del partido ante Once Caldas - crédito Dimayor / YouTube

