Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”

La frustración de la hinchada azul se tradujo en cánticos, reclamos y petición de una renovación profunda en la plantilla y la dirigencia del cuadro capitalino, además de críticas de la prensa

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El técnico embajador se responsabilizó
El técnico embajador se responsabilizó por la eliminación del 16 veces campeón de Colombia - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La reciente eliminación de Millonarios en la fecha 18 de la Liga Betplay, el 29 de octubre de 2025, generó una ola de críticas y descontento entre la afición del cuadro “Embajador” y el entorno periodístico.

La expresión de que el club es un “equipo outlet” cobró fuerza como síntesis del malestar generalizado.

Esta metáfora, utilizada para describir la política de fichajes y la calidad de la plantilla, puso en el centro del debate la gestión deportiva de uno de los equipos más emblemáticos del país.

Esta fue la fuerte crítica que sufrió el cuadro "Embajador" tras su eliminación de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay- crédito @ESPNColombia / X

La idea de “equipo outlet” surgió a través del periodista Nicolás Samper, del programa Espn F90, luego de que el cuadro azul quedara por fuera de la fase final, lo que no ocurría desde 2020 (en esa oportunidad disputaron el repechaje de eliminados y un cupo para la Copa Sudamericana ante Deportivo Cali).

El término hace referencia a la tendencia del club a incorporar jugadores de bajo perfil o considerados de escasa calidad, como si se tratara de productos adquiridos en rebajas.

“Yo dije que Hernán Torres no era el técnico ideal para este momento que vive Millonarios. Me parece que él hizo un sacrificio muy grande yendo a un equipo que no armó él, con una nómina mediocre, malos, una cantidad de rejuntados muy malos, y Hernán Torres simplemente estaba buscando un equipo de la B, por eso digo que no era el indicado. Seguramente seguirá, porque a las directivas del club les encanta hacer equipos de descuento, de esos que tienen el aviso ”descuento al 40%“, es un equipo de outlet los Millonarios. Es un equipo de outlet. Todo lo que se pueda conseguir en baratas, lo trae, uno en los outlets a veces no consigue cosas buenas”, dijo el periodista.

Estas fueron las reacciones de los protagonistas: tema de refuerzos y continuidad del cuerpo técnico

El cuadro azul quedó por
El cuadro azul quedó por fuera de las finales de la Liga BetPlay, situación que no pasaba desde 2020 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Justamente, después de la eliminación del cuadro “Azul”, Hernán Torres, técnico de Millonarios habló sobre dos temas clave en su gestión como técnico del cuadro azul: refuerzos para la temporada 2026 y su continuidad al mando del proyecto.

En primer lugar, explicó que la junta directiva del “Ballet Azul” ya trabajan para reforzar al equipo:

“Los directivos están analizando el tema de refuerzos, se está realizando esa gestión y ya ellos, públicamente, darán a conocer qué jugador van a traer. Lógicamente, hay que tener una reunión con ellos, esperamos que vengan para completar la base que hay, no hay tiempo para más y queremos darle una alegría a la hinchada”, destacó.

Respecto a su continuidad al frente del equipo, el técnico manifestó su deseo de cumplir el contrato y permanecer en el banquillo, aunque reconoció que la decisión final corresponde a la dirigencia.

Si vine acá es porque quiero seguir y quiero cumplir mi contrato. Se establecen muchas cosas, hay muchos comentarios. Millonarios es un equipo grande y necesita estar en los primeros lugares de la tabla. Yo quiero seguir y quiero estar; si hay otra decisión, me la harán saber, pero mi intención es hacer una gran campaña el próximo semestre”, expresó Torres.

Este fue el momento cuando el capitán y director técnico del cuadro azul explican las situaciones del partido ante Once Caldas - crédito Dimayor / YouTube

El entrenador, que asumió el cargo en reemplazo de David González hace dos meses, asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo y evitó buscar excusas por el corto tiempo al mando.

No me puedo excusar porque soy el responsable en la parte deportiva, así haya llegado hace dos meses (…) sabía que la situación era difícil y, como tal, no me puedo excluir de la responsabilidad. Tratamos de jugar en bloque compacto y así mejorar muchas cosas dentro de nuestra idea, pero nos faltó contundencia en la definición. Tuvimos jugadas y no convertimos; no tuvimos paciencia y fallamos en la toma de decisiones en este aspecto”, reconoció Torres.

Qué le queda a Millonarios para terminar el 2025

El cuadro azul cerrará el
El cuadro azul cerrará el campeonato ante un rival que ya descendió a segunda división y otro que ya salvó la categoría - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Ahora, los azules, con miras de sumar los puntos posibles en el tema de la reclasificación para ir a la Copa Sudamericana, tendrán que jugar el 3 de noviembre de 2025 ante Envigado, en el estadio Polideportivo Sur a las 4:10 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, estos son los dos partidos que le quedarán al equipo capitalino:

  • 3 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Envigado vs. Millonarios
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Millonarios

