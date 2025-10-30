Así quedó la programación de las semifinales de la Copa Colombia: arrancará antes de lo esperado

La Copa Colombia tiene nueva programación para las semifinales, por decisión de la Dimayor - crédito Dimayor

La Dimayor empezó a arreglar el calendario para inicios de noviembre, en el que se aplazaron todos los encuentros de Liga y Copa BetPlay por cuenta de la postergación del juego Boyacá Chicó vs. América de Cali, de la jornada 18 del campeonato, por la falta de una sede.

Es por eso que las semifinales de la Copa Colombia tienen un nuevo horario, en la que los dos encuentros se adelantaron y los clubes fueron notificados, para no alterar su preparación, pues se registrará en medio de la pelea por la liga y la idea es darle el suficiente descanso a los jugadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se espera que en los próximos días se conozca la programación para la fecha 19 de la Liga BetPlay y la hora para el duelo de Boyacá Chicó y América, que por ahora solo se sabe que será el 6 de noviembre, a falta de conocer el escenario en el que finalmente se disputará.

Programación de la Copa Colombia

Debido a la cantidad de cambios en el calendario, la Dimayor movió algunas fechas y encontró el espacio para acomodar la liga y copa, con aprobación de los clubes involucrados y esperando que no se presenten nuevos inconvenientes, por las pocas fechas que quedan en la temporada 2025.

Para empezar, se confirmó que las semifinales de la Copa Colombia ahora serán el 2 y 3 de noviembre, pues previamente se pactaron los dos juegos para el jueves 6 del mismo mes, pero ese día se jugará un compromiso de la Liga BetPlay entre Boyacá Chicó y América de Cali.

Así quedó la ida de la semifinales de la Copa Colombia, para el 2 y 3 de noviembre - crédito Dimayor

Atlético Nacional abrirá la serie contra los Diablos Rojos, el domingo 2 de noviembre desde las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, aunque hay preocupación en los escarlatas porque tendrían este duelo y tres días después por el Torneo Finalización, además de la jornada 19 el fin de semana del 8 y 9 de ese mes.

De otro lado, Medellín y Envigado se verán las caras el lunes 3 de noviembre a las 4:00 p. m., en el estadio Polideportivo Sur, en el que se espera una buena cantidad de aficionados del Poderoso que sueñan con dicho trofeo por la buena campaña en el segundo semestre.

El partido Medellín vs. Envigado es una de las llaves de las semifinales de la Copa Colombia - crédito Colprensa

Finalmente, la programación para los duelos de vuelta de las semifinales en la Copa Colombia, con América vs. Nacional y Medellín vs. Envigado, también cambiará porque el 12 y 13 de noviembre, su horario inicial, será para la fecha 20 de la Liga BetPlay, que conocerá a los clasificados a cuadrangulares.

Los cambios de la Dimayor

A través de un comunicador, la División Mayor del Fútbol Colombiano le informó a todos los aficionados la serie de cambios en el calendario por el aplazamiento de Boyacá Chicó vs. Tunja, que no se pudo jugar en Tunja porque el estadio La Independencia no estará disponible.

“Pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible”, mencionó la Dimayor, explicando primero que decidió “aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025″, que quedó para el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

Dimayor informó todos los cambios al calendario de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en noviembre - crédito Dimayor

El otro punto fue “programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, el día 6 de noviembre”, con sede y hora por confirmar porque dependerá de la ciudad.

Lo otro fue que la fecha 20 de la Liga BetPlay quedó para el 12 y 13 de noviembre, cuando se jugarían las semifinales de la Copa Colombia, partidos de vuelta, que aún no tienen horario, mientras que los de ida quedaron para el 2 y 3 de noviembre.