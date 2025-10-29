Fuerte cruce entre los técnicos de Envigado y Águilas Doradas: “No me trate mal a un jugador”

El duelo de Águilas Doradas y Envigado estuvo marcado por la polémica por el tiempo perdido - crédito Dimayor

Siguen las polémicas en el fútbol colombiano, que en los últimos días está al borde de aplazar toda la jornada 19 por cuenta del encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali, debido a la falta de sede.

Apareció ahora el encontronazo entre los entrenadores de Águilas Doradas y Envigado, que entraron en pelea por cuenta de unas declaraciones sobre el tiempo perdido en el compromiso que los de Rionegro ganaron por 1-0 en el estadio Alberto Grisales, por la fecha 18.

Cabe recordar que los Dorados se juegan un cupo a los cuadrangulares y, por el momento, hacen la tarea, mientras que los Naranjas juegan sus últimos encuentros en la primera división, ya que en 2026 pasarán a la “B”, y también previo a las semifinales de la Copa Colombia.

Risueño le reclamó a Orozco

Uno de los problemas en el fútbol colombiano es la cantidad de tiempo efectivo, que en la mayoría de casos es menor a los 60 minutos en los compromisos, al punto de que algunos duelos ni siquiera superan los 45 minutos, ya sea por faltas reiteradas o balones que salen del campo.

El técnico de Águilas, Jonathan Risueño, criticó a Envigado por perder tiempo en el duelo de la fecha 18, al explicar que, al parecer, vio a algunos jugadores del cuadro Naranja que no permitían el tránsito normal del partido por decisión de su colega, Andrés Orozco, al ordenarles desde el banquillo.

Jonathan Risueño, técnico de Águilas Doradas, se quejó porque en el duelo ante Envigado se perdió tiempo por las faltas y los saques - crédito Águilas Doradas

“La típica tensión de un partido, pero sí que es verdad que yo creo que lo que tenemos que reclamar en el fútbol colombiano, en el fútbol mundial, en nuestro fútbol, es que no haya pérdida de tiempo”, fueron las declaraciones del timonel español, durante el martes 28 de octubre.

Risueño añadió que “yo lo que estaba protestando eran las pérdidas de tiempo; yo como entrenador nunca suelo decirle a mis jugadores que pierdan tiempo. He visto que el señor Orozco, su entrenador, les estaba indicando a sus jugadores que perdieran tiempo”.

Águilas Doradas logró una victoria clave ante Envigado, por la mínima diferencia en la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Águilas Doradas

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en el otro conjunto antioqueño, que las tomó mal y, por el momento, el único pronunciamiento ha sido por parte del técnico Orozco, que salió en defensa de sus futbolistas y a quienes pidió respeto por parte del español.

“No me pueden incitar a mis jugadores”

En la misma rueda de prensa, el entrenador Andrés Orozco se refirió a lo que Risueño dijo sobre la pérdida de tiempo, pues considera que eso no se dio porque sus futbolistas detuvieran el compromiso de manera intensional, sino que hizo parte de cómo se jugaba en Rionegro.

“Yo, que he estado en campo tanto tiempo, yo nunca voy a incitar a un jugador rival a generar violencia, nunca, usted nunca ha visto a mi equipo desencajado y hoy los tuvimos al finalizar, ¿por qué? Por la provocación por parte del director técnico del equipo rival, la verdad, no hace del fútbol", dijo el timonel.

Andrés Orozco es el entrenador de Envigado, al que tiene en semifinales de Copa Colombia y que descendió de la Liga BetPlay en 2025 - crédito Colprensa

Sumado a eso, Orozco le envió un duro mensaje a Risueño, pidiéndole respeto a los jugadores de Envigado por sus declaraciones: “A mí no me pueden incitar a mis jugadores; no me trate mal a un jugador que yo no lo voy a tratar mal y menos a un rival”.

Envigado ahora tiene dos encuentros complicados en la temporada, empezando por Millonarios en la jornada 19, el lunes 3 de noviembre, y luego arrancará las semifinales de la Copa Colombia frente a Medellín el jueves 6 del mismo mes, ambos compromisos en el Polideportivo Sur.