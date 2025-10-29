Deportes

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración

El cuadro Matecaña se retrasó en el pago de los salarios por cerca de dos meses y habría utilizado, durante el cese de actividades, a jugadores juveniles que no cuentan con contrato laboral ni con seguridad social

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El mandatario advirtió a Álvaro López que de seguir los malos manejos administrativos retirará el patrocinio - crédito Mauricio Salazar

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, advirtió este martes, 28 de octubre de 2025, que la administración municipal dejará de patrocinar al Deportivo Pereira si la actual directiva permanece al frente del club, sumándose así a la creciente presión institucional sobre la dirigencia.

El pronunciamiento surge mientras la crisis del equipo matecaña se profundiza, con el Ministerio del Deporte también abriendo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos laborales.

En un video difundido públicamente, Salazar manifestó su respaldo a los jóvenes de la Sub-20, quienes recientemente han participado en los compromisos oficiales debido a la ausencia del plantel profesional.

“Quiero reconocer el esfuerzo de los jóvenes de la sub 20 defendiendo los colores de la ciudad, para ellos mi gratitud. Como alcalde he demostrado tener la camiseta puesta, somos la administración que más recursos les ha entregado. Vamos a hacer una inversión millonaria para modernizar el estadio, que sea de los mejores del país”, afirmó Salazar en su comunicado.

El alcalde fue enfático respecto al futuro del apoyo institucional: “Si esa mala administración continúa, el año entrante no habrá más patrocinio para el Pereira por cuenta de la alcaldía”.

Varios de los jugadores del
Varios de los jugadores del plantel sub-20 se vieron obligados a debutar profesionalmente en 2025 - crédito Deportivo Pereira

Mientras tanto, desde el Ministerio del Deporte informaron que, si bien se ha iniciado un proceso administrativo sancionatorio, la eventual suspensión del reconocimiento deportivo no será inmediata y estará sujeta a los debidos actos administrativos que permitan la defensa y representación del club.

La cartera de deportes, a través de su Dirección de Inspección y Vigilancia, ha solicitado al equipo información detallada sobre los jugadores juveniles utilizados en los partidos recientes, con el objetivo de verificar sus condiciones laborales y el cumplimiento en materia de afiliación a seguridad social y riesgos profesionales.

El Ministerio Público además reiteró que ya había solicitado a todos los clubes profesionales la plena afiliación de sus deportistas, incluyendo extranjeros y aficionados, al sistema de protección social.

El conflicto interno se agudizó desde el pasado viernes, cuando los futbolistas profesionales declararon huelga por el retraso en el pago de salarios, obligando a la categoría Sub-20 a representar al equipo en la Liga BetPlay. En este contexto, el Pereira sufrió una derrota de 1-5 frente a Águilas Doradas en la fecha 17 y cayó 4-0 ante Pasto en la fecha siguiente, destacando la actuación del portero Samuel Atehortúa, quien detuvo un penalti a Yoshan Valois durante el partido.

Álvaro López Bedoya, el presidente que llevó a la quiebra a Deportivo Pereira y estuvo preso en España por tráfico de cocaína

Álvaro López es el presidente
Álvaro López es el presidente del Deportivo Pereira y está vinculado desde 2010, cuando se convirtió en socio minoritario - crédito Deportivo Pereira

El colapso financiero y deportivo del Deportivo Pereira se intensificó en octubre de 2025, cuando la plantilla profesional decidió suspender actividades por la falta de pago de salarios. Esta situación obligó al cuerpo técnico a alinear a jugadores juveniles en los compromisos oficiales, lo que resultó en derrotas contundentes y un deterioro significativo de la reputación tanto del club como del campeonato. La crisis, lejos de ser un episodio aislado, es el desenlace de una gestión marcada por la controversia bajo el liderazgo de Álvaro de Jesús López Bedoya, quien ostenta la presidencia y la mayoría accionaria de la institución.

El historial judicial de López Bedoya ha sido un factor determinante en la trayectoria reciente del club. Según El Tiempo, en 1987 fue arrestado en Barcelona tras el hallazgo de casi siete kilogramos de cocaína ocultos en libros exportados desde Colombia. La guardia civil española localizó 17 ejemplares de un libro con compartimentos internos y veinte paquetes de droga en otros textos almacenados en una bodega. El sumario judicial, citado por el mismo medio, indica que López Bedoya, entonces gerente de Ediciones Pereira, recibió una condena de 10 años de prisión por delito contra la salud pública.

La vinculación de López Bedoya con el Deportivo Pereira se remonta a 2010, cuando, en medio de una crisis financiera que llevó a los jugadores a un paro por salarios impagos, aportó $250 millones para cubrir parte de la nómina. Este aporte, relatado por Historias Secretas, le permitió ingresar como accionista minoritario y, posteriormente, asumir el control total del club. En ese momento, el equipo arrastraba deudas cercanas a $6.000 millones y una historia marcada por la inestabilidad administrativa y la sombra del lavado de activos, como recuerda Historias Secretas al repasar la trayectoria de anteriores dueños vinculados a escándalos similares.

Álvaro López junto a la
Álvaro López junto a la presidenta del Palmeiras durante la Copa Libertadores 2023 - crédito Palmeiras

La gestión de López Bedoya al frente del club ha estado caracterizada por decisiones polémicas y una crisis financiera persistente. Tras la transformación del club en sociedad anónima en 2011, la familia López Bedoya se consolidó como máxima accionista. Sin embargo, lejos de estabilizarse, el Pereira cayó en quiebra en 2012 y fue sometido a un proceso de liquidación que se extendió casi una década.

En 2022, tras un proceso judicial, el club fue devuelto a López Bedoya como principal acreedor. Ese mismo año, el Pereira logró su primer título en el fútbol profesional colombiano y, en 2023, protagonizó una campaña histórica en la Copa Libertadores, lo que generó ingresos extraordinarios por más de USD 6,4 millones. A pesar de este repunte económico, la situación del club se deterioró rápidamente. El balance de 2023, citado por Historias Secretas, mostraba utilidades por $1.679 millones, pero en 2024 el club reportó pérdidas superiores a $3.300 millones. El periodista Francisco “Pacho” Vélez detalló que los pasivos del Pereira pasaron de $4.660 millones a finales de 2023 a cerca de $25.000 millones en 2025.

