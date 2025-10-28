Deportes

Juan Guillermo Cuadrado recibió nuevo reconocimiento, luego de marcar su primer gol con Pisa en la Serie A

El futbolista colombiano ha jugado nueve partidos con su séptimo equipo de la liga de Italia, y ha marcado 56 goles en una de las ligas más importantes del fútbol europeo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Juan Guillermo Cuadrado permanecerá en
Juan Guillermo Cuadrado permanecerá en el fútbol europeo- crédito @pisasportingclub/ Instagram

El rendimiento sobresaliente de Juan Guillermo Cuadrado fue reconocido al ser incluido en el XI Ideal de la octava jornada de la Serie A, una distinción que destaca su aporte decisivo para el Pisa.

La actuación de Cuadrado en el empate 2-2 del Pisa frente al AC Milan resultó determinante.

El antioqueño, a sus 37 años, convirtió su primer gol de la temporada con el club tras ejecutar un penalti al minuto 60 que superó la resistencia del arquero Mike Maignan.

Pese a no haber sido titular en la Serie A hasta la fecha y frecuentar el ingreso desde el banquillo—para este partido lo hizo al minuto 45—, Cuadrado sumó una serie de registros individuales destacados: tres disparos, 19 pases precisos (12 en campo contrario), cuatro regates, cuatro recuperaciones, un despeje, una entrada, una intercepción y tres duelos ganados, según los datos difundidos por SofaScore.

Juan Guillermo Cuadrado en el
Juan Guillermo Cuadrado en el once ideal de la fecha 8 de la Serie A - crédito Serie A

Junto al colombiano, el XI Ideal de la Fecha 8 en la Serie A se conformó con los siguientes futbolistas: Elia Caprile (Cagliari), Filippo Terracciano (Cremonense), Guillermo Maripán (Torino), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa), André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Arthur Atta (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Paulo Dybala (AS Roma), Jaime Vardy (Cremonense) y Moise Kean (Fiorentina).

Los próximos desafíos para ambos jugadores están programados en el calendario inmediato. Cuadrado buscará repetir su buen momento este jueves 30 de octubre a las 14:45 (hora local) cuando el Pisa reciba al Lazio. Por su parte, Jhon Lucumí y el Bologna se medirán el miércoles 29 en condición de local frente al Torino.

Néstor Lorenzo sobre convocar a Juan Guillermo Cuadrado a la selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado hizo parte
Juan Guillermo Cuadrado hizo parte del primer partido de Colombia en eliminatorias frente a Venezuela - crédito FCF

Los motivos por los cuales Néstor Lorenzo ha decidido no convocar recientemente a Juan Cuadrado a la Selección Colombia se relacionan directamente con el estado físico y el proceso de adaptación de algunos futbolistas en sus clubes, según explicó el propio técnico en diálogo con Gol Caracol

El seleccionador argentino señaló que observa de manera constante el desempeño de los jugadores colombianos, pero que ciertos factores como el ritmo físico o recientes cambios de equipo influyen en sus decisiones. “Lo que pasa es que, tal vez, no están en su mejor momento desde lo físico o que cambiaron de club y se están consolidando”, expresó Néstor Lorenzo al medio colombiano, en referencia tanto a Cuadrado como a otros veteranos del equipo nacional.

Juan Cuadrado, quien suma más de 100 apariciones con la selección nacional, disputó por última vez un partido oficial con la camiseta ‘tricolor’ el 7 de septiembre de 2023, durante el encuentro frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. En esa ocasión, el futbolista antioqueño fue titular, portó la cinta de capitán y estuvo en el campo durante los primeros 45 minutos, siendo sustituido tras el primer tiempo.

Juan Guillermo Cuadrado tiene un
Juan Guillermo Cuadrado tiene un año de contrato con Pisa de Italia - crédito @cuadrado/Instagram

A pesar de haber mostrado solidez recientemente en clubes como Inter de Milán, Atalanta y Pisa, Cuadrado no ha vuelto a ser convocado para encuentros de la selección, particularmente en la previa a los compromisos frente a México y Canadá, correspondientes a la fecha FIFA de octubre. Lorenzo detalló que, en casos como el del exjugador de Independiente Medellín y de otros históricos, se prefiere que no sean llamados hasta que su condición sea la óptima. “Preferimos que no vengan y que mejor tengan la oportunidad bajo otras condiciones, cuando estén mejor”, puntualizó el entrenador en sus declaraciones a Gol Caracol.

El técnico también mencionó otros casos similares en la última convocatoria, incluyendo futbolistas como Yerry Mina, Carlos Cuesta (quien presentó una molestia muscular) y Luis Sinisterra, de quien se espera una pronta recuperación, resaltando que todos cuentan con seguimiento permanente desde el cuerpo técnico.

Desde su debut en la selección, Cuadrado ha aportado de forma significativa, participando en cinco ediciones de la Copa América (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021), cuatro ciclos de Eliminatorias Sudamericanas y dos Mundiales de la FIFA (Brasil 2014 y Rusia 2018). El último paso de Cuadrado por la selección se dio en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde fue titular ante Venezuela antes de ser reemplazado por Jorge Carrascal.

