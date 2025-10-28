Deportes

Hora y dónde ver Millonarios vs. Once Caldas: matar o morir por la clasificación a cuadrangulares de Liga BetPlay

Tanto azules como manizaleños se encuentran al borde de la eliminación y solo una victoria los mantendría en la pelea por las semifinales, además de depender de otros resultados

Millonarios y Once Caldas tendrán un duelo clave en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en la que el ganador seguirá vivo en el torneo y el empate no sirve para ninguno - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está cerca de su final en la fase de Todos contra Todos, en la que hay un equipo confirmado en los cuadrangulares, cinco que están prácticamente clasificados y dos que aún deben definir su cupo ante otras seis escuadradas que se encuentran en la pelea.

Millonarios y Once Caldas son dos de los equipos que necesitan un triunfo, debido a que solo los tres puntos los mantendrán en esa batalla hasta la última jornada, ya que tanto la derrota como el empate los dejaría por fuera de las semifinales, faltando dos fechas para el cierre.

Sumado a eso, también es un duelo clave para los dos equipos por sus malas campañas en el segundo semestre de 2024, con los blancos sufriendo por los resultados adversos y el futuro indefinido del técnico Hernán Torres, y los azules por la irregularidad e su plantilla y las constantes críticas.

Hora y dónde ver Millonarios vs. Once Caldas

Avanza la definición del campeonato colombiano y cada vez son pocos los clubes que siguen en la pelea por los cuadrangulares, en especial aquellos que se enfrentarán entre sí, en lo que es considerado una “final” porque se juegan la clasificación y sumar en la reclasificación.

En el estadio El Campín de Bogotá, Millonarios y Once Caldas se citarán desde las 8:20 p. m. del miércoles 29 de octubre, por la jornada 18 de la Liga BetPlay, en la que todos los equipos se encuentran al día con el calendario y queda pendiente de saber lo que pasará con el duelo de Boyacá Chicó vs. América, por el cambio de sede.

Millonarios viene de ganarle 1-0 a Santa Fe, otro de sus rivales directos en la clasificación a cuadrangulares - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Dicho compromiso en el Coloso de la 57 se podrá ver por la pantalla del canal deportivo Win + Fútbol, así como por su plataforma digital llamada Win Play, ambas por suscripción paga y cuyo medio tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano en todos sus certámenes, excepto la Liga Femenina.

Se trata de uno de los compromisos más atractivos de la jornada 18, tanto por la historia de las dos instituciones como por la necesidad de sumar tres puntos, ya que Once Caldas ocupa la casilla 12 con 22 puntos, mientras que Millonarios lo persigue con apenas 21 unidades un puesto abajo.

Once Caldas solo le sirve ganar en Bogotá para seguir en la Liga BetPlay - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

Ambas escuadras están obligadas a ganar, la derrota será la eliminación temprana y el empate tampoco ayuda, debido a que el objetivo es llegar a los 30 o 31 puntos en la fecha 20 para pelear por uno de los dos cupos que quedarían disponibles hasta el momento.

Altas y bajas

Para este compromiso, los dos equipos cuentan con novedades en las plantillas, empezando por los azules que, como buena noticia, anunció la renovación de Danovis Banguero y Jorge Arias, quienes se unen a Leonardo Castro y Andrés Llinás como los futbolistas que seguirán en plantilla para 2026.

Alex Castro es la principal baja de Millonarios, debido a una "lesión miotendinosa del bíceps femoral de su pierna derecha“, informó el club en un comunicado, que lo sacará de lo que queda de la fase de Todos contra Todos, mientras que Dewar Victoria quedaría habilitado por las dos convocatorias al Mundial Sub-17 de la selección Colombia.

Alex Castro es uno de los refuerzos que ha tenido un flojo arranque de temporada - crédito Colprensa

Por los lados de Once Caldas, Jeider Riquett no jugará por acumulación de tarjetas amarillas y Kevin Cuesta no será titular por decisión técnica, mientras que Dayro Moreno se apunta a ser inicialista por segundo duelo consecutivo, tras las críticas por el posible caso de indisciplina tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Alex Moreno Paz, Jorge Arias, Danovis Banguero; Dewar Victoria, Stiven Vega, David Mackalister Silva; Beckham Castro, Edwin Mosquera, Leonardo Castro.

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jerson Malagón, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Alejandro García; Michael Barrios, Dayro Moreno y Mateo Zuleta.

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: "Arriesgaría mi vida durísimo"

Presidente de la Dimayor culpó a la hinchada de América en medio de polémica por juego contra Chicó: "No los quieren recibir"

