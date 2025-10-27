La figura de Millonarios Neiser Villarreal reapareció con mensaje a jugador de Nacional y los hinchas de Millos le cayeron encima: “Despreciable”

Néiser Villarreal no se presentó a prácticas con el equipo el lunes 20 de octubre, lo que provocó una nueva polémica con Millonarios - crédito Colprensa

La ausencia continuada de Néiser Villarreal en las filas de Millonarios ha provocado una creciente incomodidad en el entorno del club, agravando el conflicto contractual que lo enfrenta con la directiva y el cuerpo técnico.

Aunque el delantero cumplió recientemente una destacada actuación con la selección Colombia en el Mundial Sub-20, no se reincorporó a las actividades del equipo capitalino pese a la citación expresa del entrenador Hernán Torres, optando por permanecer en su ciudad natal, Tumaco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esta situación, el club decidió iniciar acciones legales, dado que el jugador mantiene vigente un contrato hasta finales de noviembre de 2025 y, según argumenta la institución, estaría incurriendo en un incumplimiento contractual al desatender las órdenes del plantel profesional.

La controversia adquirió un nuevo matiz tras la reciente publicación de Villarreal en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, el futbolista compartió una imagen de Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles con Atlético Nacional frente a Independiente Medellín, acompañada por la frase: “Volviste animal”, lo que generó malestar entre la hinchada azul.

Storie de Neiser Villarreal felicitando a Marino Hinestroza - crédito Instagram

Para un sector de los aficionados, este gesto resultó irrespetuoso y aumentó la insatisfacción respecto a la situación disciplinaria de Villarreal:

Tipos como Neiser Villareal no pueden estar en @MillosFCoficial el hijueputa no sería nada sin Millos. Pero lo increíble es que exista gente (hinchas) que lo defendió y lo defiende" @Leoabernal

“A estas alturas de la vida se confirma que Neyser juega en Millos sencillamente por qué le dieron la oportunidad de ser profesional por qué de resto el tipo los odia y los mea de todas las formas posibles” @JohaNDAMMMM

“no recuerdo, no recuerdo un jugador tan malparido y tan despreciable como neyser en millonarios” @santtyx4

Neyser no respeta la institución @MillosFCoficial debe de tomar medidas drásticas" @william02herrer

El futbolista generó la polémica tras conocerse un pantallazo en una transmisión en vivo, en TikTok, con la camiseta del cuadro escarlata - crédito @AlejoSoche / X

La relación entre el delantero y Millonarios se ha deteriorado de manera progresiva desde que el jugador de 20 años se rehusó a renovar su vínculo contractual. En el segundo semestre del año tampoco participó en encuentros oficiales con el club por una lesión, aunque volvió a despertar críticas tras mostrar públicamente la camiseta de América de Cali en sus redes sociales.

Desde entonces, la directiva y el entorno del club consideran que su salida se producirá en medio de una serie de episodios controvertidos y sin precedentes recientes para la institución.

Así quedo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay después de la fecha 17

Jugadores de Millonarios celebran el gol contra Independiente Santa Fe en la última jugada - crédito Lina Gasca/Colprensa

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 24 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Alianza FC: 23 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pereira: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Envigado FC: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pasto: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.