Deportes

Jugador de la selección Colombia de la Premier League recibió regaño de su entrenador: “necesita respetar”

Yerson Mosquera ha jugado cuatro partidos en la temporada 2025-2026 con Wolverhampton, luego de su lesión de ligamento cruzado anterior que lo alejó de la selección y la titular en su club

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Yerson Mosquera fue titular ante
Yerson Mosquera fue titular ante Argentina en Barranquilla durante la Eliminatoria rumbo a la Copa Mundial 2026 - crédito Andres Felipe Lopez / Cont/VizzorImage /

Las decisiones médicas y de gestión física han mantenido al defensor colombiano Yerson Mosquera fuera de la convocatoria del Wolverhampton en el enfrentamiento reciente ante Burnley, una situación que el técnico Vitor Pereira atribuyó a la necesidad de proteger al jugador tras su grave lesión de rodilla sufrida en septiembre de 2024.

La ausencia en el último partido no obedeció a ninguna sanción ni conflicto, sino a una actitud precautoria del cuerpo técnico de cara al futuro del futbolista.

Pereira insistió en que Mosquera, quien apenas ha sumado 210 minutos en la temporada ―sin lograr completar partidos y habiendo sido titular solo en tres de cuatro encuentros disputados― debe manejar el regreso con paciencia: “Tiene que respetar la lesión previa que tuvo en la rodilla y cuando le exiges mucho al cuerpo y la rodilla no está al 100 por ciento, tiene que tener paciencia consigo mismo”, afirmó el entrenador al medio ‘E&S’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El club inglés, que afronta un periodo difícil en la Premier League con solo 2 puntos y 19 goles en contra, se mantiene en el último lugar de la tabla.

Las dificultades defensivas han llevado a un cambio táctico de una línea de tres a una de cuatro defensores, pero Pereira aún no ha probado a Mosquera en esa nueva disposición, optando por esperar hasta que el jugador esté plenamente recuperado para evitar tanto recaídas como una sobrecarga física.

La precaución se acentuó luego de que, en el partido contra Newcastle, se presentara el riesgo de una recaída.

Yerson Mosquera ha sido parte
Yerson Mosquera ha sido parte del proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia - crédito Reuters/Matthew Childs

A pesar de los desafíos, el club respaldó a Mosquera durante su proceso de rehabilitación, renovándole el contrato hasta 2030, lo que su entorno interpretó como una señal de confianza en sus capacidades a largo plazo, siempre dando prioridad al manejo responsable de su físico.

Pereira, por su parte, subrayó las cualidades que convierten al colombiano en una apuesta valiosa para el equipo en el mediano plazo.

“Técnicamente es un jugador que puede jugar con el balón sin problemas, pases interiores, pases exteriores, pases largos, puede hacer de todo. Mentalmente es un luchador, pero necesita respetar su cuerpo”, expuso el entrenador portugués en declaraciones referidas por ambos medios.

La gestión de la recuperación de Mosquera marca un ejemplo del cuidado que los clubes de alta competencia deben dar a futbolistas que regresan de lesiones graves, particularmente en contextos donde la presión por resultados y la tentación a forzar retornos rápidos pueden jugar en contra de la salud y el futuro profesional del jugador.

Con la Premier League aún en marcha y el reto de evitar el descenso, la expectativa en Wolverhampton es que Mosquera estará listo para asumir un papel protagónico cuando su recuperación sea absoluta, afirmando su lugar no solo en el club, sino también en la Selección Colombia, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026.

Temas Relacionados

Selección ColombiaYerson MosqueraWolverhamptonVitor PereiraPremier LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Boyacá Chicó vs. América de Cali, en duda en Bogotá: Comisión no habría dado el visto bueno al partido

Aunque el equipo ajedrezado había oficializado la nueva sede del partido, las autoridades distritales habrían rechazado la solicitud para el encuentro del 30 de octubre

Boyacá Chicó vs. América de

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones Femenina: qué pasó con Linda Caicedo

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia iniciarán el camino en el certamen frente a Perú y Ecuador, que dará dos cupos directos y dos al repechaje del mundial de 2027

Esta es la convocatoria de

La colombiana Linda Caicedo estaría en reconocida selección del 11 ideal del 2025: más de 6 mil futbolistas han votado

La delantera del Real Madrid ha marcado 21 goles en 84 partidos con el cuadro Merengue, siendo titular indiscutido en los partidos de la Liga y de la UEFA Champions League

La colombiana Linda Caicedo estaría

Fernando Uribe, director deportivo del Pereira, sufrió robo en su casa por 650 millones de pesos: lo que se llevaron los ladrones

El exdelantero de Millonarios y del cuadro Matecaña habría tardado más de dos horas en percatarse del robo, pues no dejaron evidencia del ingreso a su residencia

Fernando Uribe, director deportivo del

La figura de Millonarios Neiser Villarreal reapareció con mensaje a jugador de Nacional y los hinchas de Millos le cayeron encima: “Despreciable”

El delantero, con contrato hasta noviembre del 2025, no se ha presentado a los entrenamientos del cuadro Embajador, luego de su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La figura de Millonarios Neiser
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano expone secretos

Aida Victoria Merlano expone secretos de Juan David Tejada previo a la relación que sostuvieron: “No eran dos hijos, eran cinco”

Melissa Gate sobre la polémica de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: “Qué pereza otro asalariado muerto de hambre”

La contundente frase de Karola Alcendra sobre Mariana Zapata y la relación con Jlexis: “Él no se robó a nadie”

Este es famoso actor colombiano que tiene pareja pero está obligado a vivir con su ex: “Estamos separados bajo el mismo techo”

Alexa Narváez, considerada la policía más sexi de Colombia, dejó ver los mensajes que recibía de la expareja de Aida Victoria Merlano: “Deduzcan ustedes”

Deportes

Boyacá Chicó vs. América de

Boyacá Chicó vs. América de Cali, en duda en Bogotá: Comisión no habría dado el visto bueno al partido

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones Femenina: qué pasó con Linda Caicedo

La colombiana Linda Caicedo estaría en reconocida selección del 11 ideal del 2025: más de 6 mil futbolistas han votado

Fernando Uribe, director deportivo del Pereira, sufrió robo en su casa por 650 millones de pesos: lo que se llevaron los ladrones

La figura de Millonarios Neiser Villarreal reapareció con mensaje a jugador de Nacional y los hinchas de Millos le cayeron encima: “Despreciable”