Jugador de la selección Colombia de la Premier League recibió regaño de su entrenador: “necesita respetar”

Las decisiones médicas y de gestión física han mantenido al defensor colombiano Yerson Mosquera fuera de la convocatoria del Wolverhampton en el enfrentamiento reciente ante Burnley, una situación que el técnico Vitor Pereira atribuyó a la necesidad de proteger al jugador tras su grave lesión de rodilla sufrida en septiembre de 2024.

La ausencia en el último partido no obedeció a ninguna sanción ni conflicto, sino a una actitud precautoria del cuerpo técnico de cara al futuro del futbolista.

Pereira insistió en que Mosquera, quien apenas ha sumado 210 minutos en la temporada ―sin lograr completar partidos y habiendo sido titular solo en tres de cuatro encuentros disputados― debe manejar el regreso con paciencia: “Tiene que respetar la lesión previa que tuvo en la rodilla y cuando le exiges mucho al cuerpo y la rodilla no está al 100 por ciento, tiene que tener paciencia consigo mismo”, afirmó el entrenador al medio ‘E&S’.

El club inglés, que afronta un periodo difícil en la Premier League con solo 2 puntos y 19 goles en contra, se mantiene en el último lugar de la tabla.

Las dificultades defensivas han llevado a un cambio táctico de una línea de tres a una de cuatro defensores, pero Pereira aún no ha probado a Mosquera en esa nueva disposición, optando por esperar hasta que el jugador esté plenamente recuperado para evitar tanto recaídas como una sobrecarga física.

La precaución se acentuó luego de que, en el partido contra Newcastle, se presentara el riesgo de una recaída.

A pesar de los desafíos, el club respaldó a Mosquera durante su proceso de rehabilitación, renovándole el contrato hasta 2030, lo que su entorno interpretó como una señal de confianza en sus capacidades a largo plazo, siempre dando prioridad al manejo responsable de su físico.

Pereira, por su parte, subrayó las cualidades que convierten al colombiano en una apuesta valiosa para el equipo en el mediano plazo.

“Técnicamente es un jugador que puede jugar con el balón sin problemas, pases interiores, pases exteriores, pases largos, puede hacer de todo. Mentalmente es un luchador, pero necesita respetar su cuerpo”, expuso el entrenador portugués en declaraciones referidas por ambos medios.

La gestión de la recuperación de Mosquera marca un ejemplo del cuidado que los clubes de alta competencia deben dar a futbolistas que regresan de lesiones graves, particularmente en contextos donde la presión por resultados y la tentación a forzar retornos rápidos pueden jugar en contra de la salud y el futuro profesional del jugador.

Con la Premier League aún en marcha y el reto de evitar el descenso, la expectativa en Wolverhampton es que Mosquera estará listo para asumir un papel protagónico cuando su recuperación sea absoluta, afirmando su lugar no solo en el club, sino también en la Selección Colombia, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026.