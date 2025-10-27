Atlético Nacional se clasificó y es colíder de la Liga: tres cupos para al menos ocho aspirantes

Marino Hinestroza fue la gran figura de Atlético Nacional al marcar dos goles y dar una asistencia ante Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional

A falta de tres jornadas para concluir la fase regular, Atlético Nacional aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II luego de superar con contundencia 5-2 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Este marcador, alcanzado en el clásico paisa por la fecha 17 del campeonato colombiano, consolidó al equipo dirigido por Diego Arias en la parte alta de la clasificación, igualando con 31 puntos a su rival de patio.

La estrategia de Atlético Nacional se apoyó en transiciones rápidas y en la efectiva definición de sus hombres ofensivos, especialmente Marino Hinestroza, quien rompió su sequía goleadora en clásicos.

El primer tanto llegó al minuto 14, luego de que Jorman Campuzano robara el balón en campo propio y habilitara al delantero nariñense, que superó de frente al portero Washington Aguerre.

Hinestroza repitió anotación apenas un minuto después, esta vez aprovechando un contragolpe tras un saque largo de David Ospina y una jugada colectiva dentro del área.

A pesar del dominio inicial verde, Independiente Medellín reaccionó con un gol de Francisco Fydriszewski a pase de Jarlan Barrera a los 34 minutos, estableciendo el 2-1 con un remate bien ubicado al que Ospina no alcanzó a llegar.

Sin embargo, Nacional recuperó rápidamente la diferencia. Una acción individual de Hinestroza por el centro terminó en asistencia para Andrés Sarmiento, quien dejó en el camino a su marcador para anotar el tercero y estirar la ventaja.

Al filo del descanso, la presión alta del verde generó el cuarto tanto, con Edwin Cardona centrando desde la izquierda para que el lateral Andrés Felipe Román se anticipara y definiera sin oposición, colocando el 4-1.

La primera mitad aún dejó espacio para la polémica, cuando el VAR decretó penal por mano de Simón García dentro del área.

Francisco Chaverra, ejecutor del tiro desde los once metros, envió el balón al poste derecho de Ospina, quien eligió el otro sector, cerrando la primera parte con un 4-2.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad ofensiva, aunque Nacional administró la diferencia sin renunciar al ataque. Al minuto 62, William Tesillo marcó el quinto tras un tiro libre ejecutado por Cardona, ampliando la ventaja con una definición certera ante el arquero uruguayo de Medellín.

Pese a las tentativas de recortar distancias, el DIM estrelló dos remates en el travesaño, mientras que Nacional estuvo cerca de aumentar su cuenta con acciones que la zaga rival logró despejar sobre la línea.

La lucha por clasificarse a las semifinales del fútbol colombiano

Con la jornada 17 disputada, Bucaramanga, Atlético Nacional, Junior, Independiente Medellín y Fortaleza se encuentran entre los equipos ya clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

Según la última actualización, Deportes Tolima se perfila como el siguiente en asegurar su cupo, al estar a un paso de sellar matemáticamente su participación en la instancia decisiva.

Por su parte, Llaneros y Águilas ocupan actualmente los últimos lugares del grupo de los ocho clasificados, aunque no han garantizado su presencia en los cuadrangulares, debido a la presión de varios perseguidores que aún conservan opciones numéricas.

Entre estos aspirantes se encuentran América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali, quienes dependen tanto de sus resultados como de los tropiezos de los equipos actualmente ubicados en zona de clasificación para mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

La data estima que el octavo clasificado podría obtener el cupo hasta con 29 puntos.

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 24 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Alianza FC: 23 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pereira: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Envigado FC: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pasto: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.