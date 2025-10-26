Selección Colombia tendría su primera baja para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

La selección Colombia disputará sus últimos partidos de 2025 ante Nueva Zelanda y Australia en Estados Unidos - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia tiene en la mira sus próximos partidos para terminar la temporada 2025, que serán frente a Nueva Zelanda y Australia en noviembre, con los que también se espera que sume puntos en el ranking de la FIFA, que determinará las cabezas de serie en el sorteo de la fase de grupos del mundial.

Sin embargo, hay un problema para el técnico Néstor Lorenzo porque una de sus figuras sufrió una lesión, la cual lo pone en duda para la convocatoria para las próximas dos semanas, esperando a que el cuerpo médico del club pueda dar el visto bueno para que sea llamado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, se espera que el entrenador vuelva a probar nuevos jugadores en este nuevo ciclo, que servirá para ampliar la plantilla con la que se buscará el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que quiere llegar, al menos, hasta los cuartos de final.

“No queremos forzarlo”

La Tricolor pasa por un proceso de preparación en el que necesita a todos sus jugadores disponibles, no solo los que son de la formación titular, sino a los suplentes y aquellos que están en el radar y en pocas ocasiones tuvieron una oportunidades, pues en estos amistosos llega el momento de mostrar su talento.

Es por eso que preocupa la lesión de Yerry Mina, defensor central que era parte de la base de futbolistas de la selección Colombia desde hace casi 10 años, pero que no tuvo acción con el Cagliari debido a una molestia que fue anunciada por el entrenador Fabio Pisacane.

Yerry Mina se mantiene en recuperación con el Cagliari, que lo pone en duda para la selección Colombia - crédito Ciro De Luca/REUTERS

Antes del partido contra el Hellas Verona, por la fecha ocho de la Serie A de Italia, el técnico habló en rueda de prensa sobre las bajas para el compromiso, entre ellas la del colombiano y mencionando que, por precaución, lo tiene en el departamento médico hasta que esté listo para jugar.

“Desafortunadamente, cada semana tenemos que empezar a hablar sobre las bajas, pero es parte del juego y lo aceptamos. Radunovic, Pintus y Di Pardo siguen de baja, junto con Mina y Deiola. Yerry sufrió una distensión en el isquiotibial: no queremos forzarlo y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación híbrida que no ayuda”, afirmó.

Yerry Mina también fue uno de los jugadores que aportó a Colombia en las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

De esta manera, queda por saber si la lesión de Mina tardará hasta la fecha FIFA, pues la idea del club es que se recupere antes del parón de las ligas, aunque arriesgando que llegue sobre el tiempo para la convocatoria, así que queda en manos del departamento médico y Néstor Lorenzo.

Amistoso ante Australia

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que el segundo partido amistoso de noviembre ya tiene equipo para la Tricolor, luego de que Nigeria se echara para atrás porque tendrá el compromiso de los playoffs africanos para el repechaje del mundial de 2026.

Según el comunicado de la FCF, el nuevo equipo para la selección Colombia es Australia, una de las ocho clasificadas de manera directa por Asia a la Copa del Mundo, que pese a pertenecer al continente oceánico, juega para otra confederación desde 2007 para mejorar su nivel.

Así fue el anuncio de la selección Colombia sobre su amistoso ante Australia en Nueva York - crédito FCF

Será la quinta ocasión que los cafeteros se vean con los Socceroos, siendo las dos primeras en 1995 y luego en 2001, en esas ocasiones fue como preparación para la Copa América de dichos años, mientras que la última vez ocurrió en 2018, previo al mundial de Rusia 2018.

Luego del compromiso contra Australia, la selección Colombia quedará a la espera del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington para saber si le alcanza para ser cabeza de serie o quedar en el segundo bombo, en el que se cruzaría con alguna escuadra histórica.