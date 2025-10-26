Deportes

Selección Colombia tendría su primera baja para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

A dos semanas de que se conozca la lista de convocados para los compromisos de noviembre, uno de los jugadores más importantes para el técnico Néstor Lorenzo no llegaría por una lesión

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La selección Colombia disputará sus
La selección Colombia disputará sus últimos partidos de 2025 ante Nueva Zelanda y Australia en Estados Unidos - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia tiene en la mira sus próximos partidos para terminar la temporada 2025, que serán frente a Nueva Zelanda y Australia en noviembre, con los que también se espera que sume puntos en el ranking de la FIFA, que determinará las cabezas de serie en el sorteo de la fase de grupos del mundial.

Sin embargo, hay un problema para el técnico Néstor Lorenzo porque una de sus figuras sufrió una lesión, la cual lo pone en duda para la convocatoria para las próximas dos semanas, esperando a que el cuerpo médico del club pueda dar el visto bueno para que sea llamado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, se espera que el entrenador vuelva a probar nuevos jugadores en este nuevo ciclo, que servirá para ampliar la plantilla con la que se buscará el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que quiere llegar, al menos, hasta los cuartos de final.

“No queremos forzarlo”

La Tricolor pasa por un proceso de preparación en el que necesita a todos sus jugadores disponibles, no solo los que son de la formación titular, sino a los suplentes y aquellos que están en el radar y en pocas ocasiones tuvieron una oportunidades, pues en estos amistosos llega el momento de mostrar su talento.

Es por eso que preocupa la lesión de Yerry Mina, defensor central que era parte de la base de futbolistas de la selección Colombia desde hace casi 10 años, pero que no tuvo acción con el Cagliari debido a una molestia que fue anunciada por el entrenador Fabio Pisacane.

Yerry Mina se mantiene en
Yerry Mina se mantiene en recuperación con el Cagliari, que lo pone en duda para la selección Colombia - crédito Ciro De Luca/REUTERS

Antes del partido contra el Hellas Verona, por la fecha ocho de la Serie A de Italia, el técnico habló en rueda de prensa sobre las bajas para el compromiso, entre ellas la del colombiano y mencionando que, por precaución, lo tiene en el departamento médico hasta que esté listo para jugar.

“Desafortunadamente, cada semana tenemos que empezar a hablar sobre las bajas, pero es parte del juego y lo aceptamos. Radunovic, Pintus y Di Pardo siguen de baja, junto con Mina y Deiola. Yerry sufrió una distensión en el isquiotibial: no queremos forzarlo y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación híbrida que no ayuda”, afirmó.

Yerry Mina también fue uno
Yerry Mina también fue uno de los jugadores que aportó a Colombia en las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

De esta manera, queda por saber si la lesión de Mina tardará hasta la fecha FIFA, pues la idea del club es que se recupere antes del parón de las ligas, aunque arriesgando que llegue sobre el tiempo para la convocatoria, así que queda en manos del departamento médico y Néstor Lorenzo.

Amistoso ante Australia

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que el segundo partido amistoso de noviembre ya tiene equipo para la Tricolor, luego de que Nigeria se echara para atrás porque tendrá el compromiso de los playoffs africanos para el repechaje del mundial de 2026.

Según el comunicado de la FCF, el nuevo equipo para la selección Colombia es Australia, una de las ocho clasificadas de manera directa por Asia a la Copa del Mundo, que pese a pertenecer al continente oceánico, juega para otra confederación desde 2007 para mejorar su nivel.

Así fue el anuncio de
Así fue el anuncio de la selección Colombia sobre su amistoso ante Australia en Nueva York - crédito FCF

Será la quinta ocasión que los cafeteros se vean con los Socceroos, siendo las dos primeras en 1995 y luego en 2001, en esas ocasiones fue como preparación para la Copa América de dichos años, mientras que la última vez ocurrió en 2018, previo al mundial de Rusia 2018.

Luego del compromiso contra Australia, la selección Colombia quedará a la espera del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington para saber si le alcanza para ser cabeza de serie o quedar en el segundo bombo, en el que se cruzaría con alguna escuadra histórica.

Temas Relacionados

Selección ColombiaYerry MinaYerry Mina lesiónYerry Mina ColombiaNéstor LorenzoSelección Colombia amistososColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: rojos y azules arriesgan su clasificación en El Campín

En la edición número 324 del clásico de la capital, Cardenales y Embajadores buscan los tres puntos con urgencia para clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO Santa Fe vs.

Video: Linda Caicedo y su bonito gesto con una de sus admiradoras luego del partido de la selección Colombia femenina

La atacante de la Tricolor le hizo un obsequio a una de las asistentes al debut del combinado nacional ante Perú por la Liga de Naciones Femenina

Video: Linda Caicedo y su

Hora y dónde ver FC Barcelona contra Real Madrid, El Clásico por el liderato de LaLiga

El club Blaugrana, que será local, buscará recuperar el liderato de La Liga ante su más acérrimo rival

Hora y dónde ver FC

James Rodríguez vuelve a sus polémicas a nivel de clubes: dejaría botado a León de México

El volante, que sufre por el mal momento de la Fiera en el Torneo Apertura, quedaría sin equipo para 2026 porque su contrato se acaba en diciembre

James Rodríguez vuelve a sus

Este será el rival de la selección Colombia en los octavos del Mundial Femenino Sub-17: apareció en el último minuto

Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua vienen de superar a Corea del Sur por 1-0 y ahora se medirán a uno de los ganadores de grupo, que viene de un partido complicado

Este será el rival de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Video: Shakira calentó el ambiente

Video: Shakira calentó el ambiente previo a sus conciertos en Cali a ritmo de Grupo Niche

Marcos Rojo habría intentado conquistar a creadora de contenido para adultos colombiana: “Llega a Miami”

Juliana Calderón recordó a Baby Demoni y reveló audio llorando por comentarios de su pareja hacia ella: “¡Puso a mi hija a decirle eso!”

Nicolás Arrieta se refirió a las comparaciones que recibe con Melissa Gate: “Yo soy el papá”

Martina La Peligrosa volvió recargada a la música con su nuevo LP ‘Caribeña’: “A uno se le olvida que hay que vivir para poder crear”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: los azules sufrieron la expulsión de Victoria en El Campín

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Video: Linda Caicedo y su bonito gesto con una de sus admiradoras luego del partido de la selección Colombia femenina

Hora y dónde ver FC Barcelona contra Real Madrid, El Clásico por el liderato de LaLiga

James Rodríguez vuelve a sus polémicas a nivel de clubes: dejaría botado a León de México