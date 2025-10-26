Deportes

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano

Al parecer, los azules prepararían la contratación de un jugador que sirve como extremo y para reemplazar a David Mackalister Silva en el mediocampo

Millonarios está al borde de
Millonarios está al borde de la eliminación de la Liga BetPlay, por lo que empezó a planificar la plantilla para la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

La directiva de Millonarios ha comenzado a planificar el futuro del club con vistas a la temporada 2026, en el que no quiere cometer los mismos errores de 2025 y el objetivo es armar una plantilla competitiva, que pelee títulos y convenza a la afición que criticó mucho a la actual nómina.

Sumado a eso, el técnico Hernán Torres prometió que los azules contratarían figuras para la próxima campaña, en especial con un hombre al que conoce desde su etapa con el Deportes Tolima y que le serviría como extremo y volante creativo, este último en reemplazo de David Mackalister Silva.

Posible fichaje en Millonarios

Entre las alternativas que se manejan destaca el posible fichaje de Facundo Boné, actual jugador uruguayo de Deportivo Pasto. Según información del periodista Germán Paz, de Win Sports, el club bogotano lo considera como una de las principales opciones para reforzar su plantilla.

El proceso de reestructuración liderado por el técnico Hernán Torres responde a la urgencia de mejorar el rendimiento en posiciones clave, especialmente en los extremos y en el mediocampo ofensivo. La directiva y el cuerpo técnico ya han identificado la falta de efectividad en estos sectores como uno de los factores que han limitado las aspiraciones del equipo en la presente temporada.

Facundo Boné, jugador del Deportivo
Facundo Boné, jugador del Deportivo Pasto, es recordado por su paso por Deportes Tolima - crédito Deportivo Pasto

El nombre de Facundo Boné ha cobrado fuerza en las últimas semanas. De acuerdo con Paz, el club contempla su incorporación como parte de un grupo de refuerzos que podría incluir hasta cinco nuevas caras para el próximo año. El uruguayo lleva una temporada destacada con Deportivo Pasto, en el que ha disputado 36 partidos en todas las competencias, con siete goles y seis asistencias.

El interés de Millonarios obedece a la necesidad de encontrar un recambio para David Mackalister Silva, que afrontaría su última temporada con el club en 2026. La experiencia previa entre Torres y Boné en Deportes Tolima refuerza la confianza del cuerpo técnico en la capacidad del uruguayo para adaptarse rápidamente al esquema de juego y asumir un papel relevante en la ofensiva azul. Además, la versatilidad del volante le permitiría desempeñarse tanto como extremo izquierdo y derecho, lo que amplía las opciones tácticas para el entrenador.

David Mackalister Silva es el
David Mackalister Silva es el segundo jugador con más partidos en la historia de Millonarios - crédito Millonarios FC

Actualmente, la competencia en las bandas de Millonarios está marcada por la presencia de Álex Castro y Beckham Castro, quienes se han consolidado como titulares en esas posiciones. Sin embargo, el rendimiento irregular de algunos futbolistas en la zona ofensiva ha motivado a la directiva a buscar alternativas que eleven el nivel del equipo.

La polémica con Néiser Villarreal

Mientras el club avanza en la planificación de su plantilla, el ambiente interno se ha visto alterado por situaciones ajenas al mercado de fichajes, como la polémica generada por la ausencia de Néiser Villarreal, joven delantero que, pese a su destacada actuación con la Selección Colombia Sub-20 en el mundial de Chile, no se ha presentado a los entrenamientos.

El técnico de la selección juvenil, César Torres, relató a ‘DSports’ que aconsejó personalmente a Villarreal para que se reincorpore al club y cierre su ciclo de manera adecuada, subrayando la importancia de mantener abiertas las puertas en el fútbol profesional.

Néiser Villarreal no se presentó
Néiser Villarreal no se presentó a prácticas con el equipo el lunes 20 de octubre, lo que provocó una nueva polémica con Millonarios - crédito Colprensa

La directiva de Millonarios, por su parte, ha adoptado una postura firme ante la reiterada inasistencia de Villarreal, informando a través de sus canales oficiales que ya se ha iniciado el proceso administrativo correspondiente. En contraste, otros jugadores como Carlos Sarabia sí han cumplido con su regreso a los entrenamientos tras su participación internacional.

En este escenario de cambios y expectativas, la posible incorporación de Facundo Boné se perfila como una apuesta estratégica para Millonarios. Su capacidad para actuar en ambos costados del ataque lo convierte en un refuerzo que podría dinamizar la competencia por la titularidad, especialmente en las posiciones ocupadas actualmente por Álex Castro y Beckham Castro.

