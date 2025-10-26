Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Fortaleza CEIF es una de las sorpresas de la Liga BetPlay con su clasificación a los cuadrangulares - crédito Colprensa

La Liga BetPlay sigue avanzando a paso firme para conocer los ocho equipos que llegarán a las semifinales del campeonato colombiano, en lo que promete ser una pelea hasta el último momento por los cupos en las 20 jornadas, que se conocerán en noviembre con la última fecha.

Hasta el momento, hay cuatro equipos que ya se instalaron en los cuadrangulares, de los cuales, dos conjuntos son la sorpresa del campeonato porque pocos aficionados esperaban que se subieran a la parte alta de la tabla, mientras que el resto son cuadro históricos y llamados a salir campeones.

Además, hay otros dos clubes que se acercan a la clasificación y un enorme grupo que mantiene posibilidades, uno de ellos es Millonarios, el cual logró una victoria agónica ante Santa Fe, uno de sus rivales directos, para mantener la posibilidad de las semifinales, pese a no tener margen de error.

Clasificados en la Liga BetPlay

Con la fecha 17 en continuidad, ya se ven a los primeros clubes que aseguraron su clasificación, descansan tranquilos y cumplen calendario para ser cabezas de serie en el sorteo de los cuadrangulares, así como sumar para la reclasificación y la tabla de promedios del descenso.

Hasta el momento, Bucaramanga, Fortaleza, Junior y el Medellín se instalaron en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pues superaron la barrera de los 30 puntos, que por el momento se considera como el “número mágico” para avanzar, a la espera de cómo avanza el torneo.

Fortaleza llegó a 31 puntos y jugará sus primeros cuadrangulares en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Los Amix dieron la sorpresa el viernes 24 de octubre, pues con su victoria sobre el Deportivo Pasto por 2-0, llegaron por primera vez a las semifinales de un campeonato de primera división, en su segundo año consecutivo en la máxima categoría del fútbol colombiano.

De otro lado, Deportes Tolima y Atlético Nacional están muy cerca de clasificar, con los verdes necesitando la victoria frente a Medellín, el domingo 26 de octubre, para alcanzar la línea de las 31 unidades, que es la misma del Poderoso, el cual le apunta al triunfo para alcanzar al líder Bucaramanga.

Atlético Nacional solo necesita una victoria para entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

Finalmente, el grupo de los ocho primeros lo cierran Llaneros, el recién ascendido que suma 25 puntos, y Águilas Doradas que aprovechó la crisis del Deportivo Pereira, que usó una plantilla sub-20, para golear 5-1 en Risaralda y meterse en el grupo que irá a los cuadrangulares.

Los azules hacen cuentas

Millonarios logró una victoria agónica por 0-1 ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino de la Liga BetPlay, pese a jugar con un hombre menos durante más de media hora en el estadio El Campín por la expulsión de Dewar Victoria.

La definición del encuentro llegó en la última jugada, cuando un mal despeje permitió a Jorge Hurtado avanzar por la banda derecha y asociarse con David Mackalister Silva, que asistió a Cristian Cañozales para que anotara solo en el segundo palo, enviando el balón al fondo de la red.

Millonarios superó a Santa Fe por 1-0 en El Campín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Durante la primera mitad, Weimar Asprilla fue clave para los locales al evitar la caída de su portería en dos acciones de peligro generadas por Beckham Castro y Edwin Mosquera. El partido se mantuvo equilibrado, con ambos equipos alternando el dominio, pero sin lograr una ventaja.

En la segunda parte, Santa Fe tomó la iniciativa y generó varias llegadas, como un cabezazo de Christian Mafla al minuto 52 que pasó cerca del palo derecho. La expulsión de Dewar Victoria al 64’ por una falta sobre Ewil Murillo dejó a Millonarios con diez jugadores, lo que permitió a los rojos adelantar líneas y presionar, aunque sin concretar las oportunidades.

Con este resultado, Millonarios suma 21 puntos, mientras que Santa Fe queda con 22 unidades y pierde la posibilidad de ingresar al grupo de los ocho primeros. En la próxima jornada, los azules recibirán a Once Caldas y los rojos enfrentarán a Junior.