Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona

Restan tres jornadas para que termine la fase de todos contra todos y en la mitad de la tabla hay una fila de clubes que mantienen esperanza de jugar los cuadrangulares semifinales

Jugadores de Millonarios celebran el gol contra Independiente Santa Fe en la última jugada - crédito Lina Gasca/Colprensa

El avance de la fase regular de la Liga BetPlay ha intensificado la competencia en la tabla de posiciones, donde Atlético Bucaramanga sostiene el liderato y se perfila como el principal candidato a obtener la ventaja deportiva del denominado “punto invisible”. A la espera del resultado del clásico paisa entre Nacional y Medellín, la jornada 17 trajo movimientos clave que definieron en gran parte el panorama de cara a los cuadrangulares semifinales.

El inicio de la jornada, el viernes 24 de octubre, se caracterizó por los triunfos de Alianza, Fortaleza, Águilas y América, resultados que apretaron la lucha por un lugar entre los ocho mejores. Para equipos como los valduparenses, antioqueños y vallecaucanos, estos partidos incrementaron sus expectativas matemáticas, mientras que los bogotanos se aseguraron un hito al vencer 2-0 a Deportivo Pasto y así garantizar su primera participación en cuadrangulares.

Durante el sábado, el clásico capitalino vio a Millonarios imponerse ante Santa Fe, resultado que mantiene viva su aspiración aunque ya no depende solo de sí mismo. Simultáneamente, el Once Caldas venció al Unión Magdalena, consumando el descenso del cuadro samario a la segunda división, y sosteniendo sus posibilidades de clasificación.

El cuadro "Azucarero" sigue su recuperación de la mano de Alberto Gamero-crédito @AsoDeporCali/X

Por su parte, el sólido paso de Atlético Bucaramanga se confirmó una vez más con una victoria sin sobresaltos ante Llaneros en el estadio Américo Montanini, fortaleciendo aún más su dominio en la cima. Mientras tanto, Deportes Tolima complicó el futuro de Deportivo Cali al derrotarlo 2-1, lo que dejó al equipo de Alberto Gamero con opciones y acerca a los tolimenses a la fase definitiva.

Actualmente, los clubes con lugar confirmado en los cuadrangulares son Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Junior y Fortaleza. A ellos se podrían sumar pronto Deportes Tolima y Atlético Nacional, que se encuentran a un paso de lograrlo. En contraste, equipos como Llaneros y Águilas ocupan momentáneamente los últimos puestos de clasificación, pero todavía dependen de resultados para asegurar su continuidad.

Luis Ramos ha elevado a 11 su número de goles con América de Cali. Crédito: X América de Cali

La tabla mantiene una lucha intensa, ya que América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali aún mantienen posibilidades matemáticas de alcanzar un lugar en los ocho mejores. El cierre de la fecha 17 ocurrirá este domingo, cuando a partir de las 6:30 p. m. se enfrenten Nacional y Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Por último, la programación de la fecha 18 se extenderá desde el lunes 27 hasta el 30 de octubre.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Bucaramanga es el sorpresivo líder de la Liga Betplay - crédito Colprensa
  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 24 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. Alianza FC: 23 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Deportivo Cali: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  16. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  17. Envigado FC: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  18. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  20. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.

