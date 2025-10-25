Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la Liga BetPlay

El clásico paisa se volverá a vivir en el Coliseo de la 70-crédito Colprensa

La Liga BetPlay tendrá su continuidad con la fecha 17, y varios equipos del fútbol colombiano buscan llegar al grupo de los 8 como cabezas de serie para los cuadrangulares finales de Navidad.

En Atlético Nacional, Diego Arias (técnico interino del “Verdolaga”) demostró por el momento buen manejo, y que se traduce en los últimos resultados positivos del cuadro antioqueño, mientras que Independiente Medellín vive una situación similar en términos de resultados.

Verdes y rojos se miden en el Coliseo de la 70

Nacional vive momentos únicos, pese a tener la incertidumbre de no contar con director técnico, e Independiente Medellín quiere lograr la séptima estrella luego de tres subcampeonatos-crédito Colprensa

El partido se jugará el 25 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Wilmar Roldán.

Ficha del partido

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Fecha: 26 de octubre de 2025

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 6:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Atlético Nacional

Atlético Nacional superó a Once Caldas por 2-0 en Medellín, por los cuartos de final en la Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

En Atlético Nacional, los resultados positivos acompañan al equipo que dirige de forma interina Diego Arias.

En su más reciente juego disputado el 22 de octubre de 2025, clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay, tras ganarle al Once Caldas de Manizales por 2-0 en el estadio Atanasio Girardot.

Con los goles de Andrés Sarmiento al minuto 29, y de Andrés Salazar al 88, el “Rey de Copas” aseguró su cupo dentro de los 4 mejores de la Copa, y ahora enfrentará al América de Cali.

Por la Liga BetPlay, empató el 18 de octubre de 2025 a dos goles ante Deportivo Pasto, en el estadio Departamental La Libertad, con goles de Dairon Asprilla al minuto 13 y de Jorman Campuzano, de tiro penal al 90+14.

A continuación, así viene el verde en sus últimos cinco juegos:

22 de octubre de 2025 -Copa BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Once Caldas

18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 2-2 Atlético Nacional

14 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali

9 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Once Caldas 0-1 Atlético Nacional

5 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 1-1 Atlético Nacional

Independiente Medellín

Medellín viene de empatar ante Santa Fe - crédito Colprensa

En el “Poderoso de la montaña”, acumula una racha de tres partidos sin perder, y espera ratificar su clasificación al grupo de los 8.

En su último partido por Liga, empató 1-1 ante Independiente Santa Fe, el 20 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot.

Con goles de Hugo Rodallega para el equipo capitalino al minuto 28 y de Francisco Fydriszweski al 50, Medellín llegó a los 31 puntos y quedó en el liderato del campeonato en conjunto junto a Atlético Bucaramanga.

A continuación, así viene Medellín en sus últimos cinco partidos:

20 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 1-1 Independiente Santa Fe

17 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-1 Fortaleza CEIF

13 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-5 Independiente Medellín

8 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Águilas Doradas 2-1 Independiente Medellín

1 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Independiente Santa Fe 0-3 Independiente Medellín

El último clásico paisa se vivió intensamente en el Coliseo de la 70 -crédito Colprensa

En el último clásico que se jugó, se vivió una auténtica locura en cantidad de goles tras el empate a tres en el Atanasio Girardot, el 7 de septiembre de 2025.

Con dobletes de Brayan León al minuto 5 y 26 para Medellín, y de Facundo Batista al minuto 7 y 23 de tiro penal para Atlético Nacional, el primer tiempo de dicho encuentro se vivió con intensidad.

Ya en la parte complementaria, Leyser Chaverra adelantó al “Poderoso de la Montaña” al 49 desde los doce pasos, pero Alfredo Morelos al minuto 77 (y que jugará el partido ante Medellín, luego de levantar la decisión de castigarlo por simular una falta en el partido ante Chicó), fue el que anotó el empate final.

A continuación, así quedaron los últimos cinco clásicos “montañeros”:

7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-3 Nacional

4 de mayo de 2025 - Liga BetPlay : Medellín 1-1 Nacional

23 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 1-1 Medellín

17 de noviembre de 2024 - Copa BetPlay: Medellín 1-0 Nacional

11 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Nacional 1-1 Medellín

Así formarían Medellín y Atlético Nacional: bajas y novedades

Se presentó un problema para el partido Atlético Nacional vs. Medellín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay, por una sanción para los verdes - crédito Colprensa

Por los lados de Atlético Nacional, tendrá varias bajas: una de ellas es la de Marlos Moreno por sanción, además Juan José Arias estará por fuera por lesión, César Haydar, Juan Manuel Zapata y Juan José Rosa.

En Independiente Medellín, Leyser Chaverra no será de la partida, Brayan León y Leider Berrío por sanción disciplinaria gracias a la acumulación de 5 tarjetas amarillas.

Atlético Nacional

Portero: David Ospina

Defensores: Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido

Mediocampistas: Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona

Delanteros: Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento Alfredo Morelos

Director técnico: Diego Arias

Medellín

Portero: Washington Aguerre

Defensores: Esneyder Mena, Jhon Palacios, Fainer Torijano, Daniel Londoño

Mediocampistas: Baldomero Perlaza, Esneyder Mena, Alexis Serna, Francisco Chaverra

Delanteros: Ménder García, Francisco Fydriszewski, Jader Valencia

Director técnico: Alejandro Restrepo