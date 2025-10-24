Juan Guillermo Cuadrado le manda fuerte aviso a Néstor Lorenzo: vea el gol con el Pisa ante el Milan

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más reconocidos y de mayor cariño por los hinchas en la selección Colombia, pues aportó mucho al combinado nacional desde el proceso de José Pekerman, de 2012 a 2018, luego con Carlos Queiroz, Reinaldo Rueda y en el primer año de Néstor Lorenzo.

El volante ahora desea volver a la Tricolor y mandó aviso con su gol con el Pisa, enfrentando al Milan en el estadio San Siro por la octava fecha de la Serie A 2025/2026, en la que el recién ascendido equipo le apuesta a salvar la categoría ante nada menos que el líder.

De esta manera, Cuadrado marca su primera anotación en el club y espera ser la figura de la temporada, que es clave para que Lorenzo lo tenga en cuenta para los duelos de preparación y en la futura lista de convocados para el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Primer gol de Cuadrado con el Pisa

En el inicio de la octava jornada de la Serie A, se enfrentaban el líder de la tabla de posiciones, con su público en San Siro, ante uno de los ascendidos que se encuentra afuera de la zona de descenso, con el único objetivo de salvar la categoría al final de la temporada.

Milan empezó ganando a los siete minutos, con anotación de Rafael Leao, el delantero portugués que sacó un zapatazo desde afuera del área, un disparo cruzado al palo izquierdo que sorprendió a la defensa y el portero Adrian Šemper, con el que se abrió el marcador.

Sin embargo, el Pisa no se rindió y peleó en San Siro por conseguir un buen resultado, así que realizó dos cambios en el entretiempo y uno de ellos fue el ingreso del volante colombiano, tomando el puesto de Giovanni Bonfanti para darle mayor volumen de ataque.

Fue así como se dio un penal a los 60 minutos, el cual fue cobrado por Juan Guillermo Cuadrado y mandó el esférico al palo derecho, engañando al portero Mike Maignan que fue al otro costado, celebrando junto con sus compañeros y dándoles un nuevo impulso en el juego.

Como si fuera poco, esa anotación del cafetero sirvió para que el conjunto visitante se motivara y llegara a la segunda anotación, obra de M’Bala Nzola a los 86 minutos para darle vuelta a la pizarra y que el Pisa, un club de menor presupuesto, diera la sorpresa en San Siro, aunque no le alcanzó porque al final fue empate 2-2.

“Tengan la oportunidad en las mejores condiciones”

Durante una charla en Gol Caracol, el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló acerca de aquellos deportistas que quieren llegar al combinado nacional, pero que aún no cuenta con las suficientes oportunidades o esperan el llamado del argentino para los encuentros.

“Dentro de lo que fue el espectro de las listas y en el proceso de nuestros jugadores de selección Colombia hay algunos que cambiaron de club, que se están consolidando, y lo que queremos es que los que vengan tengan la oportunidad en las mejores condiciones”, mencionó.

Lorenzo incluso dio nombres de aquellos futbolistas que están en lista de espera, que fue previo a la convocatoria para los amistosos de octubre frente a México y Canadá en Estados Unidos: “Así hay muchos de los históricos como Cuadrado; como Mina; también está ‘Carlitos’ Cuesta, quien tiene un problema muscular; Sinisterra está con lesiones que lo están relegando; Carrascal viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte de este microciclo”.