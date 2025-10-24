Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

El cuadro Cardenel es octavo en la tabla de posiciones- crédito @SantaFe / X

Independiente Santa Fe encara una semana clave de preparación de cara al enfrentamiento ante Millonarios y el periodista Miguel París ha compartido un informe actualizado del departamento médico que no sólo ofrece esperanzas, sino también algunas dudas de última hora para el cuerpo técnico.

Según el reporte, uno de los jugadores que vuelve a estar disponible es Elvis Perlaza, que superó su sobrecarga muscular y sería opción para formar parte de la lista.

Esta noticia representa un alivio para el entrenador, pues Perlaza es habitual en el esquema defensivo y su retorno refuerza la zona trasera del equipo.

Por otro lado, el caso de Andrés Mosquera Marmolejo se mantiene en vilo: el cuerpo médico decidió esperar hasta el viernes 24 de octubre para evaluar si realmente estará en condiciones de jugar el sábado.

Aunque se encuentra en el proceso de recuperación, la participación del guardameta no está garantizada, lo que obliga al técnico a mantener alternativas listas.

Este tipo de situación añade una capa de incertidumbre para los cardenales, que deben planear tanto el once titular como posibles variantes tácticas en caso de que Marmolejo no pueda ser de la partida.

En contraste, las malas noticias vienen en bloque con tres jugadores que siguen en periodo de recuperación y, por lo tanto, no serán considerados para el clásico. Se trata de Omar Fernández, Yilmar Velásquez y Ramiréz Pisciotti, quienes se mantienen al margen del equipo por distintas molestias físicas; su ausencia representa un golpe para Santa Fe, ya que todos son jugadores que aportan profundidad al plantel y cuya falta obliga al cuerpo técnico a reconfigurar opciones de rotación.

En definitiva, el cotejo del próximo sábado plantea una mezcla de optimismo y cautela para Santa Fe. El regreso de Perlaza supone un punto a favor en la preparación, mientras que la espera por la evolución de Mosquera Marmolejo obliga a mantenerse alerta.

Al mismo tiempo, la baja de Fernández, Velásquez y Pisciotti hace que el cuerpo técnico, encabezado por Francisco López, tenga que afinar los esquemas y confiar en los jugadores disponibles para afrontar un clásico que demanda entrega, precisión y concentración máxima.

Cabe recordar que en el partido, aunque Santa Fe será local y gran parte del estadio tendrá presencia de hinchada del Cardenal, también habrá ingreso para 3.000 aficionados de Millonarios, que serán ubicados en la tribuna lateral norte.

Además del aspecto social por los problemas entre barras de los clubes, este partido también tiene una importancia deportiva, puesto que el equipo que pierda quedará al borde de la eliminación en la Liga BetPlay.

En el caso de Santa Fe, tiene 22 puntos y aún debe sumar ocho de doce que estarán en juego antes de terminar la primera fase para poder jugar los cuadrangulares.

Por su parte, Millonarios igualó 1-1 ante Atlético Bucaramanga en su último compromiso y está obligado a ganar en las cuatro fechas restantes para seguir con opciones de avanzar de ronda.

Cómo formarían Santa Fe y Millonarios en el clásico bogotano

Santa Fe, bajo un sistema 4-3-3, podría salir con: Wheimar Asprilla en el arco; línea de cuatro defensiva integrada por Elvis Perlaza, Víctor Moreno, Iván Scarpeta y Christian Mafla; en el mediocampo Daniel Torres, Ewil Murillo y Alexis Zapata; y adelante un tridente ofensivo con Hugo Rodallega, Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez.

Por su parte, Millonarios podría optar por un 4-4-2 con: Diego Novoa como arquero; defensa de cuatro con Samuel Martín, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas y Alex Moreno; en el medio Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Beckham Castro y Alex Castro; y en la delantera la dupla Leonardo Castro y Jorge Cabezas Hurtado.