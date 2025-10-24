Deportivo Pereira jugaría su partido ante Águilas Doradas, pese al incumplimiento por pagos: esto se sabe

El "Grande Matecaña" vive problemas económicos, situación que afectaría la parte económica - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Deportivo Pereira pasa por un punto crítico: el retraso en los pagos al cuerpo técnico y jugadores ha generado tensión en el equipo e incertidumbre sobre su futuro.

Incluso, entre la hinchada del Pereira hay dudas sobre si el cuadro “Matecaña” jugará el partido ante Águilas Doradas el 25 de octubre de 2025 en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro.

El panorama del "Grande Matecaña" se complicó debido a la falta de pagos por parte de la dirección administrativa del club - crédito @ESPNColombia / X

Sin embargo, en el programa F90, de Espn, del 23 de octubre, el periodista Francisco “Pacho” Vélez aseguró que pese a las deudas salariales, los jugadores sí se presentarán al partido.

Además, citó la información que entregó el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, sobre el pago de la seguridad social de la plantilla.

“En horas de la tarde, todos los futbolistas tomaron la determinación de jugar el partido. Les voy a contar, esta mañana (23 de octubre de 2025), el señor López pagó 334 millones de pesos de seguridad social del plantel profesional: canceló pensión del mes de agosto y salud del mes de septiembre. No hay novedad aun sobre la deuda salarial”, aseguró el periodista.

Por otro lado, Vélez amplió los detalles sobre el crecimiento de la deuda del club en los últimos años, y expresó su preocupación por la situación.

“Deben la pensión de septiembre y la salud de octubre. Me dice la persona que me envío la información, que el deterioro del Deportivo Pereira es tan tenebroso, al 31 de diciembre del 2023, tenía pasivos de un equipo tradicional de 4.660 millones de pesos, y al 31 de diciembre de 2024 tenía un pasivo de 17.390 millones de pesos, y la fecha del 2025 está cercano a los 25.000 millones de pesos”, dijo.

Deportivo Pereira aún no perdió el reconocimiento deportivo: este es el panorama

La crisis económica en el Deportivo Pereira lo tiene en un nuevo escándalo en el fútbol colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Se conoció el 23 de octubre de 2025, que l conflicto laboral se intensificó cuando ACOLFUTPRO expresó públicamente su apoyo a los jugadores del Deportivo Pereira, quienes decidieron no disputar el siguiente partido programado. En un comunicado, la asociación dijo lo siguiente:

“ACOLFUTPRO manifiesta su total respaldo a los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Pereira, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte del club

La Acolfutpro mostró su apoyo a la huelga de los jugadores del Deportivo Pereira de no presentarse con el club por falta de salarios - crédito Acolfutpro

La organización detalló que durante todo el año el club no ha cumplido con los pagos de salarios de manera oportuna, ha incumplido convenios deportivos tanto trimestrales como mensuales y ha omitido los aportes a la seguridad social, lo que ha provocado la suspensión de los futbolistas y sus beneficiarios, impidiéndoles acceder a servicios de salud.

“Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento ninguna ha sido cumplida”, concluyó la asociación.

Por otra parte, en medio de este escenario, surgieron rumores sobre la posible revocatoria del reconocimiento deportivo del club, lo que habría impedido su participación en la liga. No obstante, el Ministerio del Deporte desmintió esta versión a través de un comunicado oficial, en el que precisó:

“El Ministerio del Deporte se permite aclarar a la opinión pública que no ha revocado el reconocimiento deportivo del Club Deportivo Pereira”. La entidad subrayó que cualquier decisión al respecto solo podrá adoptarse una vez se cumplan todas las etapas del proceso administrativo sancionatorio, garantizando los principios de debido proceso, legalidad, publicidad y presunción de inocencia. Además, reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a la normatividad vigente.